Comment fonctionne l’achat d’une voiture en ligne ?

Auparavant, il fallait se rendre physiquement dans les concessions pour pouvoir acheter une voiture. Mais avec les prouesses technologiques d’aujourd’hui, il est devenu possible de le faire en ligne, sans avoir à se déplacer. Dans cet article, on vous explique comment cela fonctionne en précisant l’importance du code VIN d’une voiture.

L’importance du code VIN du véhicule

La vérification des antécédents est l’une des choses les plus importantes lors de l’achat d’une voiture, que ce soit en ligne où en magasin, neuve ou d’occasion . Elle se fait à l’aide d’un décodeur VIN véhicule Le VIN (numéro d’identification du véhicule), ou numéro de châssis, est en quelque sorte l’ADN de la voiture. C’est une combinaison de 17 caractères propres à chaque véhicule. Elle permet de distinguer tous les véhicules dans le monde.

Connaître le VIN d’une voiture est indispensable non seulement pour l’identifier, mais aussi pour obtenir un numéro d’immatriculation et pour connaître son historique. Généralement, il est facile à trouver. Il est, par exemple, mentionné sur la plaque constructeur, sur la carte grise ou encore sur le châssis du véhicule. Il est aussi possible de le trouver à d’autres endroits, comme sur le pare-brise, le moteur ou dans le coffre du véhicule.

La recherche du modèle sur la plateforme

L’achat d’une voiture en ligne commence évidemment par la recherche du modèle. Et cela commence par la prospection et la comparaison des offres existantes. Toutes les offres sont consultables en ligne et chacune d’elles sont présentées avec des photos réelles du véhicule, en haute définition, avec mention de toutes les spécificités et principales caractéristiques. Pour simplifier la tâche, la majorité des plateformes mettent à disposition de leur client un formulaire de recherche qui permet de filtrer les offres en fonction des requêtes définies.

Grâce à ce système de filtre, il est possible de trier par marque, par modèle, par année de production, par prix, par carburant, par kilomètre parcouru. Certaines plateformes permettent de filtrer la recherche par pays. D’autres proposent des systèmes de triage plus détaillés. Comme le triage par mode de transmission, les équipements de confort tels que la climatisation, la possibilité de connexions par Bluetooth, le GPS, le stop and starting engine ou encore le nombre de portes. En bref, le filtre vous offre la possibilité d’effectuer des recherches détaillées pour trouver la voiture adaptée à vos exigences.

Passer la commande en ligne et récupérer votre voiture

Après avoir identifié la voiture qui vous convient, il ne vous reste plus qu’à passer votre commande, en finalisant votre dossier. La procédure est semblable à un achat en concession. La plateforme de vente vous demandera de fournir quelques dossiers. Cela peut être un justificatif de domicile, une copie de votre permis de conduire et de votre pièce d’identité. C’est aussi dans cette étape que vous allez choisir votre méthode de financement. Un acompte sera généralement demandé afin de réserver le véhicule

Une fois votre commande effectuée, il ne reste plus qu’à récupérer la voiture. À ce stade, vous avez généralement le choix entre la récupération chez une concession du site Internet de vente, un point de relais ou encore une livraison directement devant chez vous. La différence réside au niveau des essais. Chez un concessionnaire, vous faites des essais avant de valider l’achat. En ligne, les plateformes vous permettent un délai d’essai pour voir si le véhicule vous convient. Dans le cas contraire, il est possible de retourner la voiture et de se faire rembourser intégralement.