Tu crois que tu crains à la vie ? Voici 9 Pas de Bullsh*t Bits de Conseils !

« Je crains la vie. »

C’ est ce que tu penses.

C’ est ce que tu te dis.

C’ est ce que tu dis aux autres.

Bon sang, donne-toi une pause !

Bien sûr, votre vie peut ne pas ressembler à ce que vous voulez. Et il peut ne pas ressembler à la vie d’autres personnes.

Mais ça ne veut pas dire que tu crains tout.

Allons nous attaquer à cette étape à la fois, n’est-ce pas ?

D’ abord…

1. Tu as été chez un médecin ?

Si vous n’avez jamais vu un médecin sur ce que vous ressentez, cela devrait être votre premier pas.

Ils peuvent aider à diagnostiquer tout problème physique ou psychologique potentiel et commencer à les traiter.

Il y a beaucoup de problèmes de santé qui peuvent vous amener à vous sentir moins que chipper sur la façon dont votre vie va.

La dépression pourrait en être la cause. Cela peut être autonome ou lié à d’autres facteurs physiques et émotionnels troubles.

Il vaut la peine de consulter cette page (<— cliquez sur le lien) pour vous donner une idée approximative si vous pouvez être déprimé (bien que vous devriez consulter un médecin pour obtenir cette confirmation).

C’ est une question chargée. Le mot « devrait » peut causer beaucoup d’angoisse mentale aux gens.

Devrait est une attente.

Devrait est une commande.

Ça devrait mettre beaucoup de pression sur les gens.

Vous voyez, quand il s’agit de la vie en général, il est facile d’avoir l’esprit de croire qu’il y a une bonne façon de la vivre.

Et que tu devrais viser à vivre cette vie.

Mais qui écrit les règles à propos de ce à quoi ressemble une vie saine et non sucky ?

Personne. Il n’y a pas de règles.

Et pourtant vous pensez qu’il y en a. Vous avez écrit des règles pour votre propre vie et vous pensez les enfreindre.

Et donc vous arrivez à la conclusion que vous sucer à la vie.

Vous regardez probablement autour d’autres personnes et décidez qu’elles vivent la vie de la bonne façon et, par définition, vous devez vivre la vie de la mauvaise façon.

3. Que veux-tu vraiment faire ?

Au lieu de penser à ce que vous devriez faire de votre vie, demandez-vous ce que vous voulez faire.

Imaginons que vous ayez une journée libre pour faire ce que vous voulez.

La veille, vous vous asseyez et vous pensez à ce que vous allez faire.

Mais vous pensez probablement dans les épaules, pas veut.

Vous pensez que vous devriez vous réveiller tôt, faire un jogging autour du parc local avant de prendre un petit déjeuner sain.

Ensuite, vous pensez que vous devriez probablement effacer quelques tâches de votre liste de choses à faire avant de passer l’après-midi à faire une activité stimulante intellectuellement, probablement avec d’autres personnes.

Puis dîner avec votre partenaire ou boire un verre avec vos amis pour terminer la journée.

Mais…

Vous je ne veux pas vraiment faire quoi que ce soit de ces choses.

Et parce que vous ne le faites pas, vous croyez que vous devez vivre la vie de la mauvaise façon.

Votre journée idéale a l’air beaucoup différente.

Vous voulez vous lever autour de 10 ans, prendre les restes de pizza d’hier soir pour le petit déjeuner, vous détendre dans vos Js jusqu’à midi tout en écoutant de la musique ou en jouant.

Ensuite, venez l’après-midi, vous voulez soit continuer à faire la même chose, soit simplement traîner avec des amis dans le parc, ne parler de rien en particulier.

Enfin, vous voulez prendre un plat à emporter et regarder de la télévision ou un film jusqu’à ce qu’il soit temps de frapper le sac.

Le problème, c’est qu’il y a une voix dans ta tête qui te dit que les épaules du premier jour ont raison et que les désirs du deuxième jour sont faux.

Donc vous faites des plans pour faire les épaules, mais ne suivez pas ces plans et finissez par faire les désirs à la place.

Et tout le temps, vous vous sentez inquiet du fait que vous êtes gâcher votre vie et finira par un échec misérable.

Mais voici le kicker… si vous voulez vraiment faire quelque chose, alors le faire est en fait un succès, même si ce que vous voulez faire ne correspond pas à l’image de ce qui est une bonne utilisation de votre temps.

4. Tu détestes ton travail et tu le vois comme inutile ?

C’ est un facteur majeur dans la raison pour laquelle beaucoup de gens pensent qu’ils craignent la vie.

Si tu as un boulot, ça prend beaucoup de ton temps de réveil.

