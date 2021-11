Les cartes de Noël photo sont bien plus qu’une simple carte utilisée pour souhaiter un Joyeux Noël Partager :







Vous souhaitez faire plaisir à vos parents, votre sœur, votre frère ou quelqu’un d’autre ? Eh bien pour Noël, pensez à envoyer vos voeux à l’aide d’une jolie carte photo. Cette tradition peut paraître désuète, mais recevoir un petit message de la part d’un être cher est très apprécié. Cela prouve que cette personne existe, que vous l’appréciez. Alors, cette année, faites un petit geste.

Un message pour faire comprendre à son destinataire que vous pensez à lui

Que ce soit pour quelqu’un de proche, un vieux cousin, une tante éloignée, un voisin, etc, envoyer une carte de Noël est peut-être un petit geste, mais celui qui la reçoit en sera ravi. Les personnes âgées trouvent dans ce procédé, un certain réconfort, mais même les personnes plus jeunes l’apprécient aussi. C’est pourquoi, vous pouvez envoyer des cartes de Noël photo. Ce petit cadeau personnalisé plongera leurs destinataires dans la convivialité et l’ambiance chaleureuse des fêtes de fin d’année. Vous pouvez, par exemple, choisir un décor enneigé, représentant des sapins et des baies d’hiver, le Père Noël et ses rennes, avec, bien entendu, des clichés de votre famille. Appuyez-vous sur un petit message doux pour amener un petit peu de magie à vos proches. Chacun d’eux appréciera ce courrier original et inventif, qui permet aussi d’entretenir vos relations, notamment avec les personnes loin de vous, mais toujours dans votre cœur. Les années filent à une vitesse fulgurante, alors, cette carte vous aidera à rester proche de ceux que vous aimez. Les fêtes de fin d’année sont synonymes de bonheur, de joie, ce sont des fêtes familiales, il faut donc montrer à vos connaissances que vous ne les oubliez pas, malgré le temps qui passe. C’est aussi un fabuleux moyen pour lancer une invitation en définissant une date bien précise, souhaiter un joyeux Noël, mais également pour préserver des relations amicales, professionnelles et familiales. Vous l’aurez compris, il ne s’agit pas d’une simple carte envoyée au hasard.

A lire aussi : Quelles conséquences pour avoir quitté le domicile conjugal avant le divorce ?

Des créations au style élégant

Grâce à un atelier composé d’une équipe dotée d’un savoir-faire inégalable, vous aurez l’occasion de créer vos propres cartes de Noël, au design chic et élégant. Elles seront imprimées sur un papier haut de gamme, puis dorées par marquage à chaud. L’or apporte raffinement et brillance, vos souhaits pour cette fin d’année, seront donc accompagnés de la meilleure des manières. Ce geste attentionné fera renaître l’esprit de Noël. On en a tous bien besoin après ces durs moments que nous a fait traverser cette crise sanitaire. En réalisant ce geste qui peut paraître anodin, vous surprendrez vos proches d’une façon bien originale. Un large choix de cartes s’offre à vous, alors, vous trouverez forcément votre bonheur parmi les motifs proposés ; boule de neige, sapin, humoristique… D’ailleurs, vous pourrez également créer des cartes de Nouvel An, accompagnées de quelques photos de vous et votre famille.

Des spécialistes vous aident à créer vos cartes de Noël

Depuis une plateforme virtuelle et plus particulièrement, via un éditeur en ligne, vous pourrez laisser libre cours à votre créativité et votre imagination. Il suffira d’importer vos plus belles photos et écrire votre message de Joyeux Noël en ajustant les typos, les couleurs du texte ainsi que la mise en page. Les graphistes et correcteurs d’orthographe vérifieront votre création dans l’optique de vous assurer un résultat parfait. Les cartes seront imprimées dans leur atelier, basé sur Nantes. Après la personnalisation de vos cartes, vous pourrez aussi choisir la couleur des enveloppes. Le service client est à votre disposition par mail, téléphone et chat. Vous obtiendrez ainsi, toutes les réponses à vos questions relatives à votre création ou sur les produits du catalogue.

A lire également : Quel revenu pour l'ARS 2019 ?