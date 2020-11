Accueil » Actu Pourquoi vous vous ennuyez avec la vie ( ce qu’il faut faire à ce sujet) Actu Pourquoi vous vous ennuyez avec la vie ( ce qu’il faut faire à ce sujet)

L’ idée que la vie est courte est souvent poussée comme une raison pour embrasser le présent, pour embrasser tout ce que l’on doit faire pour trouver son bonheur dans le moment présent.

Prenez cette citation de Paulo Coelho par exemple :

Un jour, vous vous réveillerez et il n’y aura plus de temps pour faire ce que vous avez toujours voulu. Fais-le maintenant.

Mais la vie est-elle vraiment courte ?

Il est vrai que la vie peut être réduite en raison d’une tragédie, d’une maladie ou de circonstances inattendues qui vous ont frappé de nulle part, mais la vie ne sera pas courte pour beaucoup de gens.

Ça va être long.

Des décennies.

Si vous suivez le chemin traditionnel de la vie, vous allez à l’école pendant la plus grande partie des 20 premières années de votre vie, peut-être plus.

Ensuite, vous allez entrer sur le marché du travail où vous travaillerez pour acheter une maison, élever une famille et épargner pour la retraite pendant 30 ou 40 ans.

Et puis, j’espère, vous prenez votre retraite et vivez vos années d’argent et d’or dans la paix et le confort grâce au travail que vous avez accompli tout au long de votre vie.

Au moins, c’est censé être le plan — la vie ne fonctionne pas toujours comme nous le planifions.

Mais quand même, c’est long que tout se passe ou non comme prévu.

Faire la même chose encore et encore, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année devient monotone.

Les gens ont besoin de variété dans leur vie, même ceux qui sont à l’aise avec une existence prévisible et structurée.

Un manque de variété laisse les gens s’ennuyer et peut éventuellement provoquer une rupture dans plusieurs ou tous les aspects de leur vie.

Cet article va plonger profondément dans cet ennui insidieux. Il explorera ce qu’il ressent, ce qui la cause et comment le surmonter.

Alors nous allons entrer, d’accord ?

Qu’ est-ce que ça fait de s’ennuyer avec la vie ?

L’ ennui de la vie n’est pas comme ton ennui.

Quand la vie est ennuyeuse, vous vous réveillez le matin dans un monde dépourvu de couleur, de beauté ou de stimulation.

Vous vous sentez sans direction. Vous tombez à travers la journée, en faisant les choses que la société vous demande de faire, puis vous allez au lit et tombez dans un sommeil agité et agité.

Même le week-end — souvent un lieu de repos de la monotonie de la semaine de travail — n’a aucune joie pour vous.

Chaque partie de vous veut que votre vie change, mais vous ne pouvez pas comprendre comment vous voulez qu’elle change, et vous ne pouvez pas vous amener à la changer.

Tu sais juste que ça doit… d’une manière ou d’une autre.

Jusque-là, vous êtes en bois flottant sur la mer de la vie, vous vous balancez sur les courants.

Vous pouvez même avoir une vie que les autres envie — une relation solide, un bon travail, des enfants heureux, une belle maison, des biens fantaisistes — mais vous êtes encore laissé à vouloir.

Vous pouvez être aimé par beaucoup et avoir d’autres qui dépendent de vous, mais vous pensez qu’il doit y avoir plus dans la vie que cela.

Et ce sentiment n’est pas limité uniquement à l’esprit…

L’ ennui de la vie s’infiltre dans votre corps aussi. Cela peut entraîner des maux de tête, une oppression des muscles, des problèmes de digestion et un manque général d’énergie entre autres.

C’ est ce que ressentent l’ennui vrai, écrasant l’âme.

Est-ce que cet ennui est le même que la dépression ?

La réponse courte est : pas toujours.

Vous pouvez éprouver cet ennui profond sans nécessairement être déprimé au sens clinique.

Et vous pouvez souffrir de dépression et ne pas vous ennuyer complètement de votre existence quotidienne.

Il y a un chevauchement entre les deux groupes et il peut y avoir une interaction entre l’ennui et la dépression.

