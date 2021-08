Accueil » Actu Facturation électronique obligatoire à partir de 2023 : Deltic aide les entreprises à prendre dès maintenant le virage du numérique pour gagner du temps et de l’argent Actu Facturation électronique obligatoire à partir de 2023 : Deltic aide les entreprises à prendre dès maintenant le virage du numérique pour gagner du temps et de l’argent

La loi de finances 2020 a instauré l’obligation d’utiliser la facture électronique pour les paiements à partir de 2023 (source). L’objectif pour l’Etat est de lutter contre la fraude fiscale, et notamment la fraude à la TVA.

Ainsi, en BtoB, toutes les structures devront passer à la dématérialisation : d’abord les grandes entreprises en 2023, les ETI en 2024, puis les TPE/PME en 2025.

Loin d’être une contrainte, ce nouvel impératif doit être vu comme une opportunité, tout particulièrement dans le contexte de crise économique actuel.

En effet, le passage au digital permet de gagner un temps précieux et de réaliser des économies substantielles. L’Inspection générale des finances estime ainsi qu’il est possible de faire passer le coût élevé d’une facture papier, supérieur à 10 € en moyenne, à 1 € seulement avec la version électronique. De plus, la dématérialisation permet aussi de suivre efficacement le traitement des factures afin d’agir contre les retards de paiement.

Florence Drouin, comptable chez Actuel’vet, explique notamment avoir réalisé une économie moyenne “de 2000 euros par mois” et avoir pu allouer du temps “à des tâches plus importantes” en optant pour Deltic.

Deltic est en effet actuellement la seule solution française qui permette de dématérialiser vite et bien les factures clients ET fournisseurs, en se simplifiant la vie et au meilleur prix.

Deltic, le logiciel “facile à vivre” qui propulse les entreprises à l’ère du 2.0

Se conformer à ses obligations légales n’a jamais été aussi simples. Avec Deltic, quelques clics suffisent pour systématiser l’utilisation des factures électroniques en BtoB en garantissant l’identité de l’émetteur et une totale intégrité, puisqu’elle n’est pas modifiable et offre une réelle lisibilité.

Grâce à l’intelligence artificielle, tout est automatisé :

Le logiciel automatise et facilite la saisie des factures: la validation est facile et intuitive ; La comptabilité est simplifiée: Deltic s’intègre nativement avec tous les logiciels de comptabilité et l’export des écritures comptables se fait sous tous les formats ; Les factures sont encryptées et stockées sur des serveurs ultra-sécurisés,ce qui les protège des piratages et supprime tous les risques de perte en cas de sinistre ; Tous les documents sont regroupés sur uneplateforme unique et donc faciles à retrouver : ils sont accessibles à tout moment et n’importe où, depuis un ordinateur, une tablette ou un téléphone ; Les collaborateurs peuvent se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée.

Mathieu Dumasdelage, le fondateur de Deltic, souligne :

Les entreprises ont tout intérêt à anticiper dès maintenant l’obligation de dématérialisation : non seulement, elles seront prêtes en 2023, mais elles auront surtout, d’ici là, boosté leur compétitivité en automatisant les tâches les plus chronophages.

La facture électronique : un support en phase avec les enjeux d’aujourd’hui et de demain

Alors que les entreprises françaises sont confrontées à une crise économique durable, la facture papier apparaît comme un support totalement obsolète.

D’abord parce qu’elle est trop chère : il faut compter environ 14€/facture traitée manuellement (archivage, tri de document, saisie, pliage, mise sous pli, déplacement à la Poste …). De plus, une saisie manuelle augmente les risques d’erreur.

Ensuite, alors que les entreprises cherchent à gagner de la place, l’accumulation des factures papier pose des problèmes de stockage conséquents.

Enfin, parce qu’elle plombe la productivité et la motivation des équipes : la recherche de documents prend un temps fou et n’est pas gratifiante, tout comme les nombreuses tâches à faible valeur ajoutée nécessaires pour éditer, gérer et suivre chaque facture.

