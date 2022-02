Enfants : comment éviter la perte récurrente des affaires ?

Votre enfant perd toujours ses affaires ? Que ce soit à l’école ou à la maison, il est important de trouver une solution à cela pour éviter d’acheter des fournitures toutes les semaines. Voici quelques pistes pour vous aider à mieux prendre soin des affaires de votre enfant, et éviter leurs pertes récurrentes.

Investissez dans les autocollants et étiquettes thermocollantes

Pour la rentrée des classes, prévoyez des autocollants et des étiquettes thermocollantes pour les affaires de votre enfant. Il est possible de contacter signoo pour en savoir plus sur ces autocollants et disposer de toutes les informations nécessaires. La particularité de ces autocollants et étiquettes est la possibilité de les personnaliser. Au moment de passer votre commande, vous pouvez faire imprimer le nom de votre enfant sur l’autocollant. Vous pouvez aussi faire le choix de la couleur, de la taille et de la forme de l’autocollant. Ces critères peuvent vous permettre de faire un choix adapté à l’objet sur lequel vous souhaitez coller l’autocollant.

En ce qui concerne l’étiquette thermocollante, elle est surtout destinée au vêtement. Sa composition et sa texture permettent de tenir pendant longtemps sur n’importe quel tissu. N’hésitez donc pas à commander autant d’étiquettes que nécessaires pour tous les vêtements que votre enfant amène à l’école.

Faites le point chaque soir

Chaque soir, quand votre enfant rentre de l’école, vous devez faire le point et vérifier si toutes ses affaires sont bien là. Ce suivi régulier obligera votre enfant à se concentrer, et lui permettra de réduire les oublis. Lorsque vous constatez la disparition d’un objet dans son sac, vous pouvez le lui notifier et en faire part à son enseignant. Il sera beaucoup plus facile de retrouver un objet perdu 24h auparavant qu’un objet perdu il y a plus d’une semaine. Dans la mesure du possible, prenez l’enseignant comme témoin et notifiez à ce dernier qu’il prenne le soin de vérifier la présence de toutes les fournitures scolaires de votre enfant avant son départ de l’école.

Pour ne pas vous perdre au moment des vérifications, vous pouvez faire une checklist qui contient toutes les affaires de l’enfant. Ainsi, il suffira de cocher à chaque fois qu’un objet est présent. Avec un tel suivi, il sera plus difficile de perdre des fournitures.

Sensibilisez et motivez l’enfant

À partir d’un certain âge, les enfants sont capables de distinguer ce qui leur appartient. Il est donc important de les sensibiliser à la valeur de leurs affaires, et ils ne perdront plus rien. Avec une bonne motivation, ils feront même le point à votre place pour s’assurer qu’ils n’ont rien oublié.

Pour motiver un enfant à prendre soin de ses affaires, vous pouvez lui faire miroiter une récompense à la clé. Initiez simplement un contrôle général de ses affaires toutes les semaines, et récompensez-le s’il n’a rien perdu durant la semaine. Choisissez une récompense qui le motivera réellement. Cela deviendra un véritable enjeu et votre enfant prendra l’habitude de prendre soin de ses affaires, sans jamais les perdre.