Mais la dépression peut avoir des conséquences plus graves, donc si vous ne savez pas si vous pourriez être déprimé, il vaut la peine de parler à un médecin ou à un professionnel de la santé mentale — cliquez ici pour en parler à un en ligne.

Quel rôle la technologie joue-t-elle pour nous ennuyer ?

Il est intéressant de noter que, malgré la pléthore d’options disponibles pour le divertissement, nous nous ennuyons toujours et désengagés.

Nous portons un appareil dans notre poche qui nous donne accès à des divertissements immédiats et à la connaissance collective de l’humanité.

Comment se fait-il que nous soyons si ennuyés avec ça à portée de main ?

La surstimulation est un contributeur. Un nombre infini de choix pour le divertissement peut les rendre tous malsants et ennuyeux.

Après un certain temps, nous nous retrouvons assis sur notre canapé, défilant sans but dans les médias sociaux ou essayant de trouver la prochaine chose à regarder au lieu de sortir et de s’engager dans la vie.

Une grande partie de l’expérience Internet est basée autour de la gratification instantanée. En conséquence, la durée d’attention moyenne est raccourcie.

Il est donc plus difficile de s’engager dans des activités plus difficiles qui peuvent donner du sens, de l’excitation ou de vrais divertissements. Il faut du temps pour maîtriser n’importe quel effort.

Nous devons être assez patients pour construire et poursuivre ce que nous voulons, qu’il s’agisse d’une carrière, d’une famille ou d’une vie plus significative.

Pourquoi est-il si important d’avoir une vie significative ?

L’ idée derrière l’insatisfaction chronique est qu’une personne est régulièrement mécontente de la façon dont sa vie va ou de sa trajectoire actuelle.

Nous ne pouvons échapper à tous les exemples de monotonie quotidienne. Personne n’aime se tenir dans les files d’attente, perdre son temps assis dans la circulation, ou tenter d’agir intéressé par des réunions inutiles.

Mais il s’agit parfois d’une partie nécessaire du passage à travers la vie.

La vérité, c’est que personne ne sera jamais heureux tout le temps. C’est une attente déraisonnable que conduira à plus de misère et d’insatisfaction.

L’ insatisfaction chronique survient lorsqu’une personne est mécontent de son expérience de vie globale.

Peut-être que la personne a vécu une vie tranquille, rebondissant d’un travail sans sens à un travail sans sens, une amitié superficielle à une amitié superficielle, une relation creuse à une relation creuse.

Ils ont du mal à trouver de la joie dans quoi que ce soit parce que tout cela se sent si superficiel et inutile.

Ce creux peut alimenter de nombreux comportements et maladies malsains — y compris l’abus de drogues et d’alcool, la dépression et l’anxiété.

Parfois, c’est l’inverse, où la dépression est en fait la cause de ne pas ressentir de joie ou de bonheur dans sa vie.

Ces sentiments vides peuvent amener une personne à s’engager dans un comportement autodestructeur juste pour essayer de briser la fastidieuse de sa vie.

Peut-être qu’ils déchirent une relation avec le sol parce qu’ils sont malheureux ou sabotent d’autres zones de leur vie pour créer un peu de drame.

Cela ne signifie pas que tout temps d’arrêt ou s’ennuyer est une mauvaise chose. Ce n’est pas le cas.

Il faut prendre le temps de se reposer et de récupérer avant de plonger dans un autre passe-temps, aventure ou aventure. Si vous ne le faites pas, vous risquez de vous brûler et de vous retrouver au début. Il est important de se caresser soi-même.

Que signifie pour vous avoir une vie significative ?

L’ idée d’une vie significative est celle qui procure satisfaction personnelle, un sentiment d’accomplissement et un certain degré de bonheur.

Contrairement aux médias sociaux et aux opinions vocales, il faut se méfier de mettre le bonheur en forme de sens. Les deux ne sont pas toujours corrélés.

À titre d’exemple, il y a peut-être un travailleur social qui est profondément ancré dans l’effort d’aider ses clients à améliorer leur vie.

Cela peut apporter beaucoup d’accomplissement et de satisfaction, mais il est difficile de regarder les gens souffrent jour après jour.

