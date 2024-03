Comment créer un album de photos de famille original

Vous avez des tas de photos de famille conservées dans des albums papier, sur le disque dur de votre ordinateur ou dans un service de stockage en nuage ? Que diriez-vous d’en choisir les meilleures et de composer un album photos unique qui raconte l’histoire de votre famille ? Conçu avec soin et avec amour, un tel album deviendra une mine de souvenirs et d’émotions positives, un héritage précieux pour vos enfants et petits-enfants, un excellent cadeau pour un anniversaire de mariage ou une autre fête familiale importante.

Dans cet article, nous allons vous suggérer les étapes essentielles de la création d’un album de photos attrayant, original, riche en souvenirs et racontant une histoire passionnante.

Étape 1. Sélectionnez les photos significatives

La première étape consiste à sélectionner les photos que vous souhaitez inclure dans votre album. Choisissez les photos qui évoquent les moments clés de l’histoire de votre famille : votre mariage, la naissance des enfants, les fêtes familiales, les voyages mémorables, l’achat d’une maison, le premier jour à l’école ou la fête de fin d’études, et ainsi de suite. Vous pouvez également ajouter des photos prises au quotidien qui vous tiennent à cœur et vous font sourire en vous rappelant des promenades en famille, des jeux, des repas et d’autres moments doux.

Si vous possédez un certain nombre de vieilles photos de vos parents ou grands-parents, vous pouvez les inclure dans votre album pour donner un aperçu de votre famille étendue en ajoutant également les photos des tantes et des oncles, des cousins et cousines avec qui vous maintenez les liens forts.

Si vous manquez de photos familiales de bonne qualité, vous pouvez organiser une séance photo tout spécialement pour votre futur album. Voici quelques idées de photographies de famille qui vous suggéreront des poses à prendre pour faire des photos accrocheuses avec vos enfants.

Étape 2. Retouchez vos photos pour les rendre parfaites

Si vous avez choisi des photos numériques non professionnelles, vous avez tout l’intérêt de les améliorer : changer l’arrière-plan d’une photo pour mettre en valeur les personnes ou masquer des détails encombrants, recadrer les images pour une meilleure composition, retoucher les portraits, corriger les photos surexposées et même ajouter un filtre particulier à vos photos pour donner un aspect unifié et harmonieux à l’ensemble de votre album ou à certaines de ses pages.

Pour ce faire, vous pouvez utiliser un éditeur de photos de bureau comme Photoshop ou PhotoWorks ou un éditeur de photos basé sur le web. Par exemple, en suivant le lien ci-dessous, vous pourrez modifier le fond d’une photo avec un outil gratuit en ligne qui fonctionne par un simple clic.

Si vous avez l’intention de composer un album photo papier, n’oubliez pas d’imprimer les photos sélectionnées et retouchées.

Étape 1. Disposez vos photos sur les pages

Il vous faut d’abord choisir un album proprement dit qui servirait de support à vos photos. L’une des meilleures solutions est d’acquérir un album photo vierge avec un adhésif et un kit de personnalisation pour le scrapbooking. Cela vous donnera une grande liberté de création.

Vous pourrez coller les photos sur les pages dans l’ordre chronologique en variant le nombre de photos sur une page et leur disposition mutuelle. Par exemple, vous pouvez mettre une photo clé au centre de la page, regrouper plusieurs photos unies par le même thème, varier les tailles et les angles ce qui rendra votre album plus captivant. Puisque vous écrivez l’histoire de votre famille, vous pouvez diviser votre livre photo en chapitres intitulés selon les étapes représentées.

Pensez à insérer des légendes variées pour communiquer la date et le lieu de la prise de vue, des prénoms, des titres ou des commentaires amusants ou émouvants pour certaines photos, des anecdotes, des souvenirs ou des citations qui y sont liées. Cela vous aidera à transformer votre album en un vrai livre d’images, à préserver vos souvenirs et à donner plus d’informations sur l’histoire familiale.

Vous pouvez écrire des légendes et des titres à la main avec des stylos ou des feutres de couleur si votre album le permet, ou coller ou insérer des bouts de papier avec des textes écrits ou imprimés.

Étape 3. Pimentez votre album avec d’autres éléments mémorables

Outre les photos et les textes, vous pouvez enrichir votre album familial avec quelques souvenirs matériels, par exemple :

billets de théâtre, de musée, de cinéma, pour un concert ou un événement sportif ;

programmes de spectacle ou de concert ;

billets d’avion, de train ou de bateau ;

cartes postales touristiques ;

pièces de monnaie ou timbres étrangers ;

cartes de vœux ou lettres ;

dessins d’enfants ;

fleurs ou feuilles séchées ;

étiquettes ou faire-part de naissance ;

invitations ;

recettes familiales, etc.

En ajoutant quelques-uns de ces éléments à votre album, vous pourrez mieux illustrer votre histoire et créer une sorte de capsule temporelle pour vos enfants et vos petits enfants.

Étape 4. Décorez votre album

Cette étape est facultative, comme la précédente. Votre album peut avoir quelques embellissements préfabriqués, sinon, vous pouvez dessiner des cadres en couleur, en forme de soleil, de fleur, d’ornement géométrique etc., selon votre fantaisie, pour mettre en valeur certaines photos. On peut également décorer l’album de rubans, de fleurs en papier, d’autocollants, etc. L’important est d’observer le sens de la mesure et de vous en tenir au style choisi. Des albums photo élégants du style minimaliste n’en seront pas moins précieux.

Conclusion

La création d’un album de photos familial est une activité enrichissante en soi, capable d’unir les grands et les petits. Avec un peu d’inspiration, vous pouvez créer plus qu’un simple album avec des photos et des légendes, mais un un vrai trésor familial, un livre d’histoire qui sera transmis de génération en génération et peut être complété au fil des années.