Et si tout ce que vous voyez quand vous regardez votre travail est un rouage inutile dans une machine encore plus inutile, il n’est pas étonnant que vous ne voyez pas votre vie sous un jour positif.

Disons que vous retournez des hamburgers pour gagner votre vie et que vous gagnez un salaire assez bas pour cela.

Ce n’est probablement pas ce que tu t’imaginais faire quand tu étais plus jeune, non ?

Mais peut-être que vous n’avez pas obtenu les notes pour aller à l’université ou abandonné l’école à cause de certains les circonstances de votre vie.

Et vous avez fini par prendre ce boulot parce qu’il paie les factures et met de la nourriture sur la table.

Mais vous vous voyez toujours comme un échec et vous voyez votre travail comme sans conséquence pour personne.

C’ est en partie la faute de la société. Parce que nous payons si mal les emplois peu qualifiés, cela implique que leur contribution au monde est moins importante et que les gens qui en font valent moins.

Et les gens qui « valent moins » en termes de salaire peuvent rapidement devenir des gens qui pensent qu’ils sont « sans valeur » en termes de soi.

Mais voici le basculement mental que vous pouvez faire…

Vous voyez, bien qu’ils ne s’en rendent pas compte, la personne qui mord dans un hamburger pour le déjeuner a à remercier pour ça.

Tout comme la personne qui achète ses produits d’épicerie au magasin a ceux qui remplissent les étagères et scannent leurs achats pour remercier.

Et les gens (c’est-à-dire tout le monde) qui se font enlever leurs ordures leur maison chaque semaine a les collecteurs d’ordures à remercier.

Ces emplois sont ce que vous pourriez considérer comme de petits rouages dans une machine, mais aussi la plupart des emplois quand vous y pensez.

Et les machines ne fonctionnent que aussi bien que les rouages à l’intérieur d’eux. Même si un petit rouage se casse, toute la machine vient le meulage à un arrêt.

Donc, bien sûr, vous pouvez penser que vous craignez la vie parce que votre travail est mal rémunéré et ne semble pas contribuer autant au monde, mais quelqu’un doit le faire.

5. Arrête de penser en noir et blanc.

Tu regardes les autres et tu penses qu’ils craignent la vie aussi ?

Probablement pas.

Et cela expose encore un autre chink dans votre identité « Je suis nul à la vie ».

Les chances sont, vous pensez en termes de noir et blanc.

En d’autres termes, vous pensez que vous craignez tout, tout en pensant que les autres sont assez parfaits.

C’ est une norme pour toi et une autre pour tout le monde.

Mais aucune de ces choses n’est vraie. Vous avez beaucoup de choses dans lesquelles vous êtes doué et tout le monde a beaucoup de choses avec lesquelles ils se battent.

Donc, ce n’est ni noir ni blanc — c’est toujours une nuance de gris.

Tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir les yeux sur la réalité de la situation. Arrêtez de mettre tout le monde sur un piédestal et arrêtez de vous réfuter d’être inutile et sans valeur.

Apprenez à trouver vos talents et à garder ceux-ci sont à la pointe de votre esprit lorsque vous commencez à revenir dans des pensées dégoût de soi.

6. Pause libre de biais de confirmation.

Vous croyez vraiment que vous craignez et vous voyez des preuves à l’appui de cette croyance tout autour de vous.

Vous êtes victime d’un parti pris de confirmation.

C’ est alors que nous, « recherchons, interprétons, favorisons et rappelons des informations d’une manière qui affirme ses croyances ou hypothèses antérieures » (via Wikipédia)

Répétons ces quatre choses…

Vous recherchez des informations qui montrent combien vous sucez.

Vous interprétez l’information comme montrant que vous êtes nul, même si ce n’est pas le cas.

Vous privilégiez les informations qui confirment que vous succiez sur des informations qui montrent que vous ne le faites pas.

Vous vous souvenez des informations du passé — des souvenirs d’événements — qui confirment que vous êtes vraiment nul tout en ignorant les souvenirs qui montrent autrement.

Cela remonte au point précédent sur la pensée en noir et blanc.

Vous ne voyez pas les preuves qui vous regardent au visage qui prouvent que vous ne craignez pas la vie parce que vous êtes trop occupé à croire que vous le faites.

Alors faites un effort conscient — et ce sera un gros effort pour commencer — pour remarquer toutes les choses que vous faites qui sont bonnes et qui valent la peine.

7. Relâchez la pression sous laquelle vous vous mettez.

Tu te souviens de toutes ces « poules » dont on a parlé tout à l’heure ? Les choses que vous croyez devoir faire pour que votre vie puisse signifier n’importe quoi.

