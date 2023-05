Quartier des Liserons à Nice : un quartier dangereux

Le quartier des Liserons à Nice est un quartier situé en périphérie de la ville. Sa population est majoritairement composée de familles modestement aisées et le taux de chômage y est élevé. Malheureusement, ce quartier est également connu pour son taux de criminalité élevé. Les habitants du quartier sont souvent victimes de vols, de cambriolages et de violences. Les autorités locales ont mis en place des mesures de sécurité pour tenter de réduire le taux de criminalité. Des patrouilles de police ont été renforcées et des caméras de surveillance ont été installées. Toutefois, ces mesures ne suffisent pas à garantir la sécurité des habitants du quartier. Des solutions à plus long terme doivent être envisagées pour améliorer la situation.

Les Liserons quartier niçois à la géographie singulière

La situation géographique du quartier des Liserons à Nice est plutôt éloignée du centre-ville. Le quartier est bordé par la route nationale 202, une voie rapide très fréquentée qui relie Nice à d’autres villes de la région comme Cannes ou Antibes. Cette proximité avec un axe routier majeur rend le quartier facilement accessible en voiture, mais aussi exposé aux nuisances sonores et pollutions atmosphériques associées au trafic automobile.

A voir aussi : Idées originales pour attirer plus de clients dans son restaurant

En revanche, le quartier n’est pas bien desservi par les transports en commun. Les lignes de bus sont peu nombreuses et surtout très irrégulières, ce qui pose problème pour les habitants désireux de se déplacer facilement dans la ville sans prendre leur propre véhicule.

À cela s’ajoute que le quartier ne dispose pas d’un grand choix de commerces ni d’affaires locales telles que des restaurants ou des cafés branchés où les locaux peuvent se retrouver entre amis afin de profiter ensemble des moments conviviaux qu’offre une vie urbaine riche.

Lire également : Quelle taille de valise à 23 kilogrammes ?

Le manque d’infrastructures modernisées contribue donc à l’éloignement social et économique du quartier, causant ainsi chez certains résidents un sentiment renforcé d’exclusion et finalement, plus largement, contribuant amplement au point crucial soulevé : l’état dangereux du quartier des Liserons.

Le contexte socio-économique des habitants des Liserons

Le quartier des Liserons, situé à Nice, est un quartier qui a connu de nombreux bouleversements socio-économiques ces dernières années. Effectivement, la situation géographique du quartier combinée au manque d’infrastructures modernisées a directement affecté la qualité de vie des habitants et leur inclusion sociale.

La population du quartier est composée en majorité d’une population immigrée et défavorisée. La plupart des résidents sont originaires d’Afrique du Nord ou sub-saharienne, mais aussi d’Europe de l’Est. Les difficultés d’intégration que rencontrent ces populations ne sont pas uniquement liées au contexte social difficile dans lequel elles évoluent, mais aussi aux barrières linguistiques qu’elles peuvent rencontrer face au français.

Dans ce contexte sociologique difficile, s’ajoute une économie fragile : il y a peu de commerces locaux pour subvenir aux besoins quotidiens tels que l’alimentation, les vêtements ou même les loisirs. Cette situation économique précaire rend certains jeunes hommes vulnérables à la criminalité organisée, ruinant ainsi toutes les chances pour eux d’échapper à leur condition socio-économique.

Malgré tous ces problèmes socio-économiques rencontrés par les habitants du quartier des Liserons, on compte toutefois quelques associations locales dont le but principal est de contribuer activement au développement local, notamment par le biais du renforcement de compétences professionnelles chez ses membres actifs.

Il faut reconnaître malgré cela que cette présence associative reste relativement marginale et ne présente pas encore un impact conséquent sur la situation socio-économique globale du quartier.

Taux de criminalité élevé : le grand défi des Liserons

Le taux de criminalité dans le quartier des Liserons est l’un des plus élevés de la ville de Nice, voire même du département. Les habitants sont confrontés à une violence quotidienne :

Les cambriolages sont monnaie courante dans les HLM du quartier et les vols à l’arraché se multiplient aux abords immédiats.

La présence régulière de trafiquants en tous genres (drogue, armement, prostitution) rend aussi le climat délétère. Cette situation pousse certains habitants au repli sur eux-mêmes, ajoutant ainsi un isolement social supplémentaire.

Comme cela a été récemment rapporté par la police municipale, les acteurs qui alimentent cette criminalité organisée ont une emprise forte sur certains jeunes hommes défavorisés du quartier. Ces derniers peuvent être recrutés pour diversifier encore leurs activités criminelles et augmenter ainsi leur influence.

De nombreux habitants témoignent d’une grande inquiétude quant au manque flagrant de sécurité dans leur environnement direct. Ils regrettent un sentiment d’impuissance intense face à une situation qu’ils jugent difficilement gérable sans interventions extérieures appropriées.

Face à ces préoccupations croissantes, il devient urgent pour les autorités locales d’agir afin d’enrayer cette spirale violente qui gangrène ce territoire. Certainement, si des actions concrètes étaient menées en faveur notamment du renforcement des dispositifs sécuritaires ou encore de la mise en place de politiques d’aide à l’emploi pour les jeunes diplômés du quartier, il y aurait une amélioration nette des conditions de vie et de sécurité dans le quartier des Liserons.

Sécurité des habitants des Liserons : les solutions proposées

Les pouvoirs publics sont conscients de l’urgence d’agir pour améliorer la sécurité dans le quartier des Liserons. Plusieurs mesures ont été proposées pour tenter de résoudre cette problématique.

La première solution envisagée est celle du renforcement des effectifs policiers sur le territoire. Effectivement, une présence plus importante des forces de l’ordre pourrait permettre de dissuader les délinquants et ainsi réduire les actes criminels.

Dans la même optique, il a été proposé d’équiper les agents municipaux en charge de la surveillance urbaine avec du matériel adapté à leur mission (caméras infrarouges, drones…). Cette mesure aurait pour objectif d’améliorer la couverture géographique et ainsi faciliter l’intervention rapide des services concernés.

En sus, certains experts suggèrent aussi que le renforcement du lien social entre tous les habitants puisse être un facteur clé qui aiderait à prévenir efficacement toute forme de violence urbaine. Il serait possible, par exemple, d’organiser régulièrement des événements locaux ouverts aux habitants afin qu’ils puissent se rencontrer et partager ensemble autour d’une activité commune. Cette initiative encouragerait un sentiment communautaire plus fort et réduirait automatiquement tout risque lié au repli sur soi-même.

Les habitants réclament une amélioration de leur cadre de vie et espèrent que des actions concrètes seront bientôt mises en œuvre dans le quartier des Liserons.