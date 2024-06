Le CBD, un nouvel ingrédient révolutionnaire de l’industrie cosmétique

Depuis quelques années, la tendance des cosmétiques bios et naturels est fortement à la hausse. Selon Statista, la valeur du marché mondial des produits de beauté naturels et biologiques devrait doubler entre 2016 et 2024. Cette tendance a permis de mettre en valeur plusieurs ingrédients insoupçonnés dans le secteur de la beauté tels que le CBD. Le cannabidiol est en passe de devenir la nouvelle coqueluche des ingrédients cosmétiques et est intégré dans plusieurs produits cosmétiques.

L’intégration du cannabidiol dans les produits cosmétiques

Le marché du CBD est en plein essor en France, notamment depuis qu’il n’est plus considéré comme une drogue. Cette molécule est devenue un composant naturel, qui entre dans la conception de plusieurs types de soins. Comme on peut le voir à cette adresse, on retrouve donc le cannabidiol dans les soins pour lutter contre les imperfections. Selon certaines études, il posséderait une action sébostatique en anti-inflammatoire qui en ferait un allié des peaux à imperfections (boutons, points noirs, irritations, etc.). Il est donc utilisé dans les produits tels que :

Lire également : Tout savoir sur le CPF et le permis poids lourd

les lotions,

les sérums,

les masques

les crèmes,

les nettoyants, etc.

Le CBD est aussi présent dans la composition des soins antidouleurs, sous forme de baume, d’huile de massage ou de crème. Ces produits sont utilisés par voie topique pour diminuer certains maux (mal de dos, courbatures, articulations douloureuses, etc.). En plus de ces usages, il s’invite aussi dans les formules des produits capillaires comme les shampooings ou les huiles pour la pousse des cheveux. Ses fonctions potentiellement apaisantes et anti-inflammatoires permettraient de calmer l’irritation du cuir chevelu et de renforcer les fonctions naturelles de la peau.

A voir aussi : Villefranche : Décès d’une étudiante vétérinaire dans son lieu de travail

Les défis réglementaires et légaux de l’utilisation du CBD dans les cosmétiques

Comme tout produit de beauté, les cosmétiques à base de cannabidiol doivent être conformes à des normes strictes en termes de sécurité et de qualité. Les marques qui produisent et commercialisent ces soins sont donc obligées de se conformer aux bonnes pratiques de fabrication (BPF). Ces règles assurent la qualité et la sécurité des cosmétiques tout au long de la production. Les entreprises doivent aussi veiller à la concentration en THC des produits. Elle doit être conforme aux limites légales imposées. De plus, le CBD utilisé doit provenir de sources fiables et conformes aux normes en vigueur. Enfin, les marques ont l’obligation d’indiquer clairement l’usage du cannabidiol parmi les ingrédients du produit. Les affirmations sur les bienfaits de la molécule sur l’épiderme doivent être étayées par des preuves scientifiques solides.

Stratégies marketing : le positionnement du CBD dans l’industrie de la beauté

Le dynamisme actuel du marché du CBD est un terrain fertile à une concurrence féroce entre les marques. Heureusement, avec une stratégie marketing solide, certaines entreprises peuvent se démarquer. Pour positionner le CBD dans l’industrie de la beauté, la communication sur les réseaux sociaux est indispensable. Publier des contenus éducatifs et engageants permettra de toucher une large communauté et de créer un lien authentique. Le marketing d’influence, c’est-à-dire le fait de travailler avec des influenceurs qui partagent vos valeurs, peut aussi améliorer leur visibilité et leur crédibilité.