Ces épaules pèsent beaucoup, et plus vous empilez sur vous-même, plus ils exerceront de pression.

Cette vision d’une vie parfaite que vous avez dans votre tête — elle n’existe pas.

Et parce qu’il n’existe pas, il est inutile d’essayer de le faire.

Lorsque vous sentez la pression de montage, dites-vous : « Assez est Assez !

» Cela a deux significations…

… tout d’abord, vous vous sortez de votre état d’esprit et vous dites qu’il est temps de vous arrêter avec toute la négativité.

… deuxièmement, c’est un rappel que plus, ce n’est pas toujours mieux. Parfois, assez de quelque chose suffit vraiment.

Allons un peu sur ce deuxième point.

Vous voyez, beaucoup d’êtres humains vivent avec un état d’esprit de rareté. C’est une question qui dit que les ressources sont limitées et que nous devons rassembler autant que possible pour survivre.

Quand vous dites que vous succiez à la vie, vous exprimez un point de vue que vous n’avez pas assez d’une forme quelconque de ressources.

Vous n’avez pas assez d’argent ou de biens, vous n’avez pas assez d’amis, ou vous n’avez pas assez de bonheur.

Mais soyez honnête, vous en avez plus que vous ne le pensez. Peut-être pas dans les ressources que vous attribuez le plus, mais vous avez probablement beaucoup de choses que vous tenez pour acquis.

Si, au lieu de cela, vous nourrissez un état d’esprit d’abondance, vous reconnaîtrez les richesses que vous avez à votre disposition. Les libertés que vous avez, les moments de paix et de tranquillité, la sécurité d’un toit au-dessus de votre tête.

Et comment quelqu’un peut-il sucer à la vie quand il a toutes ces choses — et plus encore ! — pour être reconnaissante ?

Alors, enlevez la pression en régnant dans vos attentes et vos souhaits et en étant vraiment reconnaissants pour les choses que vous pouvez compter comme les vôtres.

Assez vraiment suffit quand il s’agit de ce que vous faites ou ne faites pas dans la vie.

8. Affrontez le stress de votre vie.

Tu sais ce que le stress peut faire ? Cela peut vous faire penser et croire que les choses sont pires qu’elles ne le sont.

S’ il y a beaucoup de sources de stress dans votre vie, essayez de trouver des moyens de vous débarrasser de certaines de ces choses.

Commencez petit et attaquez-vous une chose à la fois. Vous ne serez pas en mesure de vivre sans stress — très peu de gens le font — mais vous pouvez lentement obtenir votre stress sous contrôle.

Et comme vous le faites, vous commencerez à voir que vous ne sucez pas entièrement à la vie et que vous êtes plus capable que vous ne le pensez.

Le stress et les situations stressantes ne font qu’une partie de la vie. La clé est de rester au-dessus de ces choses pour que vous ne soyez pas enterré sous eux.

9. Si vous voulez changer, faites de petits pas constants.

Où que vous soyez dans la vie, il ne fait pas de mal de voir comment vous pouvez changer les choses pour apporter une plus grande estime de soi et la paix intérieure.

Dans votre situation actuelle — avec l’état d’esprit que vous avez — il est préférable d’aborder le changement lentement et avec attention.

N’ essaie pas de changer tout ce que tu n’aimes pas dans ta vie.

Essayez de changer une chose… une petite chose.

Vous voyez, l’élan est une chose puissante, mais il faut un certain temps pour s’accumuler. Donc, vous devez commencer petit afin d’obtenir les roues du changement bouger.

Et se concentrer sur une chose évite l’accablation et la distraction de se ramper dedans.

Une fois que vous avez réussi à changer quelque chose de petit et que ce changement a l’impression qu’il va coller, passez à un autre.

Gardez-les petits au début et remontez à partir de là.

Récapitons ce que nous avons appris.

Espérons que cet article vous a aidé à voir que vous ne sucez pas à la vie. Pour vous aider à garder tous ces points à l’esprit, voici un petit résumé.

— Consultez un médecin pour exclure tout problème de santé physique ou mentale.

— Arrêtez de vous inquiéter de toutes les choses que vous pensez que vous devriez faire.

— Commencez à vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment faire.

— Changer la façon dont vous regardez votre travail et votre carrière.

— Arrêtez de penser en termes de noir et blanc.

— Cherchez des informations qui montrent que vous ne sucez pas à la vie pour surmonter votre biais de confirmation.

— Arrête de mettre beaucoup de pression sur vous.

— Essayez de réduire le stress dans votre vie.

— Faites de petits pas quand il s’agit de changer.