Accueil » Tech SailPoint fait passer la sécurité des identités d’une gouvernance statique à une sécurité dynamique Tech SailPoint fait passer la sécurité des identités d’une gouvernance statique à une sécurité dynamique

Imaginez un écosystème digital où chacun a le bon accès aux contenus dont il a besoin pour faire son travail, exactement au moment où il en a besoin. Imaginez que ces décisions se produisent de manière dynamique, intuitive et intelligente, l’accès étant fourni de manière transparente sur tous les types d’applications, de données et d’infrastructures. Imaginez les employés hybrides d’aujourd’hui travailler avec plus de liberté et de sécurité. Tel est le futur de l’entreprise basée sur l’identité que SailPoint Technologies Holdings, Inc. (NYSE : SAIL), le leader de la sécurité des identités en entreprise, a dévoilé lors du discours d’ouverture de Navigate 2021.

Grady Summers, SailPoint EVP of Product, a présenté la vision de l’entreprise à propos de la sécurité des identités, qui passe du statique au dynamique. « Notre mission est d’aider nos clients à découvrir, sécuriser et gérer chaque type d’identité, » a-t-il déclaré. « La seule façon d’y parvenir efficacement dans les entreprises d’aujourd’hui est de s’appuyer sur une plate-forme de sécurité des identités intelligente, autonome, extensible et alimentée par les données. »

« Ce dernier point, les données, est essentiel. Tout commence par la collecte des bonnes données à partir des bonnes identités, puis par une analyse plus approfondie de ce qui peut être fait pour gérer chacune d’elles. Par exemple, que font réellement les identités avec les accès qui leur ont été accordés ? Utilisent-elles chacun de leurs droits d’accès au niveau des applications ? À quelles données non structurées ont-ils accès? », a-t-il pousuivi. « Nous analysons toutes ces données pour le compte de nos clients, en leur fournissant une visibilité critique et une compréhension plus approfondie de qui a accès et comment ces accès sont utilisés. Nous sortons toutes les tâches manuelles, longues et fastidieuses, de l’équation, en utilisant le machine learning pour accélérer les prises de décisions. Ce qui améliore et rationalise considérablement la sécurité des identités pour l’ensemble des activités de nos clients. »

« Au-delà de cet aspect lié aux données, nous nous efforçons également d’apporter toujours plus d’automatisation et de capacité d’extension, » a-t-il continué. « Concernant l’automatisation, comment pouvons-nous aider les administrateurs de la sécurité à identifier les risques les plus urgents touchant les identités dans le flot d’informations qu’ils doivent traiter ? Grâce aux renseignements générés par l’intelligence artificielle, nous pouvons accélérer leur capacité à prioriser les domaines les plus à risque. De même, nous savons que nos clients ont besoin d’adapter leurs processus et politiques de sécurité des identités au contexte de leurs activités. Avec la capacité d’extension accrue désormais disponible sur notre plate-forme, nos clients peuvent automatiser des tâches et des ‘workflows’ répétitifs, ce qui leur permet d’établir une règle de la sécurité une seule fois, puis de l’étendre et de la partager avec d’autres départements. Ensemble, ces trois sources d’innovation au sein de nos produits nous aident à fournir les fonctionnalité nécessaires à une plate-forme de sécurité des identités réellement ‘autonome’. »

Les nouvelles fonctionnalités de la plate-forme SailPoint qui formeront le socle de la sécurité des identités de nouvelle génération ont été présentées en avant-première lors de la conférence Navigate 2021, notamment :