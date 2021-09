Accueil » Actu Juliette Gernez et François Hollande : quelle relation ont-ils ? Actu Juliette Gernez et François Hollande : quelle relation ont-ils ?

François Hollande est un ancien président de la République de France. Du 15 mai 2012 au 14 mai 2017, il a présidé à la magistrature suprême de son pays. L’ancien chef d’État a connu de nombreuses relations amoureuses. La plus récente est celle avec Juliette Gernez. Cependant les deux tourtereaux n’ont pas officialisé leur relation, c’est la raison pour laquelle il plane des doutes à ce propos.

Juliette Gernez et François Hollande, des amants ?

Depuis le vendredi 13 novembre 2020, l’ex président français est soupçonné entretenir une relation avec une danseuse de l’Opéra Garnier nommé Juliette Gernez. Les deux tourtereaux se sont rencontrés en juillet 2020. La jeune femme déjà passionnée par sa profession depuis l’âge de 7 ans, a été aperçue pendant le mois d’octobre dernier, en pleine promenade au bois de Boulogne avec l’ancien chef d’État français François Hollande.

De plus, les deux amants auraient été immortalisés à la sortie d’un restaurant en plein centre de Paris. Présentée comme une briseuse de ménage, la sublime blonde qui a été engagé dans une idylle pendant quatre ans avait eu une réaction surprenante alors qu’elle se faisait cibler par les rumeurs sur sa vie privée. Toutes les sorties de ces deux personnes, conduisent les médias à dissiper tous les doutes qui gravitent autour de leur relation, et à confirmer une éventuelle relation « secrète » entre elles.

Qui est Juliette Gernez ?

Née en 1987, Juliette Gernez est une danseuse et comédienne française. Dès son bas âge, la passion que la jeune fille a pour la danse se manifeste. Elle comme à pratiquer cette activité à sept ans. Après avoir suivi des cours au conservatoire de paris, la danseuse va rejoindre l’École de Danse de l’Opéra National de Paris. Lors de la fin des années 1900, elle intègre le corps de ballet de l’orchestre National de Paris. Juliette Gernez va effectivement commencer sa carrière de danseuse étoile aux côtés du chorégraphe Jean-Claude Gallotta. Elle va alors occuper d’importants rôles dans des ballets tels Nosferatu ou Don Quichotte. Elle va par la suite participer dès 2006 à de nombreuses tournées dans les quatre coins du globe pour ses différents rôles.

Elle va également apparaître dans de nombreux spots et campagnes publicitaires. À côté de sa casquette de danseuse, Juliette va également s’intéresser au cinéma et à la télévision. C’est ainsi qu’elle va apparaître dans les petites annonces d’Élie Semoun, dans certains court-métrage de Cédric Klapish ou de Sophie Montemagni, et même aussi dans le clip de Pascal Obispo. En début d’année 2020, la désormais actrice va débuter sur les planches grâce notamment à la pièce théâtrale L’Histoire du soldat, d’Igor Stravinsky. En ce qui concerne sa vie sentimentale, Juliette Gernez a été en couple durant quatre ans avec l’humoriste Élie Semoun.

François hollande, un homme au passé amoureux mouvementé

Alors qu’il vient d’entamer sa soixantaine, l’ancien patron de l’Élysée ne cesse de faire parler de lui, notamment du fait de sa vie sentimentale qui n’est pas de tout repos. Bien qu’il ne soit plus à la tête de son pays, François Hollande n’est jamais trop loin de la scène politique. Actuellement, l’ex compagnon de Ségolène Royal est à la tête d’une société et d’une fondation. S’il est vrai qu’il a toujours su s’entourer d’éléphants de la classe politique, il est d’autant plus vrai qu’il a également compté à ses côtés bon nombre de femmes.

Déjà, en 1979, l’ancien chef d’État fait la rencontre de Ségolène Royal, pendant qu’ils sont sur les bancs de l’école nationale d’administration. Alors qu’ils sont tous deux dans la même promotion Voltaire, c’est lors d’un stage à Chanteloup-les-Vignes en 1980 qu’ils vont tomber amoureux l’un de l’autre. C’est ici que va commencer une histoire d’amour qui va durer près de trente ans. De ce couple, vont naître quatre enfants parmi lesquels Flora, qui a décidé de suivre les pas de ses parents.

En 1990, François Hollande fait la rencontre de Valérie Trieweiler. Jeune journaliste, le courant passe rapidement entre elle et l’ex président. Habitué à suivre les acteurs marquant du secteur politique, Valérie va faire en, deux ans après la rencontre avec François, l’interview du couple Royal Hollande. La relation commence effectivement en 2005, mais, ce n’est que cinq ans plus tard qu’elle sera officialisée. La chute de Valérie Trieweiler sera très dure lorsque François Hollande accède à la tête de l’État et qu’une photo de lui révèle sa relation avec Julie Gayet.

La comédienne a toujours eu son cœur à gauche. En 2012, elle fait la rencontre de celui qui sera le prochain président de la France. S’il est vrai que l’actrice soutenait plutôt Ségolène Royal lors des campagnes primaires, ce n’est qu’après que l’ex compagne de François Hollande a perdu les primaires qu’elle s’est rangée du côté de l’homme politique qui faisait campagne contre Martine Aubry. Après un premier rendez-vous assez informel, la comédienne est tombée sous le charme de l’homme politique. C’est ainsi que va débuter leur idylle.