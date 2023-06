Les astuces mode pour donner du pep à votre garde-robe d’été

L’été est enfin là et avec lui, l’envie de donner un coup de frais à notre garde-robe. Les journées ensoleillées et les soirées agréables nous inspirent à troquer nos vêtements d’hiver contre des tenues légères et colorées. Mais comment insuffler cette énergie estivale dans nos vêtements sans pour autant céder à la tentation d’acheter de nouvelles pièces ? Voici une sélection d’astuces mode qui permettront de transformer vos tenues d’été en jouant sur les couleurs, les accessoires et les matières, pour un look frais et tendance sans se ruiner.

Trouvez vos couleurs estivales parfaites

La première astuce pour donner du pep à votre garde-robe d’été est de choisir les couleurs qui vous correspondent. Les tonalités pastel et acidulées sont particulièrement recommandées pour la saison estivale. Si vous êtes une personne au teint clair, privilégiez les tons chauds comme le rose pâle ou l’orange corail tandis que si vous avez un teint plus foncé, osez des couleurs plus vives telles que le jaune citron ou le turquoise.

A découvrir également : Comment animer un apéro dinatoire de façon originale

Les imprimés floraux et géométriques ont aussi la cote cette année. Pour ne pas en faire trop, pensez à bien porter une pièce forte avec des motifs et à l’associer avec des pièces unies pour contrebalancer l’ensemble. Les rayures verticales allongent la silhouette alors que les rayures horizontales élargissent visuellement.

N’hésitez pas à jouer sur les contrastes : associez par exemple des couleurs chaudes avec des couleurs froides pour créer un look original et dynamique.

A lire également : Les différentes coupes de jeans : le guide

Pour résumer, il n’y a pas de règles absolues en matière de choix de couleur mais plutôt une question d’équilibre entre vos goûts personnels et votre morphologie. Le principal étant bien entendu d’avoir confiance en soi tout en se sentant confortable dans ses vêtements.

Accessoirisez votre look estival sans faute

En plus des vêtements, les accessoires sont essentiels pour donner du pep à votre garde-robe d’été. Et bonne nouvelle : cette saison, la tendance est aux bijoux XXL ! Boucles d’oreilles pendantes, colliers imposants ou bracelets oversize, tout est permis pour apporter une touche de fantaisie et de sophistication à vos tenues. Les matières naturelles comme le bois ou l’osier sont particulièrement appréciées.

Côté sacs, on mise sur la sacoche en cuir qui se porte en bandoulière pour un look décontracté mais chic. Le panier en osier quant à lui reste indémodable et s’accorde parfaitement avec un style bohème.

Pour les chaussures, deux tendances s’imposent cet été : les sandales plates et les espadrilles compensées. Les premières sont idéales pour une journée décontractée tandis que les secondes, confortables, ajoutent quelques centimètres sans sacrifier le confort.

N’oublions pas de protéger notre peau des rayons UV avec une paire de lunettes de soleil tendance. Cette année encore, les formes super rondes et hexagonales ont la cote.

Lorsqu’il s’agit d’étoffer sa garde-robe d’été, nul besoin de dépenser des sommes astronomiques dans des pièces haute couture. Ce qu’il faut, c’est choisir judicieusement ses vêtements et accessoires. La couleur reste un élément clé pour donner du pep à votre look. Pensez aussi à jouer sur les imprimés et les superpositions pour un résultat original. Les bijoux XXL sont le complément parfait pour apporter une touche de sophistication à votre tenue.

Adoptez des coupes de vêtements tendance et confortables

Maintenant que nous avons abordé les accessoires indispensables pour une garde-robe d’été réussie, intéressons-nous aux coupes de vêtements à adopter. En été, vous devez privilégier des matières fluides et légères pour ne pas étouffer sous la chaleur. Les robes longues sont un choix idéal car elles offrent non seulement une grande liberté de mouvement, mais aussi un style élégant.

Les pantalons larges, comme le pantalon palazzo ou encore le pantalon cargo, sont aussi très tendances cette saison. Avec leur coupe ample, ils procurent un maximum de confort tout en ajoutant du caractère à votre look.

Si vous préférez les shorts, optez pour la version taille haute avec une ceinture intégrée qui mettra en valeur votre silhouette tout en permettant une grande aisance dans vos mouvements.

N’oubliez pas qu’il est possible d’être stylée même avec des pièces basiques comme le t-shirt blanc ou la chemise en jean. Il suffit simplement de jouer sur les coupes et les détails : manches bouffantes, col V plongeant ou encore boutonnage asymétrique peuvent faire toute la différence !

Donner du pep à sa garde-robe d’été passe avant tout par le choix judicieux des couleurs et des imprimés, ainsi que par l’utilisation astucieuse d’accessoires tendance. Les coupes amples et fluides sont aussi parfaitement adaptées à cette saison chaude afin de garantir un maximum de confort.