Il serait étrange de penser que l’on trouvera leur bonheur dans la lutte et le côté sombre de la vie, mais certains le font. Certaines personnes s’épanouissent dessus.

Certains préfèrent être en conflit et se battre pour quelque chose qui signifie quelque chose pour eux, pour faire partie de quelque chose de plus grand qu’eux-mêmes. Et à son tour, cela leur fournit un certain degré de satisfaction personnelle et de bonheur, mais il serait imprudent de s’y attendre.

Être immergé dans et regarder la souffrance sur une base régulière peut facilement entraîner une personne dans la dépression si elle ne peut pas compartimenter et prendre soin d’elle-même bien.

Les gens trouvent un sens de différentes manières.

Pour certains, il sera de travailler une carrière qu’ils sont heureux et excités d’avoir. D’autres peuvent trouver leur sens en cultivant et en cultivant une famille aimante.

Certains peuvent le trouver au service d’autrui ou de personnes vulnérables. Les artistes peuvent le trouver dans la création. Les scientifiques le trouveront peut-être dans la découverte. Il y a un nombre infini de routes, qui sont toutes viables dans une certaine mesure.

Il n’y a pas de chemin unique et singulier vers le bonheur, le sens et le sentiment de satisfaction avec la vie. Votre chemin sera unique pour vous.

Il peut partager des similitudes avec d’autres personnes, mais ce sera votre mission de déterminer quel chemin est le plus logique pour vous et de le poursuivre.

Cela ne signifie pas que vous devez aller seul ou que personne ne peut vous aider sur votre chemin, juste que vous ne devriez pas vous attendre à ce que quelqu’un d’autre puisse simplement vous le remettre dans un paquet soigné avec un arc sur le dessus. Il est peu probable que ça arrive.

Fais des trucs.

C’ est aussi simple que ça.

Cela semble artificiel, mais la seule façon pour vous de vraiment comprendre ce qui fournit le bonheur, le contentement et le sens dans votre vie est de vous engager activement dans la vie et de faire les choses.

« Mais si je n’aime pas ça ?

» Alors tu ne le fais pas, et tu passe à une autre chose.

Même lorsque vous faites des choses que vous n’aimez pas ou n’aimez pas nécessairement, vous élargissez vos connaissances et votre perspective du monde, ce qui vous donne la possibilité de communiquer avec plus de gens et de faciliter une meilleure compréhension de ce que vous faites et ne aimez pas.

Les chances sont assez bonnes que vous ferez des choses que vous n’aimez pas avant de trouver des choses significatives que vous faites.

Ou peut-être que tu ne le feras pas ! Peut-être que vous allez essayer quelque chose de nouveau et trouver qu’il fournit du contentement et de l’accomplissement.

« Mais je ne peux pas me le permettre !

Ça n’a pas besoin d’être cher. » Vous n’avez pas besoin de partir pour un voyage de 5 000$ dans un paradis tropical pour vous retrouver.

Obtenez une carte de bibliothèque, lisez ou écoutez certains livres. Faites du bénévolat avec les personnes défavorisées ou les animaux. Être un mentor pour quelqu’un qui cherche à trouver son chemin. Prenez un cours d’art dans un centre communautaire local.

Ces choses sont toutes des façons relativement peu coûteuses de grandir en tant que personne et d’expérimenter de nouvelles choses sans prendre de selfies au Machu Picchu ou se faire mobter par des escrocs et des vendeurs de rue au Caire.

La chose la plus importante est de faire des choses. Tout vaut mieux que rien. Si cela ne fonctionne pas pour vous, changez les choses que vous faites et essayez quelque chose nouveau.

Qu’ en est-il des attentes de la société envers moi ?

Les idéalistes, les artistes, les libres penseurs peuvent se trouver ennuyés et confinés à la structure parfois rigoureuse de la conformité sociale.

Le problème est exacerbé par la pression sociale exercée par ses pairs et ses groupes pour qu’ils s’intègrent dans une boîte facile à comprendre et confortable.

