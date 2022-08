Shikamaru et temari : une grande histoire d’amour ?

Les amateurs de Naruto sont bien conscients du fait que l’anime et le manga ne sont pas romantiques. L’histoire est davantage centrée autour du mode de vie des shinobi et sur le fait de sauver le monde d’un grand danger. Cela dit, parce que le public voit les personnages grandir durant la série originale- des personnages ayant leurs propres enfants dans la série suivante Boruto-on y voit pas mal de relations qui se créaient entre les différents personnages.

Et justement la relation qu’entretiennent Shikamaru Nara et Temari de Sunagakure est l’une des plus appréciées du public. Restez sur cet article pour en apprendre davantage sur cette grande histoire d’amour.

Temari sauve Shikamaru lors de sa première grande mission

Il est vrai que Temari donne du fil à retordre à Shikamaru quand la première mission de celui-ci à la tête de l’équipe se solde par un échec. Mais ce qui importe ici, c’est qu’elle décide de rattraper le coup, elle et ses frères tournant le dos au village caché des feuilles et sauvant la vie de Shikamaru pendant l’un des arcs les plus longs de l’original : Naruto anime, l’arc Sasuke Recovery.

Temari vérifie que Shikamaru est sain et sauf avant de commencer à le provoquer, à plaisanter avec lui durant le trajet tout en essayant de lui faire oublier son échec afin que cela ne l’affecte pas, jusqu’à ce qu’il soit de retour à konoha.

Ses deux frères auraient très bien pu s’en charger et être envoyés en renfort pour Shikamaru, mais finalement, c’est Temari qui aura l’occasion de le rencontrer pendant l’un de ses moments les plus difficiles de la série.

Shikamaru sauve également Temari en mission

Si vous avez suivi la série, vous avez sans doute remarqué que Shikamaru n’est pas du genre à laisser le fait qu’il doit la vie à Temari. Lorsque la chance de s’acquitter de sa dette s’est offerte à lui, il l’a saisi facilement. En effet, Shikamaru est envoyé en mission pour assister Temari ainsi que ses frères et sœurs lorsque leur frère cadet Gaara est ciblé.

En effet, l’un des disciples de Gaara est enlevé lorsqu’un complot pour s’emparer de son démon à queue Shukaku a été orquestré. Shikamaru dirige dès lors l’équipe afin de lui venir en aide.

Des plaisanteries amicales entre les deux

Même si les deux tourtereaux peuvent des fois être sarcastiques ou tenir des commentaires blessants lorsqu’ils ne font pas attention, il est évident que personne ne fera intentionnellement du mal à son prochain. La plupart de leurs premières interactions suite aux examens Chunin impliquent qu’ils se taquinent mutuellement.

Il serait facile pour un étranger de conclure que les deux n’étaient pas amoureux, mais l’animation a pris le soin d’y mettre des roulements d’yeux ainsi que de légers sourires quand leurs mots ne pas amicaux. Ils sont parfaitement conscients du fait que les insultes ne sont pas vraiment pensées. Ce qui crée une grande dynamique divertissante pour les deux.

Temari traverse le désert pour sortir avec Shikamaru

Une fois que Shikamaru est passé au rang de Chunin et que les relations entre le pays du feu et celui du sable se soit stabilisées, Temari devient alors une sorte d’intermédiaire diplomatique. Quand un message important doit être livré à Konoha, c’est elle qui prend la peine de s’y rendre personnellement.

Ce qui attire le plus l’attention ici, c’est que à chaque fois qu’elle se trouve à konoha, elle passe le clair de son temps en compagnie de Shikamaru. L’homme lui sert de guide, d’escorte et assiste à des réunions avec elle.

Shikamaru se charge d’escorter Temari hors de la ville

La plupart des voyages de Temari à Konoha finissent au lever avec le soleil pour entamer sa traversée du désert vers Suna. Quitter la ville à une heure précise n’est pas une tâche pour laquelle elle a besoin d’une escorte, mais c’est une chose que lui propose Shikamaru.

Shikamaru est sans aucun doute le plus rusé de la génération Naruto. C’est celui qui passe la majeure partie de ses journées à faire la sieste et à rêvasser. Mais il se réveille toujours lorsque Temari se lève, pour pouvoir l’escorter jusqu’à l’entrée du village. Ce qui est un grand geste pour quelqu’un qui n’est pas matinal.