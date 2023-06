Costa : une compagnie écoresponsable en mer

Naviguer en harmonie avec la nature est désormais au cœur des préoccupations des compagnies maritimes. Costa Croisières, l’un des leaders mondiaux du secteur, s’engage fermement dans cette démarche écoresponsable. Attachant une grande importance à l’environnement, la compagnie adopte des technologies innovantes et des pratiques durables pour réduire son empreinte écologique. Des efforts significatifs ont été consentis pour minimiser la consommation d’énergie, limiter les émissions polluantes, gérer les déchets avec responsabilité et préserver les écosystèmes marins. Ce faisant, Costa Croisières souhaite être un exemple dans l’industrie et encourager d’autres acteurs à suivre son sillage vers un avenir plus vert en mer.

Costa champion d’un tourisme écoresponsable

Costa Croisières est une compagnie de croisière italienne fondée en 1948. Depuis plus d’un siècle, Costa a navigué à travers les mers du monde entier, offrant des expériences inoubliables à ses passagers. La société est consciente que cette activité peut avoir un impact négatif sur l’environnement marin et cherche donc constamment à améliorer sa performance environnementale.

Leur engagement écoresponsable englobe différents domaines maritimes : depuis la construction des navires jusqu’à leur exploitation au quotidien. Dans un premier temps, Costa utilise des matériaux respectueux de l’environnement pour construire ses bateaux tout en garantissant une réduction significative des gaz à effet de serre issus du transport maritime grâce aux technologies propres utilisées dans le procédé.

Pendant la durée de vie de chaque navire, différentes mesures sont prises afin d’optimiser sa consommation énergétique et limiter son empreinte carbone (utilisation généralisée d’ampoules LED ou encore optimisation des moteurs).

Parallèlement à cela, Costa s’est engagé dans une lutte active contre toutes les formes qui peuvent polluer les océans comme le fuel classique, par exemple. Les déchets sont aussi pris très au sérieux chez Costa : ils font appel à un prestataire spécialisé pour traiter tous leurs déchets dangereux et non-dangereux avec beaucoup plus de responsabilité.

Au-delà des efforts concrets visant directement l’amélioration écologique lorsqu’ils naviguent sur les eaux internationales, Costa sensibilise aussi ses passagers aux problèmes environnementaux rencontrés en mer via des activités pédagogiques et ludiques à bord ainsi que l’organisation de visites pour découvrir les beautés naturelles présentes sur terre.

La compagnie entend poursuivre ses efforts écoresponsables en matière de développement durable en mer. Costa a d’ailleurs lancé un ambitieux programme appelé ‘4GOODFOOD’ qui vise à réduire le gaspillage alimentaire tout en donnant une deuxième vie aux produits qui ne sont pas consommés. Dans ce cadre, ils ont signé un partenariat avec plusieurs associations alimentaires italiennes comme Equoevento et Caritas pour distribuer leurs restes non périmés aux plus démunis.

Costa est donc très engagée dans une démarche écologique responsable afin de préserver notre planète et son environnement marin. Grâce à ces initiatives novatrices, Costa demeure unanimement reconnue comme l’une des entreprises les plus eco-friendly du secteur maritime mondial.

L’engagement de Costa pour une mer plus propre

Costa Croisières est une entreprise qui a toujours été consciente de son impact sur l’environnement marin. De ce fait, elle s’est engagée à adopter des pratiques écoresponsables pour réduire son empreinte carbone et préserver les écosystèmes marins. Pour y parvenir, la société a élaboré différentes initiatives visant à minimiser ses impacts environnementaux.

Costa utilise des matériaux respectueux de l’environnement pour construire ses navires. Ces derniers sont équipés de technologies propres permettant de limiter leurs émissions polluantes et ainsi réduire leur impact environnemental lorsqu’ils naviguent en mer.

Costa met en place divers programmes destinés à optimiser la consommation d’énergie à bord de ses navires. L’utilisation généralisée d’ampoules LED associées à des moteurs optimisés permettent ainsi une réduction significative des gaz polluants issus du transport maritime.

La compagnie accorde aussi une grande importance aux déchets générés par ses activités en mer. Elle collabore avec un prestataire spécialisé dans le traitement responsable et efficace des déchets dangereux et non-dangereux produits lors de sa navigation dans les mers du globe.

Costa sensibilise activement les passagers sur la préservation de l’environnement marin via divers ateliers pédagogiques organisés tout au long du voyage. Effectivement, ils ont mis en place différents dispositifs encourageant le tri sélectif tout au long du parcours afin que chacun puisse être acteur du changement vers un tourisme plus durable.

Parallèlement aux actions menées directement sur ses navires, Costa a lancé le programme ‘4GOODFOOD’, qui vise à réduire le gaspillage alimentaire et donner une deuxième vie aux produits non consommés. Ce dispositif novateur permet de distribuer les restes des repas non périmés à différents organismes sociaux pour les personnes dans le besoin.