La boîte est un endroit confortable pour certaines personnes. Il y a des gens qui sont plus qu’heureux d’adopter la perspective traditionnelle de ce que la société attend d’eux parce qu’elle offre une voie claire, qui, selon eux, leur apportera bonheur et satisfaction.

Le problème, c’est que tout le monde ne tient pas dans cette boîte.

Pire encore, la société aime faire honte, critiquer et dérisonner quiconque décide de se démarquer de la foule et de remettre en question le statu quo.

La malheureuse vérité est qu’il est peu probable que cela change. Les esprits libres du monde ont besoin d’être capables pour écarter les attentes hostiles et les critiques injustifiées s’ils espèrent trouver leur propre sens et leur contentement dans la vie, parce que le chemin battu n’est tout simplement pas destiné à eux.

Peut-être qu’ils sont faits pour faire plus. Peut-être qu’ils sont conçus pour apporter de la lumière dans des endroits sombres, encourager la libre pensée et aider à éliminer les barrières sociales qui ont un impact négatif sur les autres personnes.

Un esprit libre risque de stagner et de se dépérir dans un environnement répressif et structuré comme une hiérarchie d’entreprise ou comme parent au foyer.

Peuvent-ils faire ces choses ? Bien sûr. Les gens peuvent faire beaucoup de choses pour lesquelles ils ne sont pas nécessairement adaptés. Devraient-ils ? Eh bien, c’est une question à laquelle seule cette personne peut répondre.

Même s’ils le font, ils devront être en mesure de fléchir leur créativité et leur esprit s’ils veulent rester intéressés et engagés dans la vie.

Cela peut signifier des vacances annuelles à un endroit intéressant, des cours d’art ou de danse, ou quelque chose pour vraiment encourager la noyau de leur esprit et de fournir une stimulation intellectuelle.

Que pouvons-nous faire pour briser l’ennui de la vie ?

Avant de trouver les moyens les plus appropriés de combattre votre ennui, vous devez en examiner les causes profondes.

Vous vous ennuyez simplement par la monotonie de votre vie ? Parce que tu es seul ? Parce que vous ne vous sentez pas défié ?

Est-ce que ta vie est ennuyeuse parce que les gens dans ta vie t’ont ennuyé ? Il n’y a rien dans ton avenir pour t’exciter ?

Vous sentez-vous contraint par les circonstances, incapable d’exercer un contrôle sur votre vie ?

Avez-vous un réservoir inexploité d’énergie et de potentiel qui a besoin d’une prise de courant ?

Tu vis une vie inauthentique, essayant d’être quelqu’un que tu n’es pas ?

Plus vous pouvez parfaire la ou les causes de votre ennui avec la vie, plus vous pouvez être ciblé lorsque vous sortez et vous engagez avec elle.

Voici juste une poignée de choses que vous pouvez essayer de alléger votre ennui.

1. Faire du bénévolat ou du travail parascolaire au sein d’une organisation.

Le travail bénévole est un excellent moyen de se débrancher, de rencontrer de nouvelles personnes et d’apporter quelque chose de positif au monde.

Il y a beaucoup d’organisations qui ont besoin de tout, de la main-d’œuvre occasionnelle à la main-d’œuvre qualifiée. Vous pourriez même être en mesure de mettre vos compétences et connaissances professionnelles au service d’une cause significative.

Une autre option est de rejoindre une organisation professionnelle liée à votre domaine. Cela aide non seulement à briser l’ennui et la monotonie, mais aussi à nouer des liens avec de nouvelles personnes avec lesquelles vous pourriez être en mesure de développer des relations professionnelles.

2. Apprenez un nouvel ensemble de compétences.

Il y a beaucoup de façons de développer un nouvel ensemble de compétences. Internet est rempli de vidéos et de guides sur la façon de commencer à différentes activités.

Vous pouvez également décider que retourner à l’université pour suivre des cours supplémentaires est une bonne idée.

Les cours collégiaux offrent une structure, des conseils et un accès à quelqu’un qui connaît bien les compétences que vous apprenez.

Le collège en ligne peut faciliter la fréquentation des cours si vous avez une vie occupée.

