Les tendances et évolutions des contrats d’assurance vie en 2018

Au cours de l’année 2018, le secteur de l’assurance vie a connu des transformations notables, marquées par l’émergence de nouvelles tendances et évolutions. Ces changements sont le fruit de divers facteurs tels que l’évolution du cadre réglementaire, l’essor des technologies numériques et les mutations démographiques. D’une part, les assureurs ont dû s’adapter à un contexte économique mouvant, avec notamment la fluctuation des taux d’intérêt. D’autre part, les attentes des clients en matière de personnalisation et de flexibilité ont poussé les compagnies d’assurance à innover et à repenser leurs offres. L’année 2018 a été le théâtre de bouleversements majeurs dans l’univers des contrats d’assurance vie.

Assurance vie : bilan du marché en 2018

En 2018, le marché de l’assurance-vie a connu une période de turbulences. En effet, selon les chiffres publiés par la Fédération française de l’assurance, les cotisations des contrats d’assurance ont chuté de 4% sur un an pour atteindre un total de 128 milliards d’euros en 2018.

A lire également : Etoro : mon retour d'expérience et mon avis détaillé

Cette baisse s’explique notamment par la concurrence accrue des autres produits financiers tels que les livrets bancaires et le produit phare du moment : le Bitcoin. Toutefois, cette tendance baissière n’a pas été uniforme puisque certains types de contrats ont su tirer leur épingle du jeu.

En effet, avec plus de 70% des encours totaux en unités de compte à fin janvier 2019 (selon la FFA), ces dernières représentent désormais une part non négligeable du marché face aux fonds en euros traditionnels.

Lire également : Quel BTS dans le commerce ?

Les assureurs se sont donc adaptés à cette nouvelle donne en proposant toujours plus d’options pour diversifier leurs offres. Ils ont aussi développé des services innovants qui permettent aux clients d’avoir une meilleure visibilité sur leur portefeuille et ainsi faciliter leur prise décisionnelle quant au choix du contrat adéquat.

Malgré ce contexte difficile, certainement accentué par l’évolution récente du cadre réglementaire européen (PRIIP’s) concernant notamment la distribution et la transparence dans le secteur financier, les perspectives restent encourageantes pour l’année à venir. Les acteurs majeurs prévoient une légère hausse du nombre de souscriptions grâce notamment au retour progressif à un environnement économique moins incertain et favorable aux placements long terme comme l’assurance-vie.

2018 : l’envolée des contrats unités de compte

Pour maintenir leur attractivité et répondre aux besoins de leur clientèle, les assureurs devront continuer à innover. Ils devront notamment accentuer leurs efforts dans le domaine de la digitalisation afin d’offrir une expérience utilisateur toujours plus fluide et personnalisée.

L’évolution du cadre réglementaire européen va aussi inciter les acteurs de l’assurance-vie à faire preuve d’une plus grande transparence et clarté vis-à-vis des clients. La mise en place des informations clés pour l’investisseur (KID) par exemple permettra aux épargnants de mieux comprendre les risques associés aux différents produits proposés.

Il faut penser à bien souligner que malgré la concurrence accrue des autres produits financiers comme les livrets bancaires ou encore le produit phare du moment : le Bitcoin, les contrats d’assurance-vie restent un choix judicieux pour ceux qui souhaitent sécuriser leur avenir financier tout en bénéficiant d’un rendement attractif sur le long terme.

Si 2018 a été une année difficile pour le marché de l’assurance-vie en raison d’une conjoncture économique peu favorable ainsi que des évolutions réglementaires récentes, elle n’a pas entamé la confiance des épargnants dans ce contrat plébiscité depuis plusieurs années déjà. En effet, grâce notamment à son adaptabilité face aux nouvelles tendances telles que l’utilisation croissante des unités de compte, mais aussi à travers ses innovations digitales annoncées cette année auprès d’un public exigeant davantage ces dernières années quant à l’optimisation de ses investissements, l’assurance-vie peut espérer connaître une année 2019 plus sereine et ainsi maintenir sa place de choix dans le cœur des épargnants.

2018 : les changements réglementaires en assurance vie

Effectivement, malgré les changements réglementaires importants qui ont eu lieu en 2018, le marché de l’assurance-vie a réussi à garder le cap. Les assureurs ont dû s’adapter aux nouvelles normes européennes, dont la plus importante est sans aucun doute la directive Solvabilité II.

