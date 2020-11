Accueil » Actu 15 chansons et paroles inspirantes pour vous élever, vous donner La chair de poule, et réallumez votre feu Actu 15 chansons et paroles inspirantes pour vous élever, vous donner La chair de poule, et réallumez votre feu

Je me souviens de la première fois que j’ai entendu « Solsbury Hill » de Peter Gabriel.

En première année de fac, ce qui était intimidant en soi, mais j’avais aussi essayé une romance pour aller avec soudain trouver la direction de toute ma vie en question totale.

Cela commence par :

« Monter sur la colline de Solsbury Je pouvais voir la lumière de la ville Le vent soufflait, le temps s’est arrêté Aigle a volé hors de la nuit »

… situant immédiatement l’auditeur comme un archétypique chercheur de sagesse grimpant au-dessus du bruit quotidien dans l’espoir d’apercevoir la vérité.

« Il était quelque chose à observer Je suis venu de près, j’ai entendu une voix »

… ce qui m’a fait pencher mon âme encore plus dans la chanson pour ne pas manquer la magie sur le point de venir.

« Debout, étirant tous les nerfs J’ai dû écouter, n’avait pas le choix je ne croyais pas l’information Juste eu à faire confiance à l’imagination »

C’ était une chanson sur faisant confiance à ses guides, intérieurs et extérieurs, et chaque fois que j’écoutais la voix recherchante de Gabriel et ces paroles immaculées, j’étais transporté dans un endroit où je savais qui j’étais, tout en me sentant à la terre, en sécurité, protégé et même chéri.

Je n’ai jamais douté du pouvoir incroyable d’une sacrément bonne chanson.

Certaines chansons simplement « do it » pour nous. Ils arrêtent le temps, ils guérissent, ils deviennent des talismans auditifs.

Les confitures. Les ballades. Les opéras de rock. Le blues moody et le funk ressuscite.

Les paroles se combinent avec la musique, se combinent avec la livraison, en fin de compte avec notre ADN émotionnel et mental pour inspirer, dynamiser, dynamiser et parfois même nous défier de faire mieux dans notre vie.

Voici 15 joyaux inspirants de chansons qui ne me manquent jamais.

Chansons pour élever l’âme

1. Respect, Aretha Franklin

Vous auriez du mal à trouver un meilleur hymne pour vous éloigner de des personnes toxiques ou des situations que ce classique de Motown de la Reine de l’âme elle-même, Mme Aretha Franklin.

Il encapsule ce que chacun d’entre nous demande vraiment aux autres : juste un peu de respect. Quand nous recevons le respect, le monde s’ouvre.

Ce que vous voulez Bébé, je l’ai. Ce dont vous avez besoin Tu sais que je l’ai Tout ce que je demande C’est pour un peu de respect quand on rentre à la maison (juste un peu)…

2. Héros, David Bowie

Quand le monde dit que nous ne pouvons pas soutenir notre feu, laissez le soin à M. Bowie de nous rappeler que nous n’avons pas à être des héros pour toujours et jamais. Un jour à la fois le fait.

Cette chanson de rechange, simple, enflamme mes feux révolutionnaires intérieurs à chaque fois.

Moi, je serai roi Et toi, tu seras Reine Bien que rien ne les chasser Nous pouvons être des héros juste pour un jour On peut être nous juste pour un jour…

3. I Wish U Heaven, Prince

L’ amour, la vie, la joie. Prince pourrait facilement remplir une liste de toutes sortes de chansons en lui-même.

Mais pour une douce simplicité mélodique qui pose l’auditeur dans le monde réel mais qui dit que la vie est merveilleuse de toute façon, vous ne pouvez pas battre cette chanson brève mais infectieuse.

Doutes de notre conviction Suivez où nous allons Et quand la compassion du monde Cis encore je sais Pour chaque touche, je remercie beaucoup U Et pour chaque baiser je souhaite que U amour Je souhaite que le ciel…

4. Pourquoi ne pouvons-nous pas être amis, guerre

Certaines chansons sont censées être des affirmations brutes, brutes, mieux chantées avec un groupe d’amis karaokés que vous venez de rencontrer.

C’ est l’une de ces chansons, une drôle d’ode à voir au-delà des foibles et à embrasser « l’autre » dans tout le monde.

La couleur de ta peau n’a pas d’importance pour moi. Tant que nous pouvons vivre en harmonie Pourquoi on ne peut pas être amis ? J’aimerais être le président Pour que je puisse vous montrer comment votre argent est dépensé Parfois, je sais que je ne parle pas bien Mais pourtant, je savoir de quoi je parle Pourquoi on ne peut pas être amis ?

