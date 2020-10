Accueil » Actu 101 Faits amusants et intéressants sur vous (Il suffit de remplir les blancs) Actu 101 Faits amusants et intéressants sur vous (Il suffit de remplir les blancs)

Que vous soyez à une fête, à une date, à une entrevue d’embauche ou simplement rencontrer quelqu’un de nouveau pour la première fois, révéler des faits amusants sur vous-même peut être un excellent brise-glace.

Lorsque vous dites aux gens ces informations intéressantes, vous devenez plus humain et plus sympathique.

Mais il peut être difficile de penser à ces choses sur place.

Vous vous demandez peut-être : « Quels sont les faits amusants sur moi ?

» Avez-vous besoin de quelques exemples de choses intéressantes que vous pourriez déposer dans une conversation ?

Tu as de la chance.

Nous allons mieux et vous donnons les faits — il vous suffit de remplir les blancs.

Avec cette liste, vous ne serez jamais à court d’idées pour de bons faits amusants sur vous-même.

Et il ne manque pas de façons de les utiliser…

… pimenter votre profil de rencontre.

… faire un jeu amusant avec des amis.

… créer un atmosphère détendue et ouverte dans une réunion de travail.

… saupoudrez-les dans une conversation texte avec votre béguin.

… rendre votre CV plus intéressant pour les employeurs potentiels.

… présentez-vous avec un coup quand vous commencez un nouvel emploi.

… les incorporer dans un discours que vous devez faire.

Et ce n’est que la pointe de l’iceberg.

Êtes-vous prêt à trouver des faits amusants sur vous-même ?

Faits « Like »

1. Ma cuisine préférée est ___, surtout ___.

2. Le passe-temps que je ne pourrais jamais abandonner est ___.

3. Ma saison préférée est ___ parce que ___.

4. J’ai vu des temps.

5. Je soutiens et l’ai fait depuis que je l’étais.

6. Ma saveur préférée de crème glacée est ___.

7. Ma boisson non alcoolisée de choix est ___.

8. Ma boisson alcoolisée de choix est ___.

9. La chose que je trouve la plus attrayante chez une personne est ___.

10. J’écoute surtout ___ de la musique.

Faits « Aimer »

