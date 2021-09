Accueil » Tech Quels critères prendre en compte pour choisir son hébergement web? Tech Quels critères prendre en compte pour choisir son hébergement web?

Vous avez franchi le pas et vous vous êtes lancés dans la création de votre site internet tout seul, félicitations ! Maintenant que vous avez un nom de domaine pour votre super entreprise, place au choix de votre hébergeur.

L’hébergement web est primordial pour que votre site soit accessible à tous, à tout moment. C’est pour cela qu’il faut bien le choisir pour ne pas regretter par la suite votre décision.

Si le processus vous semble un peu flou au début, sachez que c’est totalement normal. Nous avons listé pour vous les critères les plus importants dans la sélection d’un hébergeur de site web qui sont au nombre de six :

Réactivité

Votre hébergement, qu’il soit mutuel ou dédié, doit pouvoir répondre à vos besoins dans l’urgence, le support technique doit être en mesure de vous fournir des solutions à vos problèmes en temps et en heure efficacement sans provoquer de ralentissement de service ou bien pire encore, une interruption de service.

Prix et frais d’annulation

L’hébergement de votre site a un coût, il s’agit d’un abonnement mensuel ou annuel selon votre offre qui vous ouvre des droits bien définis selon votre profil. Nous vous conseillons d’éviter les hébergeurs gratuits qui ne disposent pas d’un support technique fiable et dont la gestion de la sécurité des données est douteuse.

Donc pensez plus à la qualité du service et à la sécurité, qu’à un prix très bas qui peut vous coûter très cher en cas de problème.

Comme pour tout autre service avec engagement, vérifiez toujours la politique de résiliation et de remboursement. Par exemple, si vous achetez un forfait d’hébergement annuel ou pluriannuel, il se peut que vous deviez renoncer à tout remboursement si vous partez plus tôt que prévu.

Evolutivité

L’hébergeur que vous choisissez ne doit pas vous empêcher ou bloquer votre mise à niveau quand vous le souhaitez. Les plans d’hébergement existent aujourd’hui sous toutes les formes et dans toutes les tailles, mais si vous débutez, il y a de fortes chances que vous optiez pour un plan d’hébergement partagé. Si c’est le cas, il est recommandé de choisir un fournisseur qui vous permettra de faire évoluer votre serveur à l’avenir.

En effet, même si vous optez pour un très bon plan d’hébergement partagé, les ressources dont vous disposez sont limitées. Lorsque votre site Web devient plus grand et attire un trafic plus important (plus de 30 000 visiteurs uniques), un plan d’hébergement partagé ne suffira pas à accueillir toute cette quantité de trafic. Un fournisseur d’hébergement qui vous permet de mettre votre plan à niveau sera beaucoup plus utile que de devoir trouver un nouvel hébergeur et de migrer l’ensemble de votre site Web.

Fiabilité

L’infrastructure qui héberge votre site internet doit être en mesure de prouver sa fiabilité, sa disponibilité et sa sécurité contre les attaques.

Parce que les serveurs faibles et des connexions réseau instables peuvent souvent mettre votre site en panne. Cela vous empêche non seulement d’avoir des visiteurs ou de réaliser des ventes pour une boutique en ligne, mais aussi d’être mal classé dans les moteurs de recherche comme Google et Yahoo. La clé du succès de votre site réside donc dans le choix d’une société d’hébergement dont le taux de disponibilité est de bonne réputation, de préférence supérieur à 99,5 %. Évitez les sociétés dont le taux de disponibilité annuel est inférieur à 99 %.

Possibilité d’ajouter d’autres domaines

La croissance engendre la diversification. Si vous commencez avec un seul site Web et un seul nom de domaine, vous vous rendrez vite compte de la nécessité de disposer de plusieurs sites Web, domaines et sous-domaines pour développer votre activité. Par conséquent, avant de vous inscrire auprès d’un fournisseur de services d’hébergement, examinez ses différentes formules, en prêtant une attention particulière à la possibilité de gérer plusieurs sites Web sur un seul compte d’hébergement Web.

Options de e-commerce et de liaison de votre email

Si votre adresse électronique est associée au nom de domaine de votre site Web, vous recevrez davantage de commentaires et vous obtiendrez plus de conversions de prospects. Dans ce cas, lorsque vous recherchez le bon hébergeur, choisissez-en un qui offre un hébergement qui comprend l’e-mail lié à votre site.

Lorsque vous choisissez un prestataire d’hébergement, prenez votre temps et évaluez toutes les opportunités possibles. Vous pouvez économiser beaucoup de temps et d’efforts si vous êtes plus attentif à la façon dont vous choisissez votre hébergeur. Gardez simplement les éléments susmentionnés à l’esprit lors de votre procédure de recherche. Parce que le choix du meilleur hébergeur web ne dépend que de vos besoins, vos attentes et votre budget.