Comment acheter des dragées pour un mariage ?

La distribution des dragées fait partie des plus vieilles traditions dans des grandes cérémonies comme le mariage et le baptême. Souvent accompagné de petits messages de remerciement, d’amour ou de considération à l’égard des invités, ces confiseries donnent une autre coloration à l’événement.

Les dragées doivent donc faire partie de vos prévisions dès le début des préparations de votre mariage. Disponibles sur le marché en plusieurs variétés, savoir les choisir devient difficile. On vous présente à cet effet dans l’article, comment réussir l’achat de vos dragées pour un mariage.

Prévoir un budget suffisant

Vous vous doutez bien que la conséquence d’un budget insuffisant est une faible quantité de friandises qui ne pourra pas satisfaire tous vos invités. Dans ce cas, tous n’auront pas la joie de recevoir des dragées mariage et il est impensable de donner à certains et de laisser d’autres.

La meilleure solution est de faire la liste du nombre d’invités qui seront bien évidemment présents le jour même. Cela implique alors l’envoi des cartes d’invitation au plus tôt afin de savoir ceux qui pourront y assister.

Suite à cela, il vous suffira d’estimer le coût des dragées puis le multiplier par le nombre de convives. Il est aussi important de savoir que les dragées sont vendues par kilo. Ce qui signifie donc qu’il faudra estimer le nombre de dragées par kilo pour une commande sur-mesure.

Éviter de commander tardivement

Si vous passez tardivement la commande de vos dragées pour le mariage, il est fort probable que vous ne soyez pas prêt le jour-j. Ou bien, il se peut que vous receviez des dragées préparées de manière hâtive et non conformes à vos attentes. Généralement, les dragées se conservent sans problème pendant une durée de 10 mois au moins. Ce qui veut dire que vous avez largement le temps pour passer votre commande.

Choisir des contenants adaptés

L’une des premières règles à prendre compte pour séduire les invités est de choisir les contenants de dragées avec minutie. Et pour cause, le tout premier contact qu’auront les invités de vos friandises se fera au travers de leur emballage. Les contenants doivent donc être esthétiques, attrayants et surtout adaptés au thème de votre mariage.

Cela sous-entend donc que le contenant doit avoir le bon format, ni trop grand, ni trop petit. Il est dès lors conseillé de mettre 5 à 10 dragées par emballage. Vous devrez donc trouver le format de contenant selon vos besoins et la taille des dragées.

La sélection des formes et couleurs peut varier selon les goûts, mais également le thème de la cérémonie. Dans tous les cas, vous aurez l’embarras du choix si vous vous rendez dans une boutique spécialisée ou sur les plateformes spécialisées. Enfin, il est aussi essentiel que les contenants de dragées mariage soient en phase avec la décoration de la fête.

Nombreux sont ceux qui se disent qu’il est mieux de choisir plusieurs types de dragées pour satisfaire les envies de tous. Ce n’est certes pas une mauvaise idée mais le risque est que vous pourrez recevoir des dragées de différentes tailles. Ce qui peut poser problème par rapport à la taille des contenants.