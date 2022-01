Quelle machine pour miner du bitcoin ?

Le bitcoin, l’ancêtre des cryptomonnaies ne cesse d’acquérir en valeur et en popularité chaque jour. À l’heure actuelle, sa valeur tourne autour des 36 000 euros. Sans aucun doute, le bitcoin fait partie des monnaies qu’il faut miner afin de faire du bénéfice. Cependant, le minage du bitcoin devient tellement compliqué de jour en jour qu’il faut de machine spéciale. Découvrez dans cet article ces machines.

L’Asic Z15

Cette machine est le dernier cadeau de la cryptomonnaie Zcash pour les passionnés du minage. Très performant, il délivre un hachage maximal de 420 kH/s. Cette vitesse de traitement nécessite une consommation de 1510 watts. Avec un poids de 9 kg, il mesure en long 290 mm et en large 245 mm. Cet équipement électronique représente sans nul doute le plus performant sur le marché à cet instant.

Lire également : Télétravail : quel ordinateur de bureau choisir ?

L’Asic Z 15 fonctionne en se basant sur l’algorithme Equihash. C’est un algorithme de preuve de travail qui nécessite une quantité importante de mémoire vive. Cet algorithme est conçu par généralisation des paradoxes des anniversaires qui trouve des valeurs de hachage en collision. Cette machine est à la fois adaptée au professionnel qu’au particulier. En effet, son fonctionnement nécessite une installation électrique classique de 220-240 volts.

L’Asic S 19 J Pro

Cette machine fait partie aussi des équipements de minage les puissants. En effet, il délivre une puissance de hashrate maximal de 100 Th/s. Hallucinant, n’est-ce pas ? Avec un point de 13 kg, cette machine ne fait pas assez de bruits. En outre, il est doté d’un système de refroidissement de type Air Cooling.

A découvrir également : Interview de Yoav Kutner CEO d’ORO Inc

L’Asic S 19 J pro fonctionne en se basant sur l’algorithme SHA256 créé en 2002 par National Security Agency des États unis. Cet algorithme représente une fonction de hachage cryptographique qui permet d’obtenir l’empreinte numérique d’un fichier. Noter que cette empreinte est unique. Cette machine peut fonctionner en utilisant une installation électrique de 220-240 volts.

Antminer S9

Ce mineur tire sa particularité de sa taille. Il fait partie des modèles de mineur les plus petits avec un poids négligeable de 2,1 kg. Puissante, cette machine délivre un taux de hachage de 14 Th/s grâce à son embarquement de 189 puces électroniques. Il mesure une longueur de 22 cm avec une largeur de 17,8 cm et une hauteur de 12,7 cm.

Ce mineur fonctionne aussi en se basant sur l’algorithme SHA256. Une raison de plus qui prouvent que cet algorithme est très efficace et optimal. Équipé de deux ventilateurs, Antminer S9 dispose d’un système de refroidissement par air. Le ventilateur avant effectue 6 000 tours par minute tandis que le ventilateur arrière effectue 4 300 tours par minute. Ce mineur est très pratique si vous souhaitez faire vos premiers pas dans le minage.

En somme, les machines les plus courantes pour faire le minage du bitcoin sont les équipements ASIC. Ils coûtent relativement cher. Noté, qu’il existe de nombreux dispositifs aussi performant comme le Dragon Mint T16, l’Avalon Miner 741. Ces équipements disposent de la capacité nécessaire pour un minage efficace et rentable. Cependant, vous avez aussi la possibilité d’utiliser plusieurs autres machines. On distingue entre autres les équipements GPU.