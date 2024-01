Améliorer la technique du titrage : guide pour améliorer son efficacité

Une solution d’analyse utilisée dans un laboratoire pour avoir des résultats précis est le titrage. Concentrons-nous sur cette technique d’analyse et comment améliorer son efficacité avec cette solution.

Qu’est-ce que la technique du titrage ?

Le titrage permet une analyse précise, rapide et bien établie dans la recherche en laboratoire. C’est un processus utilisé dans l’élaboration du contrôle qualité et du développement des produits.

Le titrage permet de faciliter la productivité du travail dans un laboratoire, car aujourd’hui, le titrage ne nécessite pas de compétences spécifiques dans le domaine des sciences et de la chimie.

Beaucoup d’industries utilisent le processus de titrage dans ses usines, on pense notamment à ces domaines :

la cosmétique

l’agriculture

l’électronique

les peintures et les pigments

les produits pharmaceutiques, etc.

Découvrons les avantages principaux du titrage.

Les différents avantages du processus de titrage

La technique de titrage au sein de ces différentes industries propose de nombreux intérêts.

La rapidité

C’est un processus assez rapide même pour le titrage manuel. Le titrage automatique est cependant encore plus rapide comme nous le verrons par la suite. Peu importe la solution choisie, chacun évite les erreurs.

Une technique ancienne qui a fait ses preuves

Le titrage manuel est un processus utilisé depuis longtemps dans de nombreux domaines. Son efficacité n’est plus à remettre en question pour le travail d’un laboratoire.

Un processus précis

L’exactitude des résultats obtenus est présente. Avant, il fallait que ce titrage soit réalisé par un chimiste confirmé. Aujourd’hui, même avec de faibles compétences dans ce domaine, les techniques ayant évoluées assurent un résultat exact.

Le titrage est utilisé par des opérateurs lambdas

Un des avantages conséquents de cette technique est le fait que le processus peut être fait par des opérateurs qui n’ont aucune compétence en chimie et notamment avec le titrage automatisé.

Un rapport qualité prix conséquent

Au sein des laboratoires, cette technique est très utilisée, car elle propose un rapport qualité prix supérieur à d’autres techniques plus récentes.

Titrage automatisé ou manuel ?

Vous l’avez compris, il existe le titrage manuel ainsi que le titrage automatisé. Voici les principales différences pour chaque analyse.

Le titrage manuel

Le titrage manuel se fait grâce à :

une burette en verre

un échantillon

un réactif titrant normalisé

un indicateur coloré

Ce processus simple à mettre en place est encore très utilisé dans les industries puisqu’il concerne plus de 50 % des titrages. Mais, les résultats sont moins précis pour ce type d’analyse, surtout si le travail est fait par un simple opérateur qui n’y connaît pas grand-chose en chimie.

Le titrage automatisé

Le titrage automatisé est encore plus facile à réaliser et même un opérateur qui s’y connaît peu obtiendra des résultats précis. On utilise ainsi un instrument : le titreur automatique. Lorsque le titreur est programmé, il suffit simplement d’appuyer sur un bouton pour lancer le processus.

Cette méthode assure productivité, précision et automatisation des calculs pour établir un rapport de l’analyse.

De cette façon, plusieurs facteurs importants peuvent inciter un utilisateur à choisir une solution automatisée.

Le titrage automatisé pour améliorer son efficacité grâce au titrage

Si vous devez choisir parmi toutes les procédures de titrage, pour trouver le système d’analyse des données le plus adapté, nous vous conseillons le titrage automatisé. Cela évite certaines erreurs qui faussent les données obtenues lors des résultats.

Parmi les erreurs évitées qui permettent d’augmenter la productivité, il y a le fait que la formule de titrage soit incorrecte, qu’il y ait une erreur dans l’échantillonnage ou la taille de l’échantillon.

Une valeur incorrecte ou manquante dans le calcul va fausser vos résultats et baisser la productivité. Grâce au titrage automatisé, vous ne faites plus ces erreurs et améliorez la précision des résultats ainsi que la sécurité et la traçabilité. Chaque norme réglementaire est totalement maîtrisée grâce à ce processus.

Ces modèles de titrage ne sont programmés qu’une seule et unique fois, ce qui limite largement les erreurs. L’opérateur n’a qu’à appuyer sur un simple bouton et les résultats sont générés de manière automatique. Une transcription sans erreurs qui évite de devoir recommencer certaines étapes comme le titrage.

Finalement, pour améliorer la technique du titrage, nous vous conseillons de vous tourner vers des modèles de titrage automatisé. Cela facilite la tâche et permet de ne pas faire d’erreur dans les résultats.