Cette dernière impose des règles strictes en matière de solvabilité pour les compagnies d’assurance-vie. Elle vise notamment à renforcer la protection des épargnants et à garantir leur sécurité financière sur le long terme. Les acteurs du marché doivent disposer de fonds propres suffisants pour couvrir les risques encourus par leurs clients.

Au-delà de cette directive majeure, il faut souligner l’introduction du prélèvement forfaitaire unique (PFU) ou flat tax qui est entré en vigueur depuis début 2018. Ce nouvel impôt remplace l’imposition antérieure sur les revenus générés par un contrat d’assurance-vie selon une grille progressive ainsi que celle appliquée jusqu’alors aux prélèvements sociaux issue elle aussi de grilles progressives selon l’évolution des taux légaux.

Le PFU instaure désormais un taux unique fixe de 30% qui englobe tout : impôts sur le revenu et prélèvements sociaux inclus. Il permet donc une simplification administrative non négligeable pour tous ceux souhaitant souscrire un contrat d’assurance-vie mais aussi pour certains contrats liquides tels que PEP-Perp-PERCO-Irrevocables… Cela dit, ce nouveau dispositif n’a pas vraiment fait l’unanimité chez les épargnants, notamment ceux soumis à une imposition faible ou nulle.

Les évolutions réglementaires en matière d’assurance-vie en 2018 ont été importantes et ont eu un impact direct sur le marché. Les assureurs ont su s’adapter pour répondre aux nouvelles normes européennes et continuer d’offrir des contrats attractifs à leur clientèle. Nul doute que ces changements ne sont qu’une étape vers une réglementation toujours plus stricte mais aussi plus claire et transparente pour les consommateurs.

Assurance vie : ce qui attend le marché en 2019

En ce qui concerne les perspectives pour l’année 2019, le marché de l’assurance-vie devrait continuer sa transformation. Les assureurs vont devoir s’adapter à plusieurs facteurs clés, notamment la baisse des taux d’intérêt, qui a un impact direct sur le rendement des contrats.

Les fonds en euros traditionnels seront certainement les premiers touchés par cette situation. Ils proposent souvent une garantie en capital et un taux minimum garanti. Toutefois, si ces derniers sont actuellement supérieurs au niveau du marché, leur rémunération n’en reste pas moins faible dans l’absolu.

Pour y remédier, certains assureurs ont commencé à proposer des solutions alternatives comme les unités de compte ou encore la diversification géographique et sectorielle de leurs investissements. Cette dernière option permet aux épargnants d’accéder à des zones économiques dynamiques (Asie-Pacifique…) mais aussi à différents types d’émetteurs tels que les entreprises multinationales ou PME innovantes, par exemple.

Il faut souligner que l’environnement réglementaire européen va continuer d’évoluer en 2019 avec la mise en place progressive, depuis janvier 2018 jusqu’à fin mars 2020 selon chaque compagnie, du nouveau référentiel IFRS17, issu d’une norme internationale comptable élaborée conjointement par deux organismes : The International Accounting Standards Board (IASB) et The Financial Accounting Standards Board of America (FASB). Cette norme vise principalement une meilleure appréhension financière pour tous les produits d’assurance-vie, ainsi qu’une plus grande homogénéité des méthodes de calculs du passif et du traitement des marges techniques.

Un autre enjeu pour les assureurs sera sans aucun doute la pression concurrentielle. Le marché français est très dense et l’offre s’est considérablement étoffée ces dernières années. Les compagnies devront donc redoubler d’inventivité pour se démarquer, que ce soit à travers le choix des supports proposés ou encore les services associés (gestion pilotée, conseil personnalisé…).

L’année 2019 promet d’être riche en défis pour le secteur de l’assurance-vie. Il faudra être à la fois innovant et rigoureux pour réussir à fidéliser une clientèle exigeante tout en respectant les nouvelles normes comptables internationales désormais applicables aux comptages réglementaires. Malgré ces bouleversements annoncés sur ce marché historique, il peut aussi inciter certains épargnants à se tourner vers des solutions alternatives telles que celles offertes par ceux actifs dans le domaine de la gestion privée patrimoniale ou bien même vers un placement boursier pur qui a lui aussi connu un début 2019 relativement dynamique avec une volatilité moindre qu’en 2018.