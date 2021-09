Accueil » Tech Rentrée 2021 booster sa prospection ! Tech Rentrée 2021 booster sa prospection !

Nomination étend son périmètre data aux PME pour renforcer son efficacité commerciale, passant à plus de 120 000 entreprises et 400 000 décideurs

Nomination, plateforme de référence en prospection B2B, agit comme un facilitateur de rencontres business. Pour cette rentrée, elle s’inscrit dans un contexte difficile pour aider les entreprises à se développer et imaginer leur nouvelle normalité. Dans cette perspective et afin de mieux répondre à leurs attentes pour prospecter efficacement et garder un mental gagnant, Nomination étend son périmètre data de 250 000 décideurs d’entreprises à plus de 400 000 décideurs en intégrant les PME dans son périmètre data.

Un élargissement de son périmètre data qui s’étend également à plus de 120 000 entreprises PME et grands comptes contre 43 000 auparavant. Les secteurs couverts par Nomination sont diversifiés : Industries à 25%, High-tech 12% et biens de consommation/luxe à 10%.

« La maîtrise des données est un des enjeux clés des commerciaux. Ceux qui feront le choix de s’outiller et se réinventer dès aujourd’hui seront les grands gagnants de demain. Pour fournir une solution de qualité, nous avons, chez Nomination, considérablement investi dans l’humain ainsi que dans de nouveaux outils technologiques. Aujourd’hui, 70 personnes travaillent au quotidien sur la data. Des recrutements significatifs ont été réalisés en interne et chez nos partenaires. Grâce à nos investissements dans nos outils de production (ETL, algorithme de machine learning, nouveau back office…) nous avons également gagné en productivité ! ». Benoît Marcellin, Directeur marketing et DGA de Nomination.

Face à la crise, l’évolution des nouveaux modes de travail a connu une accélération saisissante, les entreprises se réinventent. Le télétravail devient un acquis et bouleverse les façons de travailler de la force commerciale. Celle-ci a besoin d’une data qualifiée pour prospecter, surtout quand on sait qu’il faut compter un minimum de 80 appels par jour pour espérer un résultat… La prospection commerciale est vitale pour l’entreprise. Une data qualifiée permet d’identifier de nouveaux prospects potentiels et de gagner du temps.

Nomination répond à ce besoin et offre de nouvelles possibilités d’interactions aux entreprises pour relancer leur activité et reconsidérer totalement leur approche commerciale.

Pour être efficace en prospection il est en effet primordial de connaître les principaux interlocuteurs : décideur, signataire, opérationnel, prescripteur… Les cycles de décision n’ont jamais été aussi longs. 5,4 personnes sont impliquées dans un processus de décision et ce chiffre monte à 6,6 personnes chez un grand compte. Certaines études ont démontré qu’entre 30% et 60% du temps d’un commercial terrain n’est pas consacré à la vente en elle-même mais à des tâches administratives, à la recherche d’informations, aux prises de rendez-vous, aux formations, aux déplacements…

En prospection, la donnée est un des fondements qu’une entreprise se doit de mettre en place pour mener des actions ciblées. Une base de données qualifiée et une connaissance approfondie de l’actualité de ses prospects sont considérées comme indispensables pour faciliter leur conversion en clients. Malheureusement, 30% des informations contenues dans une base de données deviennent obsolètes après un an.

Nomination propose des informations clés (lien hiérarchique, organigramme, coordonnées directes etc.) ainsi que les meilleures portes d’entrée sur un compte et indique les prospects au plus fort potentiel. Un service de veille sur les actualités est également proposé sur : les nominations, les speakers, les levées de fonds, les projets d’entreprises, la croissance externe, les appels d’offres, les nouveaux sites…

La solution permet donc un meilleur ciblage, une approche pertinente et contextualisée ainsi qu’une personnalisation de son discours.

L’enjeu de l’entreprise est donc de fournir un outil 100% efficace et actualisé qui réduira le temps de recherche et rassemblant toutes les sources utiles…

« Cette nouvelle offre data » est disponible dès maintenant !