11. Je suis allergique à ___.

12. Mon animal de compagnie est ___.

13. Je déteste l’odeur de ___.

14. J’ai le plus peur de ___.

15. Je ne supporte pas le son de ___.

16. Des gens qui m’ennuyent vraiment.

17. Je n’aime pas ce que ___ ressent de toucher.

18. Le sport le plus ennuyeux à regarder est ___.

19. Le mot qui m’irrite le plus est ___.

20. La chose la plus stressante pour moi est ___.

Faits du talent

21. Je peux jouer le.

22. Je peux parler ___ langues et ___ était le plus difficile à apprendre.

23. Je peux cuisiner le ___ le plus étonnant.

24. J’ai une fois.

25. Une fois, j’ai fait un ___ à partir de zéro.

26. Je peux faire un très bon accent ___. (Puis procéder à la preuve.)

27. Une fois, j’ai écrit un livre/une nouvelle sur ___.

28. Je peux.

29. J’ai déjà joué ___ dans ma production scolaire de ___.

30. Je ___ mieux que la plupart des gens.

Faits de voyage

31. J’ai visité ___ pays dans ma vie.

32. Mon pays préféré jusqu’à présent est ___.

33. J’ai d’abord voyagé en solo quand j’avais ___.

34. Le moment le plus effrayant de mes voyages était quand ___.

35. L’endroit le plus étonnant que j’ai jamais été est ___ parce qu’il ___.

36. Mon prochain voyage est à ___.

37. J’adore voyager tellement parce que ___.

38. La seule chose que je prends toujours dans mes voyages est mon ___.

39. Quand je pars dans une aventure, j’aime bien.

40. L’endroit le plus éloigné où j’ai jamais été est ___.

Faits familiaux

41. J’ai ___ frères et sœurs.

42. Je suis l’enfant de ma famille.

43. Mon m’a appris que ___.

44. J’ai ___ chiens/chats/hamsters/serpents/etc Leurs noms sont ___.

45. Mon plus beau souvenir familial d’enfance est ___.

46. Je suis avec mon conjoint/partenaire depuis ___ ans.

47. Nous avons ___ enfants. Leurs noms sont ___.

48. Mes parents/grands-parents ont émigré ici en ___ de ___.

49. Quand j’avais ___, je.

50. Mon nom de famille signifie ___. (vous pouvez rechercher votre nom de famille ici)

Faits d’amis

51. Quand j’étais plus jeune, j’avais un ami imaginaire appelé ___. Il/elle était ___.

52. Mon surnom d’enfance était ___.

53. Je connais mon meilleur ami depuis ___ ans.

54. Mes amis me décriraient comme ___.

55. Dans mon groupe d’amis, je suis considéré comme le ___. (par exemple, sensé, créatif)

56. Mes amis et moi parlons le plus souvent de ___.

57. J’ai été demoiselle d’honneur, meilleur homme/huissier à ___ mariages de mes amis.

58. Mes amis et moi passons nos longs étés ___.

59. Mes amis ont une fois joué une farce génial sur moi quand ils ___.

60. Je suis allé en vacances de mes premiers amis quand j’avais ___ et nous sommes allés à ___.

Renseignements sur l’éducation et le travail

61. Mon sujet préféré à l’école était ___.

62. Mon travail de rêve est ___.

63. Mais quand j’étais enfant, je voulais être ___ quand j’ai grandi.

64. Mon premier travail était ___.

65. Mon premier emploi approprié après avoir obtenu mon diplôme était ___.

66. Mon travail le plus embarrassant était ___.

67. Ce que j’aime le plus dans mon travail, c’est ___.

68. Je suis un ___ qualifié.

69. Je suis bénévole en tant que ___.

70. Si j’avais encore mon temps à l’école, je…

Faits aléatoires, mais intéressants

71. Je suis pratiquement accro à ___.

72. La personne célèbre qui m’inspire le plus est ___.

73. La chose la plus embarrassante qui m’arrive était ___.

74. Je recueille ___.

75. Mon plaisir coupable est ___.

76. La réalisation dont je suis le plus fier est ___.

77. Mon idée du Ciel sur Terre est ___.

78. Le meilleur conseil que j’ai jamais reçu était ___.

79. Ma première voiture était une ___.

80. Je n’ai jamais essayé.

81. J’ai ___ tatouages et/ou ___ piercings.

82. Si j’avais une heure à vivre, je la passerais ___.

83. Mon jouet d’enfance préféré était ___.

84. Ma couleur préférée est ___.

85. La chose la plus romantique qu’on ait jamais faite pour moi est ___.

86. Je crois en l’amour à première vue. (supprimer si nécessaire)

87. Je dépense beaucoup trop d’argent sur ___.

88. J’ai cassé ___ os dans mon corps. Je les ai cassés ___.

89. Mon béguin de célébrité est ___.

90. Ma première pensée quand je me réveille le matin est normalement ___.

91. Mon la mémoire la plus ancienne est ___.

92. Si je pouvais vivre dans une autre ère de l’histoire, ce serait ___ parce que ___.

93. J’aimerais beaucoup apprendre à ___.

94. La chose que j’aime le plus chez moi est mon ___.

95. Ma pire habitude, c’est ___.

96. Mon artiste préféré/forme d’art est ___.

97. Si ma vie était transformée en film, j’aimerais que ___ me joue.

98. Si je pouvais vivre n’importe où sur la planète, ce serait ___.

99. Je suis superstititieux à propos de ___.

100. Je crois à la vie extraterrestre. (supprimer si nécessaire)

101. Je me suis rencontré une fois.

Là, vous l’avez, 101 exemples de faits amusants et intéressants sur vous-même que vous pouvez dire à d’autres personnes.

Donc, plus besoin de forcer votre esprit en essayant de penser à quelque chose à dire quand les gens demandent à en savoir plus sur vous.

Maintenant, remplissez les blancs !