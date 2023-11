Top 5 meilleurs outils d’écriture d’articles d’IA en format long : Le choix principal HIX ArticleGPT

De nos jours, il est actuellement aisé de se procurer divers générateurs de contenu alimentés par l’intelligence artificielle, contribuant ainsi à faciliter considérablement la création de contenus en demandant un minimum de temps et d’efforts. Ces outils, tels que le générateur de messages de blog alimenté par l’intelligence artificielle proposé par HIX.AI, ont révolutionné notre pratique de la rédaction de contenu.

Toutefois, trouver le meilleur outil d’écriture alimenté par l’intelligence artificielle dépend souvent du genre de contenu que vous souhaitez produire. En effet, un outil d’intelligence artificielle qui s’avère efficace pour la création de contenus brefs, tels que des e-mails ou des textes de sites web, pourrait ne pas être approprié pour des contenus plus longs, tels que des articles ou des rapports. En somme, il est crucial de choisir l’outil adéquat pour mener à bien cette tâche.

Dans cet article, nous vous présenterons les cinq meilleurs générateurs d’articles alimentés par l’intelligence artificielle qui se spécialisent dans les contenus de forme longue, et sur lesquels vous pourrez toujours compter pour vous aider à produire de manière efficiente des copies de haute qualité à grande échelle. Chaque outil possède des caractéristiques uniques qui s’avéreront inestimables, quelles que soient votre profession ou vos exigences en matière de contenus.

HIX ArticleGPT

ArticleGPT de HIX.AI est le principal générateur de contenu longue durée basé sur l’IA sur le marché actuel. C’est l’outil idéal pour les créateurs de contenu et les blogueurs qui ont besoin d’un contenu longue durée de haute qualité, pertinent, sans erreurs et sans plagiat.

De plus, tout ce qu’il génère est dépourvu de toute hallucination et s’appuie sur des faits, car l’IA ne puise ses informations que dans des sources en ligne réputées et vérifiées.

ArticleGPT peut également générer instantanément un contenu optimisé pour le référencement (SEO) adapté à vos mots-clés ciblés, ce qui garantit que vos articles peuvent être bien classés sur Google.

En outre, il offre également un accès à une vaste gamme de fonctionnalités, telles que la possibilité de personnaliser le contenu en fonction de vos exigences stylistiques, par exemple le ton de la voix, la langue, le public cible, le nombre de mots, etc.

De plus, HIX AI est l’un des meilleurs outils d’IA pour les entreprises sur le marché, offrant plusieurs options de génération de contenu dans différents domaines et niches. Par exemple, il peut être utilisé pour écrire des articles généraux, des critiques de produits, des guides pratiques, des articles d’actualités, des comparaisons de produits, etc. Quel que soit le type de contenu que vous devez écrire, HIX.AI peut le produire.

En ce qui concerne les tarifs, vous pouvez accéder à ArticleGPT en vous abonnant au plan Pro de HIX.AI. Cela vous coûtera 39,99 $ par mois, mais cela vous permettra de générer jusqu’à 600 000 mots avec le modèle GPT-3.5 et 20 000 mots avec le modèle GPT-4.

Rytr

Construit sur GPT-3, Rytr est très apprécié parmi les rédacteurs de contenu, les marques et les spécialistes du marketing numérique en raison de sa technologie IA avancée qui génère un contenu entièrement original sur n’importe quel sujet ou secteur. Son éditeur de contenu longue forme permet aux utilisateurs de produire instantanément des articles optimisés pour le référencement, des présentations commerciales, des pages de renvoi, des publications sur les réseaux sociaux, et bien plus encore.

Rytr prend en charge différents tons et styles d’écriture tels que professionnel, conversationnel, académique ou créatif, couvrant ainsi une large gamme de besoins. De plus, il permet aux utilisateurs de choisir parmi plus de 30 langues et propose des intégrations avec des applications tierces majeures telles que WordPress, Slack et Google Drive.

La plateforme offre une interface utilisateur conviviale et intuitive, tout en fournissant plus de 30 modèles prédéfinis. Elle intègre également les formules PAS (Problème – Agitation – Solution) et AIDA (Attention – Intérêt – Désir – Action) pour garantir des résultats de qualité supérieure. En outre, Rytr est équipé d’un détecteur de plagiat intégré et d’un outil de génération d’images.

Rytr propose un plan gratuit qui permet aux utilisateurs de générer jusqu’à 10 000 caractères par mois. Pour des besoins supplémentaires, un plan Saver est disponible à partir de 9 $ par mois.