D’où l’intérêt de la facturation électronique, beaucoup plus rapide et plus efficace.

Mathieu Dumasdelage précise :

En 2020, 98 % de nos clients affirment avoir gagné du temps grâce à notre solution ! Ils ont ainsi pu réaliser davantage de prospection, de relance commerciale… et donc continuer à développer leurs entreprises. Le retour sur investissement est quasi-instantané (à partir de 30 factures/mois).

Les (grands) petits plus Deltic

Une mise en place rapide

Il suffit d’une journée pour installer Deltic. Les techniciens interviennent partout en France pour configurer le logiciel aux besoins de l’entreprise et former le personnel à l’utilisation.

Une démonstration gratuite sans engagement peut d’ailleurs être réalisée sur simple demande : https://www.deltic.fr/deltic-formulaire-demande-de-demo .

Une adaptation du logiciel 100% personnalisée

Deltic est intégrateur de sa propre solution, et non un simple éditeur. Et cela change tout !

Mathieu Dumasdelage confirme :

Nos conseillers accompagnent les entreprises autour de leurs différents métiers (factures fournisseurs et clients par exemple) pour qu’elles puissent effectuer une véritable « transformation numérique”. Par exemple, nous adaptons notre logiciel pour qu’il réponde parfaitement aux besoins de nos clients.

Une expertise dans la dématérialisation des factures des TPE/PME

La facturation électronique n’est pas réservée aux grosses structures : les TPE/PME bénéficient aussi d’un chargé de projet dédié qui va étudier leurs besoins en profondeur et les accompagner à chaque étape de leur projet, en mode agile.

Une grande réactivité

La Dream Team propose une assistance technique par mail et par téléphone, réalisée directement depuis ses locaux à La Rochelle. Disponible 5 jours/7, elle apporte une réponse dans les plus brefs délais.

Témoignages client.e.s

Antoine Le Clanche, BUGAL, Saint-Nazaire : “Deltic a su répondre parfaitement à nos problématiques de saisie des factures fournisseurs. Depuis que nous utilisons le logiciel de démat tout est automatique et nous avons gagnés un temps considérable. Le + ? La passerelle comptable qui s’adapte parfaitement à notre logiciel. “

François Satony, Euromaster : “Nous avons mis en place le logiciel pour automatiser la comparaison de nos bons de livraisons et nos factures clients. Depuis, nous ne faisons plus d’erreurs et le processus est beaucoup plus fluide. Le + de Deltic, l’accompagnement technique par des experts, à l’écoute et disponibles.”

Florence Drouin, Actuel Vet : “Nous perdions énormément de temps à traiter nos envois postaux de factures clients. Grâce à Deltic, nous avons supprimé les tâches répétitives telles que l’impression, la mise sous pli, l’affranchissement et automatisées celles-ci. Résultat, une économie en moyenne de 2000 euros par mois, et du temps, que nous pouvons consacrer à des tâches plus importantes.”

Deltic : “Rendre simple le complexe”

Fondée en 2013, DELTIC est une entreprise spécialisée dans la Gestion Electronique des Documents et la Dématérialisation, à destination des TPE/PME et collectivités publiques. Implantée à La Rochelle, elle intervient cependant dans toute la France métropolitaine.

Son fondateur Mathieu DUMASDELAGE est un passionné de nouvelles technologies qui a travaillé auparavant pendant cinq ans pour la société Xerox (création et gestion du Pôle “GED/Dématérialisation des documents”).

Très dynamique, l’entreprise rochelaise a su développer des solutions très efficaces pour accompagner les entreprises dans la gestion de leurs flux documentaires.

Deltic propose également toutes les solutions logicielles nécessaires pour digitaliser votre entreprise : la dématérialisation des factures fournisseurs et clients, la dématérialisation des bulletins de paie, l’archivage électronique, la signature électronique…

En forte croissance grâce à un marché en pleine expansion, Deltic emploie aujourd’hui une vingtaine de personnes et continue de recruter. Elle ambitionne désormais de devenir le leader de la dématérialisation à l’horizon de l’année 2023.