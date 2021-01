Accueil » Actu Quelle différence entre Turtle et Tortoise ? Actu Quelle différence entre Turtle et Tortoise ?

Dans la langue anglaise, il existe de nombreuses subtilités qui ne sont pas évidentes à retenir. Parmi elles, la différence entre tortoise et turtle. Vous êtes un peu perdu en anglais et vous cherchez un moyen simple de bien faire la différence entre ces 2 mots ? On vous guide ! Mais tout d’abord, faisons un petit topo sur turtle et tortoise.

Turtle et tortoise : définition

Turtle et tortoise sont toutes les deux des espèces de tortues. L’une fait référence à la tortue de terre, et l’autre à la tortue de mer. Pour bien retenir la différence entre turtle et tortoise, rien de plus simple :

turtle contient un L, qui peut faire penser à l’eau qui coule : une turtle est donc bien une tortue de mer

contient un L, qui peut faire penser à l’eau qui coule : une turtle est donc bien une tortue de mer tortoise est par élimination le terme employé pour les tortues de terre.

On aurait pu penser directement aux Ninja Turtles, les Tortues Ninja, pour se remémorer la différence, mais de fait, ces personnages sont une fiction et il y a un désaccord sur la logique de leur appellation. Pour être correct, il aurait fallu qu’elles s’appellent les Ninja Tortoises, puisqu’elles n’ont pas de nageoires et qu’elles se déplacent sur terre.

Cela dit, ce sont des tortues mutantes, alors on ne peut pas faire de rapprochement de ce type pour trouver une logique !

La tortue de terre : tortoise

La tortue de terre fait partie des tortues, une famille de reptiles qui vivent exclusivement sur terre. Les tortues terrestres passent toute leur vie sur le terre ferme et n’ont pas besoin de vivre près de l’eau pour survivre.

Les carapaces des tortues de terre sont beaucoup plus bombées que celles des tortues marines. leurs pattes sont munies de griffes et sont assez massives. Elles leur permettent de se déplacer lentement (pour la plupart) mais avec force. Les tortues de terre telles qu’on les conçoit en français ou en anglais sont les mêmes. La différence est faites sur les mots en anglais afin de bien définir et faire la différence entre la tortoise et la turtle, qui n’ont pas du tout le même mode de vie.

Nous n’avons pas vraiment les réponses sur cette différence qui n’existe pas dans toutes les langues. En français, la différence est faite grâce au complément ou à l’adjectif, qui indique si la tortue vie dans l’eau (tortues de mer ou tortues marines) ou sur la terre (tortues de terre ou tortues terrestres).

Les tortues de terre existent dans toutes les tailles et peuvent avoir des motifs très variés sur leur carapace. Leurs pattes sont épaisses, solides, et elles possèdent généralement des doigts relativement courts, dont 4 sur les pattes arrière. De la simple tortue de terre domestiquée, qui est toute petite, à la tortue géante des Galapagos, les espèces sont nombreuses et fascinantes.

Les tortues de terre sont présentes sur de nombreux continents, dans les Amériques, en Afrique, en Asie, aux Galapagos, à Madagascar, aux Seychelles. Ces tortues apprécient les milieux naturels chauds, tropicaux ou méditerranéens.

La tortoise se nourrit avec de l’herbe, des fleurs des plantes succulentes, des fruits. Il est très rare que la tortoise soit un carnivore, même si certaines tortues ont été recensées en tant que telles. Voilà pour la tortue de terre, ou tortoise, qui peut d’ailleurs vivre jusqu’à 177 ans (tortue des Galapagos).

La tortue de mer : sea turtle

La tortue marine (turtle) vit dans l’eau et s’adapte à la terre afin d’aller pondre ses oeufs. Elle possède des nageoires et ne peut pas survivre sur la terre indéfiniment.

La sea turtle est une tortue qui est notamment connue pour sa grandeur. Les tortues luth, par exemple, sont des spécimens de très grande taille. Cette sea turtle peut mesure jusqu’à 2 mètres de long. Les plus petites espèces mesurent de 50 cm à 1 m. Les tortues marines sont chassées et braconnées, ce qui en fait des espèces menacées, avec un grand recul des populations de tortues marines.

Les tortues de mer ont un système respiratoire pulmonaire, du temps où elles étaient totalement adaptés à une vie terrestre. Elles plongent donc en apnée, entre 5 et 40 minutes sous l’eau, à la recherche de nourriture. Les sea turtles ont une carapace qui est nettement moins bombée que celle de la tortoise ou tortue de terre.

Contrairement aux tortues de terre, les tortues de mer ne peuvent pas rétracter leurs membres mais ont la capacité de nager rapidement, jusqu’à 35 km/h pour certaines espèces de tortues d’eau. Certaines tortues peuvent atteindre les 150 ans, comme les tortues de terre (tortoise).

La vision d’une sea turtle est très développée, et celle-ci se nourrit de méduses, par exemple. La tortue de mer est omnivore. Cela dit, la tortue de mer ne sait pas faire la différence entre un sac plastique et une méduse, ce qui l’amène à s’étouffer. La question de l’écologie se pose. Ces tortues possèdent des prédateurs tels que le requin tigre et sont présentes dans tous les océans du monde.

Tortoise et turtle : pattes et nageoires

Les tortues de terre et de mer ont toutes les deux 4 pattes. Cela dit, il est intéressant de noter que chez la tortue d’eau / de mer, sur 4 pattes, 2 sont de vraies nageoires, alors que la tortue terrestre possède 4 pattes munies de griffes.

La tortue de mer (turtle) ne possède donc pas 4 nageoires, contrairement à ce que l’on peut penser, mais plutôt des pattes palmées munies de griffes. Ces grandes palettes natatoires leurs servent à effectuer les grandes migrations vers les courants plus chauds.