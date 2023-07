Comment générer du trafic sur un site web ?

Investir dans un site web est un excellent moyen pour une entreprise de gagner en notoriété. En s’affirmant convenablement sur le web, ses perspectives de ventes peuvent être considérablement revues à la hausse. Cependant, la structure ne bénéficiera des avantages d’un site web que si les internautes font le pas et s’y rendent. Focus sur nos meilleures astuces pour générer du trafic sur votre site web.

Avoir un site web en excellent état

La recommandation peut paraitre trop évidente. Cela dit, elle vaut son pesant d’or tout simplement parce qu’aucun utilisateur d’internet ne veut passer du temps sur une page qui l’agresse visuellement. De même, aucun internaute n’a envie de s’attarder sur une page web bourrée de bugs.

Par conséquent, vous devez avant tout avoir la certitude que vous confiez la conception et la maintenance d’un site internet à des mains expertes pour les questions de contenu digital. Assurez-vous que votre site soit sûr, pertinent et agréable à lire et à parcourir.

Faciliter la navigation sur mobile

Des études sérieuses ont établi qu’ensemble, tablettes et smartphones couvraient plus de 40 % du trafic internet. On parle donc ici d’à peu près la moitié de votre public cible. C’est la raison pour laquelle vous devez obligatoirement optimiser la navigation sur téléphone mobile.

La moindre des choses serait de doter votre site d’un design réactif. Traduit de l’anglais « responsive design », c’est une technologie qui permet au site de s’adapter à toutes les résolutions. Le mode d’affichage peut alors varier automatiquement suivant la nature de l’appareil qui essaie de se connecter au site.

Produire régulièrement du contenu de qualité

Il faut également savoir que les algorithmes de chez Google priorisent généralement du contenu mis régulièrement à jour. Changer mensuellement les pages d’un site web peut vite devenir pénible. Par contre, publier un ou deux nouveaux billets sur un blog passe beaucoup plus facilement. C’est le genre de démarche simple qui peut faire doubler vos statistiques de visites.

De préférence, optez pour des articles légers, concis et très clairs. D’autre part, pour en tirer le meilleur parti, incluez suffisamment de mots-clés. L’article aura automatiquement beaucoup plus d’intérêt pour Google. C’est ainsi que se travaille le référencement.

Servez-vous des réseaux sociaux et des newsletters

En fonction de votre domaine d’activité, certains réseaux sociaux s’inscriront mieux que d’autres dans le cadre de vos stratégies marketing. Vous devez les identifier et y développer un plan d’action afin de promouvoir votre contenu et d’échanger avec votre communauté. C’est le même principe pour les newsletters à la différence que le public n’en est pas forcément fan.

Les mails de newsletters s’apparentent parfois à du spam tant l’action est maladroite et agaçante par moment. C’est précisément la case dans laquelle vous ne devez jamais entrer. Pour ce faire, la solution est de faire dans la simplicité. Vos mails doivent être aussi concis et précis que possible.

Invitez sobrement à lire votre article et mettez en évidence un bouton Call To Action pour faire grimper les chances que le lecteur poursuive sa navigation sur votre site.