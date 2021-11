Qu’est-ce que vod excité Wister ? Partager :







A découvrir également : Création d’une SCI : pourquoi et comment

The Channel sortira sur certains cinémas ainsi que sur iTunes et en VOD le 10 octobre, et ShockTillYouDrop.com et The Orchard sont heureux de partager avec vous la bande-annonce du film aux États-Unis.

Rupert Evans (Hellboy ) joue et Ivan Kavanaugh écrit et réalise. Il s’agit de la première sortie en salles issue du partenariat de Shock avec The Orchard, donc j’ai vraiment hâte de voir celui-ci. Que penses-tu de la bande-annonce ?

A lire aussi : Comment Dit-on boîte à lettres ou boîte aux lettres ?

Assis dans un théâtre vide, un archiviste de cinéma observe les images granuleuses qui seront son défaire. David et sa femme sont parfaitement heureux, du moins c’est ce qu’il pense. Lorsqu’il découvre que la maison qu’il partage avec sa femme et son fils a été le théâtre d’un terrible meurtre au tournant du siècle, David la rejette comme une histoire ancienne. C’est-à-dire jusqu’à ce que la sinistre histoire se répercutera dans le présent et jette une ombre sur la vie tant que tu la connais. Et quand un secret imminent a brisé leur mariage, David ne peut s’empêcher de soupçonner que les esprits obscurs de la maison sont impliqués d’une manière ou d’une autre. Dans son empressement à révéler les ombres cachées dans les murs, David commence à tomber dans la folie, menaçant la vie de tous ceux qui l’entourent.