Est-ce que Visale est gratuit ?

Propriétaire ou locataire, visale est gratuit pour tous. C’est une disposition prise et financée par les cotisations versées par les entreprises qui travaillent dans le secteur privé. Cette disposition est prise pour venir en aide aux salariés et aux étudiants dans la recherche de logement. Découvrez ici tout sur le visale et comment en bénéficier.

Visale gratuit pour les étudiants

Visale est un moyen pour payer la caution de location pour les étudiants. Elle permet aux étudiants d’augmenter leur chance dans la recherche de logement. Pour les propriétaires, Visale constitue une garantie pour le paiement des loyers.

Le propriétaire ou le bailleur a la liberté de refuser ou d’accepter un locataire qui a un visale comme garantie sur le paiement du loyer et de charges. Les étudiants étrangers ont aussi la possibilité d’en avoir. Il est d’ailleurs conseillé de le faire à l’avance si vous êtes étudiants étrangers.

Vous pouvez faire la demande en ligne en suivant les étapes suivantes :

connectez-vous sur le site de visale pour créer votre espace personnel ;

téléchargez vos pièces justificatives en cours de validité ;

répondez aux questionnaires pour valider votre demande ;

Suite à cela, vous recevrez un certificat d’éligibilité dans les 14 jours qui suivent votre demande. Après réception, vérifiez la durée de validité et imprimez pour le présenter à votre propriétaire. Le propriétaire quant à lui, se connectera pour l’obtention de son certificat de cautionnement avant de signer le contrat de location.

Visale : garantie de caution locataire

Visale est une garantie de logement. C’est aussi une caution gratuite au profit des locataires et elle est proposée par l’action de logement. Cette garantie couvre le paiement du loyer et la dégradation de la location. Elle prend effet dans le cas où le locataire ne peut plus faire face à ses charges.

Le locataire devra rembourser la totalité de la somme auprès de l’action logement. Ce paiement se fera selon un échéancier établi sur la base de la situation financière du locataire. Cette garantie gratuite et fiable vous permet de trouver très facilement un logement. Pour avoir accès à la caution visale, vous devez :

être jeune dont l’âge est compris entre 18 ans et 30 ans ;

être dans un ménage logé par un organisme ;

être un salarié si vous avez plus de 30 ans.

Tout public éligible au bail de mobilité peut avoir accès à la caution visale.

Visale est une décision de la réforme action logement. Elle vise visant à favoriser la mobilité. En garantissant la caution du loyer lorsque les locataires ne sont pas en mesure de le faire.

Tout locataire peut faire la demande de visale. Cette demande se fait en ligne sur le site de visale. Une fois sur le site, créez votre espace personnel pour obtenir un visa. Le visa sera certifié au bout de deux jours ouvrés.

Le futur propriétaire se connectera à son compte créé sur le site. Après sa connexion, il pourra signer électroniquement le contrat de cautionnement.

La caution visale est une garantie de location. Elle est gratuite et accessible à toutes les personnes qui respectent les conditions que vous avez vues dans ce mini-guide.