3. Développer de nouvelles amitiés dans des environnements sociaux.

Où trouvez-vous de nouveaux amis ? Il peut y avoir des activités locales où vous pouvez rencontrer d’autres personnes de votre région ou des groupes de loisirs qui proposent des rencontres régulières.

Les religieux peuvent vouloir assister à des services réguliers ou à des activités organisés par leur lieu de culte.

Les groupes de médias sociaux locaux peuvent également être un bon endroit pour trouver des activités ou des rencontres.

4. Voyagez dans un endroit que vous n’avez jamais été.

Le voyage n’a pas besoin d’être éloigné et éloigné pour vous aider à apporter un peu d’excitation dans votre vie.

Il peut être aussi simple que de sortir de la ville pour une fonction où vous pouvez passer un bon moment et vous détendre.

Peut-être un concert en dehors de la ville et une nuit dans un hôtel ?

Un trek vers un parc national ou une autre attraction naturelle ?

Ou peut-être économiser de l’argent et sortir un peu plus loin pour un plus grand changement de décor.

Même un voyage d’une journée peut être une belle pause dans sa vie quotidienne.

5. Cherchez un nouvel emploi ou changez de carrière.

Il n’est pas rare que les gens finissent par s’ennuyer avec leur choix d’emploi ou de carrière.

Ils peuvent même constater qu’ils ont fait le mauvais choix dans quelle carrière poursuivre et qu’ils ont besoin d’examiner d’autres options.

Le choix de quitter un emploi et/ou de changer de carrière n’est jamais un choix léger, mais peut être nécessaire pour trouver plus de bonheur et de paix dans votre vie.

Certains sont tout simplement trop exigeants en temps ou en énergie émotionnelle. D’autres peuvent ne pas fournir assez de stimulation ou vous donner la place pour grandir que vous voulez vraiment.

Si vous n’êtes pas satisfait ou satisfait de votre carrière, il est peut-être temps de commencer à chercher un changement.

6. Soyez actif et de l’exercice.

L’ activité et l’exercice sont si bénéfiques pour sa santé physique et mentale. Les médecins appellent un mode de vie sédentaire le nouveau tabagisme en ce qui concerne les risques pour la santé.

Et comme de nombreux emplois se déroulent derrière un bureau pendant une grande partie de la journée, il n’est pas étonnant que les gens deviennent plus déprimés au sujet de leur vie.

Les gens ont besoin d’exercice pour aider à stimuler la sensation de bons produits chimiques que votre corps produit lorsque vous vous engagez dans ces activités.

Commencez petit et fixez quelques objectifs pour sortir et devenir actif. Et si vous êtes déjà actif, fixez des objectifs plus forts, comme terminer un marathon ou améliorer vos capacités.

7. Créez un peu d’art.

Les artistes du monde sont souvent poussés à créer d’une manière ou d’une autre. Il y a beaucoup de gens qui se font dérailler à cause des opinions des autres ou parce que la vie leur refuse tout simplement le moment approprié.

Un artiste qui a cessé de créer devrait envisager de revenir dedans. L’ art aide à fléchir l’esprit créatif et procure un sentiment de fierté et d’accomplissement dans son travail.

Rejoignez une communauté saine d’artistes qui pratiquent le même médium et travaillent à l’amélioration et à la finition de vos œuvres.

Tu n’as pas besoin d’être géniale pour ça. Très peu de gens le sont. L’important est d’embrasser votre art s’il vous apporte le bonheur.

8. Passez plus de temps de qualité avec vos proches et découpez les personnes toxiques.

Il est un fait bien connu que passer plus de temps de qualité avec vos proches provoque l’esprit à produire plusieurs substances chimiques sensées comme les endorphines.

Il est trop facile de laisser ses amitiés et ses relations glisser avec la façon dont la vie peut être occupée pour tout le monde.

Il faut essayer de garder ces relations intactes en s’efforçant de rester en contact avec leurs amis et leur famille.

Cela signifie souvent aller à des rassemblements et des choses que vous n’avez pas forcément envie d’aller à.

Il y a un fil conducteur : ne pas vouloir être social ou être trop fatigué pour participer, mais si vous tombez dans ce modèle, la vie vous laissera derrière.

