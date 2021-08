Accueil » Actu L’économie pourrait bénéficier de nouvelles positives sur la variante du delta Actu L’économie pourrait bénéficier de nouvelles positives sur la variante du delta

Si la reprise aux États-Unis doit progresser, elle aura besoin de l’aide des efforts de lutte contre la variante delta du Covid, et certains signes montrent que le vent pourrait tourner, bien que lentement.

Les cas continuent d’augmenter, mais à un rythme plus lent. Ce n’est peut-être pas un grand réconfort avec un taux national qui avoisine toujours les 150 000 par jour, mais cela laisse espérer que l’activité des entreprises et des consommateurs puisse maintenir l’économie sur la voie des niveaux pré-pandémiques.

“Les pourcentages d’augmentation des cas et des hospitalisations diminuent chaque semaine, ce qui indique une progression vers un pic national”, a déclaré dans une note Chris Meekins, analyste de recherche en politique de santé chez Raymond James. “Bien que quelques jours plus tard que prévu, les États du Sud qui étaient initialement les plus durement touchés par la variante du delta semblent atteindre ou avoir atteint le pic.”

Selon le décompte de Meekins, le taux d’augmentation des cas a ralenti à 11,7% tandis que le niveau des hospitalisations est à 14,7%, bien en dessous de leurs totaux respectifs de 32% et 37% il y a deux semaines.

Dans le même temps, les paramètres de la réouverture économique continuent de s’améliorer, bien qu’à un rythme plus lent, la montée du delta ayant suscité des inquiétudes quant à ce qui nous attend.

Un regard sur la mobilité

Les données de Google Mobilité contribuent à souligner la nature inégale de la reprise ainsi que le chemin lent mais régulier vers le haut.

Au 17 août, les chiffres relatifs aux loisirs ont montré une forte progression continue, bien qu’ils soient loin de leurs sommets. La mobilité dans les parcs, les plages et autres lieux publics a augmenté de 31 % par rapport à la période de cinq semaines précédant la mi-février 2020, soit moins d’un mois avant la déclaration officielle de la pandémie.

En revanche, la mobilité sur le lieu de travail était encore bien loin de son rythme de croisière, avec une baisse de 33 % par rapport aux niveaux d’avant la pandémie, tandis que les stations de transport en commun enregistraient une baisse de trafic de 23 %. Le commerce de détail et les loisirs restent également un peu en dessous, tandis que l’activité des épiceries et des pharmacies a repris un peu plus haut.

Un indicateur utilisé par Jefferies pour évaluer dans quelle mesure l’économie se rapproche des niveaux d’avant la pandémie oscille autour de 100% depuis plusieurs semaines, et a même brièvement touché cette barrière fin juillet.

Delta “a un impact, il faut le reconnaître. Je ne dirais pas qu’il est significatif. Je pense qu’il est modéré et dans de nombreux cas très localisé”, a déclaré Aneta Markowska, économiste financière en chef chez Jefferies. “Il ne fait que provoquer une perte de dynamique plutôt qu’une faiblesse économique prononcée, et il y a de bonnes chances que cela soit assez court.”

En effet, de nombreux professionnels de la santé voient le delta atteindre un pic quelque part à l’automne, bien que les estimations varient.

Jusqu’à vendredi, le tracker de Jefferies indique une activité à 99% de la “normale”, avec un trafic piétonnier et un trafic web de détail parmi les paramètres qui ont dépassé les niveaux pré-pandémiques, tandis que le transit n’était qu’à 70,3% et les vols internationaux à seulement 56,4%.

Quant à delta, les chiffres, comme ceux de la pandémie, sont encore inquiétants mais vont dans la bonne direction.

Le dernier examen des données effectué par Tom Lee, responsable de la recherche chez Fundstrat, dans la nuit de lundi à mardi, montre que certains des États qui ont connu les pires poussées de deltas voient également une baisse de la croissance des cas. Il s’agit de la Californie, du Nevada, de la Floride, de la Louisiane, de l’Arkansas, du Maine, du Rhode Island et du Delaware. Neuf autres États, dont le New Hampshire, le Dakota du Sud et l’État de Washington, semblent connaître une ” stabilisation provisoire ” de leurs chiffres.

“Nous aurons une meilleure idée de ces États dans les jours à venir”, a déclaré M. Lee. “Mais ce qu’il faut retenir, c’est que même avec la variante delta, les États ne vont pas voir le nombre de cas augmenter indéfiniment. Il y a un pic.”

L’inquiétude persiste

Pourtant, les décideurs politiques et les économistes s’inquiètent du fait que le delta pourrait avoir un impact plus important que prévu.

La semaine dernière, Goldman Sachs a revu à la baisse ses prévisions de croissance du PIB pour le troisième trimestre, les ramenant de 9 % à 5,5 %. De plus, la Réserve fédérale a annoncé vendredi qu’elle déplacerait son symposium annuel de Jackson Hole cette semaine pour en faire un événement entièrement virtuel, en raison des problèmes de virus dans le Wyoming.

Pourtant, il est probable que la Fed commence à réduire cette année ses mesures d’assouplissement de la politique monétaire, et une croissance de 5,5 % reste puissante.

Les chiffres de l’économie et du virus donnent l’image d’une reprise agitée, mais qui progresse néanmoins.

“La variante Delta ralentit probablement encore plus la reprise, car les entreprises et les employés hésitent à retourner au travail cet automne”, écrit Steve Blitz, économiste en chef pour les États-Unis chez TS Lombard. “Delta prévoit donc que ce ralentissement de la croissance sera suivi d’une reprise mondiale synchronisée qui finira par dépasser l’expansion des dix dernières années, du moins pour les États-Unis. Pour être clair, le ralentissement actuel de la croissance n’est que cela – une reprise est toujours en cours.”