Jasper

Jasper est l’un des générateurs de contenu en intelligence artificielle les plus couramment utilisés sur le marché, en raison principalement de sa capacité à offrir aux utilisateurs un accès à un éditeur sophistiqué de contenu long, capable de produire du contenu pour plus de 50+ cas d’utilisation. Contrairement aux autres outils d’écriture IA, Jasper se distingue en n’imposant pas de limite de mots, car tous les plans offrent un accès illimité.

L’interface utilisateur de la plateforme a été soigneusement conçue pour offrir une fonctionnalité rationalisée. Les utilisateurs peuvent simplement indiquer à l’outil ce qu’ils souhaitent écrire en fournissant des instructions simples, et il se charge du reste, que ce soit pour la création d’articles, de rapports, de livres électroniques, et bien d’autres. De plus, vous avez la possibilité de personnaliser le contenu long afin de le faire correspondre à votre style de ton préféré, à la langue utilisée ou encore à l’audience visée.

Parmi ses fonctionnalités, on trouve également un améliorateur de contenu capable de prendre un contenu existant et de l’améliorer en le rendant optimisé pour le référencement. De plus, Jasper génère du contenu original, ce qui évite de consacrer trop de temps à l’édition. De plus, l’outil propose une variété de modèles qui permettent de gagner du temps lors de la rédaction de descriptions de vidéos, de copies publicitaires, d’e-mails, etc.

Pour un accès complet à Jasper, les utilisateurs peuvent souscrire au plan Créateur qui est proposé au prix de 39 $ par mois. Ce plan inclut également une fonctionnalité d’extension de navigateur permettant d’accéder à toutes ses fonctionnalités sur n’importe quel site.

Sudowrite

Sudowrite est un choix excellent pour les utilisateurs qui requièrent une assistance dans la surmonte du blocage créatif ou souhaitent créer du contenu original, notamment des livres électroniques, des romans ou des scénarios. Cet outil d’écriture offre aux utilisateurs un accès à une pléthore de modèles et génère de nouvelles idées en formulant des plans créatifs pour des contenus uniques.

Il est même apte à prendre n’importe quel contenu préexistant, tels que des articles de blog ou des essais déjà rédigés, et de les développer en proposant plusieurs variations parmi lesquelles choisir. Cela permet donc aux utilisateurs de mieux maîtriser l’orientation du contenu.

Par ailleurs, Sudowrite peut s’adapter au ton et au style de l’écrivain en fonction de ses préférences, ce qui le rend extrêmement polyvalent dans une multitude de genres, de niches et de sujets. Sudowrite est également capable de réécrire n’importe quel contenu existant et de proposer des formulations alternatives pour aider les écrivains à peaufiner et à améliorer la fluidité de leur contenu.

Les abonnements Sudowrite démarrent à seulement 10 $ par mois pour la génération de contenus plus courts, comme les articles de blog ou les essais, et à partir de 25 $ par mois pour des contenus beaucoup plus longs, tels que les romans.

WordHero

Si vous recherchez un outil d’écriture de texte long basé sur l’IA capable de fournir une génération de contenu illimitée, ne cherchez pas plus loin que WordHero. Il propose plus de 70 outils d’écriture de contenu, parmi lesquels un éditeur de texte long qui vous aidera à rédiger des articles de blog, des essais et même des communiqués de presse. De plus, il offre une variété de modèles adaptés à la création de presque tous les types de contenu, y compris ceux nécessitant une réponse rapide.

WordHero se distingue également par sa rapidité à produire des quantités importantes de contenu. Il convient particulièrement aux débutants qui préfèrent une interface épurée et conviviale. De plus, il est conçu pour optimiser le référencement SEO et se démarque en offrant une assistance par chat disponible 24h/24 et 7j/7, ce qui peut s’avérer précieux lors de votre travail. En outre, cet outil d’écriture prend en charge plus de 100 langues différentes, le rendant ainsi idéal pour la création de contenu destiné à un public diversifié.

Vous pouvez accéder à l’assistant d’écriture basé sur l’IA de WordHero en souscrivant à leur formule de démarrage, actuellement proposée à 49 dollars par mois.

Conclusion

En conclusion, nous espérons que cet article vous a été utile pour choisir l’outil d’écriture d’articles basé sur l’IA le mieux adapté à vos besoins en matière de rédaction de contenu long. Chaque outil propose des fonctionnalités uniques et des avantages spécifiques, il est donc recommandé de les tester via des essais gratuits. En effet, trouver le bon assistant d’écriture basé sur l’IA ne diffère guère de l’expérience d’essayer de nouvelles chaussures, car il est essentiel de les mettre à l’épreuve afin de déterminer ce qui fonctionne réellement pour vous.

Cependant, il est crucial de garder à l’esprit que, aussi pratiques que puissent être des outils comme HIX ArticleGPT pour la création de contenu, ils ne sont que des assistants.