5. Sous pression, Reine

« C’est la terreur de savoir ce qu’est ce monde… »

Quand Queen a invité David Bowie à jouer en duo sur cette chanson, une partie de ce jumelage devait savoir que l’immortalité était créée.

C’ est la chanson à retenir quand défier un monde brutal n’est pas seulement la chose sensée à faire, c’est la seule chose à faire.

On ne peut pas se donner une chance de plus ? Pourquoi ne pouvons-nous pas donner à l’amour une chance de plus ? Parce que l’amour est un mot si vieux Et l’amour vous ose prendre soin de Les gens au bord de la nuit Et l’amour vous ose changer notre façon de Se soucier de nous…

Chansons pour vous donner la chair de poule

6. Adore, Prince

Une autre entrée de Prince, Adore est la chanson que, si vous avez des dessins sur le scellement de l’accord avec un autre, vous devez pratiquer le chant abondamment.

C’ est effronté, c’est sensuel, c’est romantique, c’est drôle, et c’est passionné, ce qui est tout ce qu’une bonne rencontre intime devrait être.

Livré dans l’un des plus délicieux falsettos de Prince, celui-ci produit de la chair de poule au-dessus de la chair de poule.

Cette condition que j’ai est cruciale, bébé crucial Vous pourriez dire que je suis un terminal Tu pourrais brûler mes vêtements Smash up ma balade, et bien peut-être pas la balade Mais je dois avoir ton visage Tout à l’endroit J’aimerais penser que je suis un homme au goût exquis Une soie italienne à cent pour cent importée dentelle égyptienne Mais rien bébé, j’ai dit que rien ne pouvait comparer À ton beau visage…

7. Femme, John Lennon

L’ honnêteté est sexy. Quand une personne admet la faute et possède la douleur provoquée, ses proches se sentent vus, tenus, reconnus, et peut-être… prêts à pardonner.

L’ amour le fait parfois. L’amour de John à Yoko est à peu près aussi ému qu’une personne peut obtenir, ce qui est précisément le genre de nudité nécessaire pour que les gens se fusionnent vraiment les uns dans les autres.

Femme que je peux difficilement exprimer Mes émotions mitigées et mon insouciance Après tout, je suis toujours dans ta dette Et la femme, je vais essayer d’exprimer Mes sentiments intérieurs et ma gratitude Pour m’avoir montré le sens du succès…

8. Pourquoi devrais-je t’aimer, Kate Bush

Sexe, affection, tendresse, amour : tout un rouleau de dés ou y a-t-il plus que ça ?

Cette collaboration entre Kate Bush et (devinez qui) Prince roule dans l’oreille avec une question déterminante et une réponse subconsciente subconsciente qui est hors de portée.

Le violet fin L’or le plus pur Le rouge du Sacré-Cœur Le gris d’un fantôme Le ‘L’ des lèvres sont ouvertes Le ‘O’ de l’hôte Le « V » du velours Le « E » de mon oeil L’œil dans l’émerveillement L’œil qui voit Le « je » qui aime vous De tous les gens dans le monde Pourquoi devrais-je t’aimer ? Il y a juste quelque chose à toi Il y a juste quelque chose à toi De tous les gens dans le monde Pourquoi devrais-je t’aimer ?

9. Gigolos se solitaire aussi, le temps

Angst peut être si sexy. Angst donne de la chair de poule parce que — pour être honnête — nous voulons être l’objet de sentiments irrités de quelqu’un de temps en temps !

Laissez le soin à Morris Day et The Time (ancêtres musicaux du succès impressionnant de Bruno Mars, Uptown Funk) de faire tomber les gens avec une chanson qui n’aurait pu venir que des années 80.

Juste une fois, je veux aimer sans enlever mes vêtements Juste une fois, je veux aimer quelqu’un qui sait Que j’ai eu plus d’argent que tu ne pourrais jamais voir. Mais mon chéri, l’argent ne me met pas à genoux…

10. Tout est plein d’amour, Bjork

Bjork a une façon de dessiner un mot jusqu’à ce qu’il devienne un verset complet, et ce talent est bien utilisé dans ce bain languissant d’une chanson (la vidéo officielle devrait venir avec un sac de glace et une serviette pour tamponner la sueur).

Comme le baiser le plus lent et le plus chaud jamais reçu pendant que les yeux sont fermés, c’est la voix et la musique pour envelopper l’âme dans la félicité.

On vous donnera de l’amour Vous serez pris en charge de On vous donnera de l’amour Tu dois lui faire confiance. Peut-être pas des sources Vous avez versé le vôtre Peut-être pas dans les directions Vous êtes en train de regarder…

Des chansons pour garantir l’inspiration

11. Une fois dans une vie, des têtes parlantes

Buts. Chaque fois que je suis en manque d’eux, C’est bon de tirer cette chanson et de danser.

