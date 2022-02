Quelles sont les étapes pour choisir le carrelage de sa salle de bain ?

Le choix du carrelage pour la salle de bain est souvent l’un des plus grands défis des travaux de construction, en raison du grand nombre de modèles qui existent et du petit budget dont vous disposez généralement. Grâce à quelques règles simples, vous serez plus que prêt à réussir, quel que soit l’état de votre salle de bain. Continuez la lecture de notre article pour découvrir toutes nos astuces à ce sujet.

Commencez par définir vos goûts

Vous êtes peut-être un amateur de marbre. Peut-être aimez-vous les tuiles, les sols en bois qui donnent une impression de rusticité, les raccords en or avec une touche de glamour ou encore les baignoires sur pattes de style vintage. C’est par là que vous devriez commencer : en définissant vos goûts. Choisissez un élément dont vous ne pouvez pas vous passer et faites en sorte que son utilisation dans l’aménagement soit essentiel ! Faites-en votre condition sine qua non. Profitez de l’occasion pour réfléchir à la façon dont vous vous sentez avec cet élément : vous donne-t-il un sentiment de calme ? Vous donne-t-il un sentiment de luxe ? Ou bien encore de l’énergie ? Gardez ce sentiment et à partir de maintenant, lorsque vous regardez des magazines, cherchez les éléments qui vous font ressentir la même chose.

Lire également : Avantages des panneaux solaires : le guide

Réfléchissez bien à la taille des carreaux

Une fois que vous avez déterminé les couleurs qui feront danser votre faïence de salle de bain chaque fois que vous entrerez, il est temps de commencer à jouer avec la taille des carreaux. La taille que vous choisissez pour le carrelage de votre salle de bain est essentielle. Heureusement, il existe aujourd’hui une variété infinie de carreaux sur le marché, avec toutes sortes de formes, de textures et de tailles. La clé du mélange et de l’assortiment est de combiner les tailles et les formes tout en maintenant un certain équilibre. Pensez, par exemple, à mélanger des carreaux hexagonaux avec des carreaux rectangulaires, ou des carreaux de grand format avec des pièces de type mosaïque. Pour cela, avoir décidé au préalable de la palette de couleurs est d’une grande aide pour éviter les excès, car elle unifie le design.

Choisissez la couleur des carreaux

Il existe une règle concernant les combinaisons de couleurs dans la décoration intérieure. Elle est connue sous le nom de règle des 60-30-10, et se présente comme suit. Vous devez choisir une couleur dominante et l’utiliser dans 60 % de l’espace, une couleur secondaire à placer dans 30 % et une couleur finale pour les 10 % restants.Trois couleurs suffisent et sachez que c’est un maximum. Choisissez donc une palette de couleurs qui vous rend heureux et avec un maximum de trois couleurs et ne l’abandonnez pas. À moins que vous ne soyez conseillé par un architecte d’intérieur, c’est le meilleur moyen d’éviter des erreurs majeures. Les règles sont là pour être transgressées mais vous devez d’abord les maîtriser. Apprenez les règles comme un pro, pour pouvoir les enfreindre comme un artiste.

A lire aussi : Les meilleurs objets pour décorer votre logement !

Si vous souhaitez découvrir des sélections et des inspirations de salles de bain, n’hésitez pas à vous rendre sur le site de Comptoir du Cérame qui en propose plusieurs.