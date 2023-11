Meilleurs moyens de souhaiter un joyeux anniversaire à distance

Les technologies modernes nous permettent de rester en contact avec toutes les personnes qui comptent pour nous et de les joindre au bout de quelques clics où qu’ils se trouvent. Souhaiter un anniversaire par moyen d’un appel sur Skype ou d’un message sur WhatsApp est une pratique courante. Mais quel moyen choisir pour faire plaisir à un être cher qui fête son anniversaire loin de vous ? Nous allons vous donner quelques idées : diaporamas d’anniversaire, cartes virtuelles, messages vidéo… Choisissez celle qui vous plaît le plus.

Utilisez votre téléphone portable et des réseaux sociaux

Souhaiter un anniversaire à distance en utilisant un téléphone portable et des réseaux sociaux est une excellente façon de montrer à quelqu’un que vous vous souciez de lui, même si vous ne pouvez pas être physiquement présent. Voici quelques idées et conseils pour rendre votre souhait spécial :

Un coup de fil – traditionnel et réconfortant. C’est la meilleure solution lorsqu’il s’agit d’un membre de votre famille ou d’un ami proche. Un appel téléphonique montrera votre attention et vous donnera l’occasion non seulement d’exprimer tous vos souhaits, mais aussi d’échanger vos nouvelles. N’oubliez pas tout de même à quel point on peut être occupé le jour de son anniversaire. Il faut donc bien choisir l’heure d’appel et parfois il vaut mieux s’arranger d’avance pour trouver un moment convenable pour discuter en toute tranquillité. Un appel vidéo en direct – créant un effet de présence. Pour aller plus loin, vous pouvez organiser un appel vidéo en direct avec la personne. Cela vous permettra d’inviter d’autres amis et membres de la famille à se joindre. Vous pouvez même organiser une petite fête virtuelle où tout le monde peut partager des vœux d’anniversaire, chanter une chanson ou simplement passer du bon temps ensemble. Un message audio ou vidéo personnel – discret et mémorable. Si vous n’avez pas la possibilité de joindre la personne en direct, vous pouvez enregistrer un court message audio ou une vidéo spécialement pour elle. Vous pouvez partager des souvenirs, raconter des anecdotes amusantes ou simplement exprimer vos vœux sincères. Envoyez-lui cette audio ou vidéo via une application de messagerie instantanée ou publiez-la sur les réseaux sociaux. L’avantage de ce moyen est que la personne pourra réécouter ce message à sa guise et y réagir à son rythme. Un diaporama d’anniversaire – unique, personnalisé et émouvant. Si vous avez un peu de temps libre et plusieurs photos de la personne concernée et que vous voulez vraiment toucher son coeur, rien de tel qu’un diaporama photo d’anniversaire. Un diaporama a l’avantage d’inclure plusieurs médias : photos, clips vidéos, images thématiques, musique, textes, d’être dynamique et captivant grâce aux animations et facile à partager via les réseaux sociaux ou par courriel. Découvrez les meilleures idées de diaporamas d’anniversaire ainsi que des conseils, des exemples et un tuto. Une publication sur les réseaux sociaux – attentionnée et mobilisante. Utilisez les réseaux sociaux pour souhaiter un joyeux anniversaire à la personne. Rédigez un message personnalisé et chaleureux accompagné d’une photo ou d’une vidéo de vous deux ensemble. Taggez la personne dans la publication pour qu’elle en soit informée et que ses amis puissent également la féliciter. Carte électronique personnalisée – rapide et jolie. Utilisez une application ou un site web de création de cartes électroniques pour concevoir en quelques clics une carte d’anniversaire virtuelle. Ajoutez des photos, des messages spéciaux et des animations pour personnaliser la carte. Envoyez-la à la personne par e-mail ou par message privé sur les réseaux sociaux.

Envoyez une carte de vœux ou un cadeau par courrier

Un message écrit, audio ou vidéo est toujours la bienvenue, mais une carte de vœux papier ou un cadeau matériel est encore meilleur. S’il s’agit d’une personne qui vous est vraiment chère, trouvez le moyen de lui envoyer un cadeau le jour de son anniversaire. Vous pouvez commander un bouquet de fleurs et un gâteau maison, acheter un téléphone dernier cri ou tricoter une écharpe – c’est l’intention qui compte avant tout, et pour le reste, partez des goûts de la personne et de vos moyens financiers. Vous pouvez envoyer un cadeau par la poste ou commander en ligne et faire livrer quelque chose de spécial directement chez la personne concernée. Ajoutez une note personnelle avec vos voeux chaleureux.

Vous savez maintenant comment souhaiter un joyeux anniversaire à celui ou celle qui est loin mais qui est toujours dans votre cœur et comment lui faire plaisir malgré les kilomètres qui vous séparent. N’oubliez pas de faire preuve de créativité et de personnalisation dans vos souhaits d’anniversaire pour lui montrer que vous pensez à elle et que vous voulez rendre cette journée spéciale, même à distance.