C’ est facile de sentir qu’on est coincés quelque part, mais combien de fois on s’arrête vraiment et on se demande : « Eh bien, comment je suis arrivé ici ?

» « Laisser passer vos journées », explique le chanteur David Byrne. Ce faisant, il émet un appel pour se réveiller et aller de l’avant.

Et vous pouvez vous retrouver Vivre dans une cabane de fusil Et vous pouvez vous retrouver Dans une autre partie du monde Et vous pouvez vous retrouver Derrière le volant d’une grande automobile Et vous pouvez vous retrouver dans une belle maison Avec une belle femme Et vous pouvez vous demander, eh bien Comment je suis arrivé ici ?

12. N’abandonne pas, Peter Gabriel

L’ amitié et l’empathie vont beaucoup de chemin quand nous nous sentons effrétrés.

Les solutions peuvent être rares, mais il est bon de savoir qu’un câlin, une oreille ou une épaule ne nous est jamais refusé par ceux qui s’en soucient.

Trois petits mots : n’abandonnez pas, ils comprennent un commandement et une promesse tout en un. C’est inspirant de savoir que lorsque nous sommes fatigués, nous avons ceux qui nous permettront de nous reposer.

N’ abandonnez pas Parce que tu as des amis N’abandonnez pas Tu n’es pas le seul N’abandonnez pas Aucune raison d’avoir honte N’abandonnez pas Tu nous as encore N’abandonne pas maintenant Nous sommes fiers de qui vous êtes N’abandonnez pas Tu sais que ça n’a jamais été facile N’abandonnez pas Parce que je crois qu’il y a un endroit Il y a un endroit où nous appartenons…

13. Je resterai à vos côtés, les prétendants

Une autre grande chanson d’amitié (et un favori des machines de karaoké partout).

La lyrique, « Ne laissera personne te blesser », contient tellement de puissance qu’il n’y a aucun moyen que le ciel de l’auditeur ne s’égayera pas, leur colonne vertébrale se redresse, et leurs perspectives trouvent des réservoirs inexploités de possibilités.

Nous savons que nous pouvons faire n’importe quoi quand quelqu’un se tient vraiment à nos côtés.

Donc si tu es en colère, t’énerve, ne tiens pas tout ça à l’intérieur, Allez et parle-moi maintenant. Hé là, qu’est-ce que tu as à cacher ? Moi aussi, je suis en colère, et bien, je suis vivant comme toi. Quand vous êtes au carrefour, Et je ne sais pas quel chemin choisir, Laisse-moi venir, parce que même si tu as tort Je resterai à vos côtés, Je resterai à tes côtés, je ne laisserai personne te blesser, Je vais rester à vos côtés…

14. Reelin’Dans les années, Steely Dan

Il y a ceux qui ont été dupes en achetant des lunettes avec des arcs en ciel peints sur les verres plutôt que de regarder le ciel.

Et il y a ceux qui pensent que leurs rêves sont invalides parce qu’ils ne sont pas à la poursuite des choses que les autres insistent pour qu’ils saisissent.

Pour ces gens et d’autres comme eux, il y a cette chanson, qui nous rappelle d’éviter d’être enrassés par des paillettes, ou de trébucher par un faux doute, mais plutôt de rester debout et avoir la volonté de chanter parfois : « Les choses que vous pensez sont inutiles, je ne peux pas comprendre ».

Votre été éternel Vous pouvez le voir s’estomper rapidement Donc, vous prenez un morceau de quelque chose Que tu penses que ça va durer Mais tu ne connaîtrais pas un diamant. Si vous le teniez dans votre main Les choses que vous pensez sont précieuses Je ne peux pas comprendre…

15. Pourquoi attendre le ciel, Wendy & Lisa

Une grande partie de la vie est consacrée à rester immobile pour que nous ne manquions pas potentiellement la promesse de l’autre côté.

L’ autre côté est plein et vibrant, dit-on, mais seulement accessible par pénitence ou par renoncement.

La vérité, c’est que très rarement on trouve une vraie raison de ne pas vivre la vie ici et maintenant ! Ce qu’on devrait faire. Toujours.

Et c’est un monde glorieux qui nous donne ce message sous forme de chant émouvant.

Nous entendons parler de jours meilleurs Nous ne regardons rien faire changer Tellement silencieux, passé une pause Jamais remarqué que nous étions ce qui est en jeu La promesse d’Eden cache nos peurs Mais pendant qu’on est là, pourquoi attendre le paradis ? Idéalement, nous pourrions être libres, pourquoi attendre le ciel