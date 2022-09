Comment se maquiller le teint ?

Pour une femme, le maquillage est plus qu’une affaire de mode. Il permet d’unifier le teint et de paraître plus belle. Mais pour le réussir, il est nécessaire de s’assurer que le teint est bien maquillé. En effet, le maquillage du teint constitue le socle d’un make-up réussi. Alors, si vous désirez mettre votre visage en valeur, découvrez dans cet article comment maquiller votre teint.

Se concentrer d’abord sur le teint

Vous avez des imperfections ou des rougeurs sur le visage et souhaitez avoir un teint impeccable ? La principale chose à faire est de vous concentrer sur l‘entretien de votre peau. Pour ce faire, appliquez sur cette dernière une crème de jour nourrissante. Ensuite, massez-vous délicatement puis laissez agir 10 minutes au moins avant de passer à une autre étape. Non seulement votre peau sera protégée du dessèchement, mais encore, elle réussira à mieux se fondre avec le fond de teint ou le correcteur.

Lire également : Pourquoi la CAF ne paye pas le premier mois ?

Après cela, utilisez une base de teint en complément de votre soin de jour. Ce produit permet à votre maquillage de tenir plus longtemps. Il affine votre teint en réduisant les pores et en lissant en douceur les petites rides ainsi que toutes les autres irrégularités. Alors, vous aurez un fond de teint impeccable, sans traces. Votre maquillage aura l’air d’avoir été fait par un professionnel.

Une fois cette étape terminée, vous pouvez appliquer un fond de teint. L’intérêt est de rendre votre teint frais et uniforme. Lors de l’application, commencez toujours de l’intérieur vers l’extérieur tout en vous assurant de mélanger le tout aux transitions vers le cou. N’oubliez pas non plus les transitions vers la racine des cheveux et celles vers les oreilles. Pour répartir uniformément le produit, vous pouvez vous servir d’un éponge à maquillage. Par ailleurs, il est recommandé d’humidifier légèrement l’éponge avant de l’utiliser.

A lire aussi : Juliette Gernez et François Hollande : quelle relation ont-ils ?

La prochaine étape est l’application de la poudre et du fard à joues. Elle permet de créer une finition parfaite. À cet effet, vous pouvez employer une poudre compacte correspondante à votre teint, qui apportera un peu de couleur sur votre visage. Utiliser un gros pinceau à poudre vous sera d’une grande utilité. Trempez doucement cet outil dans votre poudre, puis tapotez-le légèrement avant de l’appliquer uniformément sur votre visage. Appliquez à présent le produit avec un pinceau blush pour mettre les accents avec une touche rouge.

S’intéresser ensuite aux yeux

Après avoir terminé votre maquillage de teint, intéressez-vous à présent aux yeux. Commencez par utiliser un recourbe-cils. Celui-ci permet de donner aux sourcils la courbe ultime. Appliquez sur ces derniers du mascara tout en faisant un mouvement de zigzag depuis la ligne des cils jusqu’aux pointes. Sachez que plus les couches sont appliquées, plus vos sourcils sont colorés et allongés. Néanmoins, vous devez faire très attention. L’application d’une couche après une autre peut faire transformer facilement vos cils en pattes de mouche collées.

Maintenant, il est temps de souligner vos sourcils. À l’aide d’un crayon à sourcils et d’un gel à sourcils, façonnez-les à votre guise. Le crayon vous permet de combler les lacunes des sourcils. Quant au gel, il aide à fixer les sourcils en place. Enfin, brossez les poils pour estomper un peu plus la couleur. Retenez ceci : lorsque vos sourcils sont bien dessinés, ils encadrent votre visage et donnent plus d’expression à la zone de vos yeux.

Penser aux lèvres

Les lèvres constituent un facteur de séduction de taille pour vous. Il est donc primordial de les mettre en valeur et de leur donner plus de volume, de sensualité et de plénitude. Pour ce faire, utilisez un crayon à lèvres pour dessiner entièrement les bords de vos lèvres. Mélangez ensuite la couleur vers le milieu de la lèvre. Cela vous permet de créer une transition en douceur entre la couleur choisie pour les lèvres et le crayon contour.

À l’aide d’un rouge à lèvres assorti, peignez vos lèvres. Pour vous rendre la tâche facile, vous pouvez vous servir d’un brillant à lèvre. Cependant, n’utilisez pas tout de suite de teintes vives. Privilégiez plutôt un gloss transparent, une couleur nude douce ou un baume à lèvres. Capable de garder la peau des lèvres souple, ce dernier assure une meilleure tenue de votre maquillage.

Voilà alors nos astuces pour se maquiller comme un professionnel. Essayez-les et vous ne serez pas déçu.