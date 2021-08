Accueil » Actu Comment suivre encore plus les Jeux Olympiques au Japon ? Actu Comment suivre encore plus les Jeux Olympiques au Japon ?

Cette année, les Jeux Olympiques se dérouleront au Japon. Les épreuves débuteront le vendredi 23 Juillet pour se terminer le 8 Août prochain.

Au programme, des sensations fortes et de quoi faire le bonheur des parieurs et des sportifs, il reste à trouver comment suivre le tout depuis la France.

Pour rester unis afin de supporter nos équipes, voici quelques idées que l’on peut vous proposer.

Le programme officiel des JO du Japon

Cette année, la France enverra 378 sportifs, et ce, dans différentes disciplines, pour disputer la médaille d’or au cours des JO du Japon.

Pour pouvoir les suivre et ne rater aucun moment fort, on vous recommande de commencer par les programmes de compétitions sur les sites dédiés.

Vous le savez : l’ouverture officielle de la compétition se fera le vendredi 23 Juillet 2021 à 13 heures, heure de France.

Vous pouvez la suivre en direct sur France 2. La cérémonie de clôture se déroulera le dimanche 8 Août 2021 à 13 heures également.

Vous l’avez surement remarqué, cette année, de nouvelles disciplines sont venues se mêlés aux programmes des JO. De quoi vous donner encore plus envie de suivre la compétition.

Des chaînes qui ont obtenu les autorisations pour diffuser en direct les JO

Pour pouvoir suivre en direct les sportifs et les compétitions qui vous intéressent, quelques chaînes de télévision françaises ont obtenu des droits de diffusion des JO du Japon.

Tel est le cas par exemple de France 2, France 3, et France 4 qui diffuseront non-stop, de minuit jusqu’à 16 heures les différentes compétitions. Le tout sera disponible gratuitement, du moins, tout dépend de votre abonnement.

Vous avez déjà le programme officiel. À vous de vous organiser.

Des plateformes de streaming à votre service

Sinon, vous pouvez également vous abonner pour quelques dizaines d’euros sur les plateformes de streaming. Certaines ont aussi obtenu l’autorisation de diffuser l’événement. Tel est le cas par exemple d’Eurosport qui est aussi disponible en mode application.

Attention toutefois à ne pas vous laisser avoir par certains sites peu scrupuleux. Certains ne possèdent pas de droit et ne peuvent proposer que des rediffusions. Et encore, vous n’aurez pas accès à l’ensemble de la compétition.

Mais comment faire si vous vous trouvez à l’étranger ? Les chaînes françaises n’y sont pas accessibles.

Et certaines plateformes de diffusion en ligne utilisent le système de géo blocage. Ce qui vous empêche de les utiliser.

La solution serait donc d’investir dans un VPN de qualité qui vous permettra de surfer en tout anonymat sur le Net et en toute sécurité également.

Vous pouvez ainsi contourner la limite de zonage des sites de diffusion, quitte à choisir une adresse IP qui se trouve en France afin d’accéder à l’ensemble de la compétition en direct en ligne.

Attention toutefois, la qualité et la performance des VPN ne se valent pas. Ne vous contentez pas de choisir le moins cher.

Comparer les avis sur les différents logiciels pour faire votre choix. Vous pouvez également utiliser les quelques mois ou semaines d’essais pour être sûr de faire le bon choix avant de vous engager.

Des applications et des plateformes de paris en ligne

Vous pouvez également vous adresser aux applications et aux plateformes de paris sportifs en ligne comme Betway par exemple. À l’image de Betway, elles sont de plus en plus nombreuses actuellement. De plus, elles sont légales.

Les sites de ce type (Betway) ne se contentent pas de vous proposer les programmes du jour. Ils vous donnent aussi des pronostics afin de faciliter les paris.

Vous pourriez suivre l’évolution de la compétition en quelques clics et connaitre les résultats. Malgré que vous n’ayez pas d’image, c’est tout de même pratique pour rester informé.

Attention toutefois à bien choisir votre site ou programme de paris en ligne. C’est d’autant plus important si vous comptez miser de l’argent sur certains évènements. La sécurité, la réputation et la diversité des disciplines proposées comptent énormément.

Vous êtes donc prêt pour suivre en direct la compétition depuis la France ou depuis les pays étrangers. Et les organisateurs sont sûrs : cette fois, malgré le contexte, les JO du Japon auront bel et bien lieu. Il ne vous reste plus qu’à vous souhaiter du plaisir et bonne chance pour vos équipes et compétiteurs préférés.