La compagnie est engagée dans une démarche écologique globale visant à sensibiliser l’ensemble du secteur maritime ainsi que ses partenaires sur l’importance de protéger notre environnement marin.

Ces initiatives écoresponsables mises en place par Costa Croisières viennent renforcer sa position d’entreprise responsable et innovante. La compagnie continue ainsi d’avancer vers un tourisme plus durable tout en préservant notre planète et son environnement marin.

Costa : une prise de conscience écologique à bord

Soucieuse de l’avenir des océans et du bien-être de la planète, Costa Croisières a pris un certain nombre d’initiatives pour sensibiliser ses passagers à l’écologie en mer. L’un des projets les plus importants mis en place par la compagnie est le programme ‘Sea Friends’, qui vise à encourager les passagers à prendre conscience des défis environnementaux auxquels notre planète doit faire face.

Ce projet éducatif comprend une série d’activités pédagogiques organisées tout au long du voyage, destinées à sensibiliser les passagers sur la protection de l’environnement marin. Les activités incluent notamment des conférenciers invités spécialisés dans le développement durable, ainsi que divers ateliers sur le recyclage et la gestion responsable des déchets.

Les enfants ne sont pas en reste dans cette démarche puisque Costa leur propose aussi différentes activités ludiques et éducatives axées sur la préservation de l’environnement marin. Pour inciter les jeunes générations à s’intéresser à ces questions cruciales, la compagnie organise régulièrement des concours créatifs sur différents thèmes liés au développement durable.

Costa a développé une application mobile spécialement conçue pour aider les passagers à mieux comprendre leur impact écologique lorsqu’ils voyagent en mer. Cette application fournit aux utilisateurs toutes les informations nécessaires concernant leurs consommations d’eau et d’énergie durant leur séjour.

Cette initiative novatrice permet non seulement aux vacanciers de visualiser clairement leur impact écologique pendant le voyage, mais aussi d’encourager chacun à modifier sa manière de vivre afin de réduire son empreinte écologique. Les passagers peuvent ainsi s’engager à prendre des mesures concrètes pour réduire leur impact environnemental pendant la durée de leur séjour.

Costa a développé un programme unique appelé ‘Sustainability Tour’, qui permet aux passagers de découvrir les pratiques écoresponsables mises en place sur le navire et de mieux comprendre comment la compagnie fonctionne dans une optique d’économie circulaire. Cette visite guidée offre aux participants l’opportunité d’en apprendre davantage sur les actions menées par Costa pour préserver notre planète et aider chacun à mieux comprendre comment nous pouvons tous contribuer à protéger notre environnement marin.

Ces initiatives mises en place par Costa Croisières visent non seulement à encourager le tourisme responsable, mais montrent également que la protection de l’environnement est possible même pour une entreprise du tourisme maritime, tout en offrant aux voyageurs des vacances inoubliables sans impacter gravement notre planète.

Costa un avenir durable pour la navigation en mer

En plus de ces initiatives, Costa Croisières a aussi annoncé une série d’autres projets pour renforcer son engagement en faveur du développement durable. Parmi ceux-ci se trouve la mise en place d’un programme visant à réduire l’utilisation de plastique à bord des navires. La compagnie prévoit ainsi de supprimer progressivement les produits jetables en plastique tels que les bouteilles, les pailles et les couverts dans le but de réduire considérablement sa production de déchets plastiques.

Costa travaille actuellement sur un projet ambitieux appelé ‘4GoodFood’, qui vise à améliorer encore davantage la qualité et la durabilité des aliments servis à bord. Ce projet implique notamment l’utilisation accrue de produits locaux et saisonniers ainsi que la promotion d’une alimentation saine et équilibrée pour tous les passagers.

La compagnie italienne se concentre aussi sur l’introduction progressive d’équipements technologiques avancés afin d’améliorer l’efficacité énergétique des navires. Par exemple, elle envisage l’utilisation accrue de panneaux solaires à bord pour produire une partie de l’énergie nécessaire au fonctionnement des équipements électriques.

Parallèlement à ces efforts importants, Costa continue aussi ses actions philanthropiques et sociales visant notamment le soutien aux communautés locales situées près des ports où opère la compagnie. En collaboration avec divers partenaires locaux, elle met en œuvre différents programmes destinés aux jeunes enfants défavorisés ou atteints par différentes maladies.

Des progrès ont déjà été accomplis par Costa Croisières dans sa démarche écologique mais il reste encore beaucoup à faire. Grâce à ses initiatives novatrices et sa volonté de développer un tourisme maritime durable, Costa est en train d’établir une nouvelle norme pour les compagnies de croisières qui se soucient de l’environnement et du bien-être des communautés locales.