Assistez à des choses quand vous êtes invité, ou essayez de faire une fête si vous n’avez pas grand-chose à faire.

Et pensez à couper les personnes toxiques de votre vie s’il y en a. Ils sont une source intense de bonheur et de tranquillité d’esprit.

9. Trouvez un but ou une cause plus grande que vous-même.

Les gens aiment appartenir. Ils aiment aussi contribuer à quelque chose de plus grand qu’eux-mêmes.

Trouver un but ou une cause pour aligner vous-même et vos compétences peut donner un sentiment de fierté et de bonheur à faire une différence dans le monde.

Cela peut sembler plus facile à dire qu’à faire, mais il y a vraiment beaucoup de mouvements et de groupes qui essaient d’apporter des changements positifs dans le monde dont vous pouvez faire partie.

10. Fixer et poursuivre des objectifs qui vous donneront un sentiment d’accomplissement.

L’ établissement d’objectifs est un élément essentiel de l’amélioration de soi et du sentiment comme si on accomplissait des choses dans sa vie.

Il est facile de dériver sans but ni direction, mais cela vous prive de la capacité de vous sentir comme vous avez choisi quelque chose que vous vouliez faire et de l’accomplir, un sentiment qui peut fournir un bon coup de dopamine lorsque vous la rayez de votre liste de choses à faire et gagnez de l’élan.

Il existe de nombreuses approches pour l’établissement des objectifs, mais en général, on voudrait fixer des objectifs à court, à moyen et à long terme pour leur vie.

Ils peuvent être liés à votre santé, à votre carrière, à votre vie personnelle ou à vos passe-temps.

11. Arrête de faire des choses qui ne t’excitent pas ou ne t’apportent pas de joie.

Plus tôt, nous avons parlé d’essayer de nouvelles choses pour trouver celles qui vous apportent le bonheur et le sens.

Mais qu’en est-il de toutes les choses que vous faites en ce moment qui ne livrent aucun de ces des sentiments ?

Envisagez de les arrêter.

Cela ne veut pas dire que vous pouvez vous soustraire à toutes vos responsabilités actuelles. Après tout, si vous avez d’autres personnes qui dépendent de vous pour les pourvoir ou les prendre en charge, vous devez respecter ces engagements.

Mais regardez votre vie et les choses que vous faites et demandez-vous si elles signifient vraiment quelque chose pour vous.

Peut-être que vous magasinez juste pour faire du shopping.

Ou tu regardes les infos tous les soirs juste pour remplir le temps.

Ou peut-être que vous faites la fête dur tous les vendredis soirs simplement parce que tous vos amis le font et vous l’avez toujours fait.

Si quelque chose ne se sent plus digne de votre temps, ne le faites pas.

Veuillez noter : il est important que vous parlez à un professionnel pour déterminer si vous souffrez de dépression avant d’abandonner les choses qui peuvent vous avoir apporté de la joie une fois. Comme indiqué précédemment dans l’article, la dépression peut être la raison pour laquelle vous vous sentez ennuyé et sans joie. Cliquez ici pour parler à un professionnel de la santé mentale en ligne et obtenez l’aide dont vous avez besoin.

Une vie sans ennui…

… est une vie poursuivie avec dessein. Peu importe votre but, tant que vous pouvez en trouver un.

La meilleure façon d’en trouver un, c’est d’y aller et de commencer à faire des choses.

Vous pouvez constater que les choses que vous choisissez de faire ne vous conduisent pas nécessairement à l’excitation ou au bonheur, mais elles peuvent vous fournir les connaissances, l’expérience ou les personnes dont vous avez besoin pour emprunter une autre voie.

Ne laissez pas le malaise ou la dépression vous dérailler. Retournez là-bas et continuez d’essayer.

Et si vous trouvez que c’est exceptionnellement difficile ou que vous ne pouvez pas trouver une orientation par vous-même, il peut être utile de demander l’aide d’un conseiller en santé mentale ou d’un entraîneur de vie certifié.

N’ hésitez pas à demander de l’aide si vous avez des difficultés et que vous n’êtes pas sûr de quelle direction togo.