Pourquoi opter pour un appartement meublé quand on est locataire ?

Vous êtes à la recherche d’un logement à louer ? Vous hésitez entre un logement vide ou meublé ?

Opter pour un bien meublé présente de nombreux avantatages par rapport à la location d’un bien vide. Dans cet article, nous vous expliquons ce qu’est un logement meublé, quels sont les équipements obligatoires qu’il doit comporter, et quels sont les atouts de ce mode de location.

Qu’est-ce qu’un logement meublé ?

Un logement meublé est un logement qui comporte les meubles indispensables à la vie quotidienne du locataire. Selon la loi , ces meubles sont :

De la literie comprenant une couette ou une couverture

Un dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher

Des plaques de cuisson

Un four ou un four à micro-ondes

Un réfrigérateur et un congélateur ou, au minimum, un compartiment à basse température du réfrigérateur

De la vaisselle nécessaire : couteaux, fourchettes, assiettes, bols et tasses

Des ustensiles de cuisine

Une table et des chaises

Des étagères de rangement

Des luminaires

Du matériel d’entretien ménager

Le propriétaire doit fournir ces équipements en bon état de fonctionnement et les maintenir tel quel pendant toute la durée du bail. Le locataire s’engage lui à en prendre soin et les restituer en fin de contrat.

Pour trouver un bien meublé à louer, l’option la plus économique et pratique reste d’éplucher les sites de location de particulier à particulier. Vous y trouverez une offre riche et variée de studios, appartements avec commodités (ascenseur, parking…) dans différentes régions.

Vous pouvez également choisir de faire appel à une agence immobilière qui se chargera de vous proposer des logements meublés adaptés à vos besoins et à votre budget. Dans ce cas, vous devrez payer des frais d’agence qui peuvent quelques fois s’avérer assez élevés.

Quels sont les avantages de louer un bien meublé ?

Louer un bien meublé présente de nombreux avantages pour le locataire, notamment :

Un emménagement facilité : pas besoin d’acheter ou de transporter des meubles, le logement est prêt à vous accueillir.

Un bail plus souple : la durée minimale du contrat est d’un an (ou de 9 mois pour les étudiants), contre 3 ans pour un bail vide. Le locataire peut résilier son bail à tout moment en respectant un préavis d’un mois.

Une caution limitée : le dépôt de garantie demandé par le propriétaire ne peut pas excéder deux mois de loyer hors charges, contre trois mois pour un bail vide.

Quels sont les inconvénients à louer un appartement meublé ?

Même si en louant un appartement meublé vous bénéficiez de nombreux avantages, certains inconvénients sont à mesurer.

Un loyer plus élévé : le prix du loyer d’un meublé est en général 10% plus élevé que celui d’un logement vide. Pour les meublés équipés de mobiliers dit “haut-de-gammes” il sont succeptibles d’être loués 20 à 25% plus cher qu’un bien vide.

Un appartement moins personnalisable : louer un appartement meublé ne vous permet pas de changer toute la décoration de votre appartement. Il faudra penser votre décoration avec le mobilier déjà présent.

En conclusion, choisir un bien meublé pour les nouveaux locataires peut être une solution pratique, économique et flexible. Il suffit de vérifier que le logement dispose des équipements obligatoires et que le bail respecte les règles légales. N’hésitez pas à comparer les offres et à visiter plusieurs biens avant de faire votre choix.