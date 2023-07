Une semaine à Malte : nos conseils pour ne rien manquer

Ce petit pays situé au milieu de la Méditerranée est un endroit dans lequel il fait bon vivre. Le soleil est présent la plupart du temps, ce qui est très agréable aussi bien pour les habitants que pour les touristes. Malte est un petit archipel de trois îles dont une qui n’est pas habitée. Il y a l’île principale de Malte, l’île de Gozo, et la petite ville de Comino avec son lagon bleu que l’on retrouve sur la plupart des cartes postales.

Malgré sa petitesse, il y a beaucoup de belles choses à faire à Malte. Il y a bien sûr la capitale la Valette à découvrir, mais aussi de nombreuses autres villes pleines de charme à ne pas manquer. Malte, ce sont aussi de très belles églises, des monuments singuliers, et de très beaux paysages naturels à couper le souffle comme le lagon bleu qui est un endroit extraordinaire pour se baigner.

Les plus belles villes de Malte

Parmi les plus belles villes du pays, on retrouve des lieux incontournables comme la Valette, Mdina, Marsaxlokk ou encore les 3 cités qui ont toutes un intérêt culturel ou typique pour le voyageur. Si l’on se demande que faire à malte pendant son séjour dans l’archipel, la découverte de ces endroits permet de s’imprégner de l’histoire et de l’atmosphère maltaise qui est si particulière en Europe.

La capitale de Malte, la Valette fut construite en 1500 par le chevalier de l’ordre de Saint-Jean qui porte le même nom. C’est une très belle ville baroque, avec des ruelles étroites qui mènent à de beaux endroits et des monuments incontournables à visiter. La ville possède aussi une grande rue commerçante où l’on trouve les boutiques des marques du monde entier.

Mdina a une très longue histoire puisque son existence remonte à 4000 ans. C’est donc un endroit chargé d’histoire, avec de très beaux bâtiments médiévaux et baroques, et un centre-ville préservé de la circulation automobile. Autrefois ville importante de Malte, Mdina est aujourd’hui surnommée la cité du silence tant il est agréable de profiter de son atmosphère paisible pendant l’été.

Marsaxlokk est connue pour abriter le plus grand marché dominical du pays. c’est un marché de pêcheurs mais aussi de tous les autres produits dont on a besoin pour bien manger. La ville est également célèbre pour ses petits bateaux traditionnels colorés qui rendent le port animé à toute heure de la journée.

Les 3 cités qui se trouvent en face de la Valette forment un trio de villes qui abritent de très belles choses. C’est l’occasion d’admirer des monuments et des sculptures d’une très belle valeur, des forteresses, mais aussi de profiter de très beaux panoramas sur la capitale.

Les plus beaux édifices religieux de Malte

Parmi toutes les églises du pays, la cathédrale Saint-Jean est l’une des plus extraordinaires. L’intérieur est doté d’une décoration très riche, avec des dorures et de très belles peintures du Caravage. Le sol est constitué de marbre sous lequel se trouvent les tombes des grands maîtres de l’ordre de Saint-Jean.

Mais la première cathédrale du pays se trouve à Mdina, c’est la cathédrale Saint-Paul. C’est un bâtiment baroque, richement décoré à l’intérieur avec de très belles fresques colorées, des retables en bois, et des vitraux à couper le souffle. Il y a également sur place un petit musée qui propose de découvrir des sculptures en argent ainsi que des vieilles pièces de monnaie et d’autres objets anciens.

L’église Sainte-Marie de Mosta que l’on appelle également la rotonde est particulière, puisqu’elle possède une magnifique coupole de 39 m de diamètre. Elle fut construite en 1871 sur les plans du Panthéon de Rome dont on retrouve très bien la silhouette effectivement.

Enfin, parmi les églises incontournables de l’archipel, il y a la basilique Notre-Dame de Ta’Pinu qui se trouve sur l’île de Gozo. C’est un lieu de pèlerinage construit en 1893, puis agrandi en 1920 avec la construction de la basilique actuelle. Vaste édifice de style néo roman, elle possède aussi une grande esplanade dans cette immensité de la nature qui l’entoure.

Les monuments incontournables de Malte

En dehors des édifices religieux dont nous venons de parler, l’archipel de Malte comporte des monuments incontournables à découvrir pendant son voyage. À la Valette, le fort Saint Elme est emblématique puisqu’il fut construit pour défendre la ville et le pays. C’est le théâtre du Grand siège qui a duré un mois au cours duquel tous les chevaliers de l’ordre furent tués au sein du Fort par les ottomans. Il abrite aujourd’hui le musée national de la guerre qui retrace toute l’histoire tourmentée de Malte au fil des siècles.

Toujours dans la capitale, le palais des grands maîtres abrite aujourd’hui le bureau du président de la république maltaise. Il est possible de le visiter notamment pour sa salle du conseil et le salon des ambassadeurs. Le lieu abrite également une armurerie impressionnante avec une collection de plus de 5000 pièces utilisées par les chevaliers eux-mêmes.

Sur l’île de Gozo, à Victoria qui est la ville principale de l’île, se trouve une impressionnante citadelle qui représente la partie fortifiée de la ville. Il est agréable de s’y promener, et de découvrir les anciennes prisons ainsi que la vue sur tout Gozo quand on se trouve en haut des remparts.

Toujours à Gozo se trouvent les temples mégalithiques de Ggantija. Ce sont des constructions qui remontent à près de 7000 ans, et qui sont donc plus anciennes que les pyramides d’Égypte. C’est un fait peu connu, c’est pourtant ici à Malte que se trouve les constructions les plus anciennes que l’on a pu retrouver dans notre monde. Il existe bien d’autres temples disséminés un peu partout à Malte que vous découvrirez au fil de vos balades.

Les plus beaux sites naturels de Malte

S’il n’y avait qu’un endroit à retenir, un lieu immanquable lors d’un séjour à Malte, c’est le Blue Lagoon qui se trouve sur l’île de Comino. C’est un magnifique lagon bleu qui nous transporte dans les eaux turquoises des Caraïbes à l’autre bout du monde. Il faut y venir en bateau en excursion, et il est possible d’y rester toute la journée et de s’y baigner comme au paradis.

Autre lieu magique, Blue Grotto qui a une profondeur de 40 m et qui peut être exploré en bateau mais aussi en plongée sous-marine.

Parmi les sites naturels impressionnants, les falaises de Dingli sont à couper le souffle. Elles culminent à 250 m au-dessus du niveau de la mer, ce qui en fait le point culminant de l’archipel de Malte. Il est possible de se promener sur le sentier côtier pour admirer ce paysage magnifique.

St Peter’s Pool est une piscine naturelle difficile d’accès à laquelle on arrive après une longue balade sur un chemin de terre. Une fois sur place, on se retrouve dans une zone protégée à l’abri du vent et des courants ce qui constitue un lieu très agréable pour se baigner.

Pour se préserver de la chaleur en plein été,la visite de la grotte de Ghar Dalam s’impose. C’est le plus ancien monument du pays, elle a une valeur inestimable d’un point de vue historique. D’importantes découvertes y ont été faites, aujourd’hui c’est un joyau magnifique qui est proposé à la visite aux voyageurs du monde entier.

Enfin, on ne peut oublier les marais salant de Marsalforn qui se trouvent sur l’île de Gozo et qui forment un très beau paysage au bord de la mer. Sur plus de 3 km de long, les marais forment de petits bassins dans lesquels on récolte le sel encore aujourd’hui mais uniquement pour les habitants du pays.