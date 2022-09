Comment reconnaitre un incubateur à succès ?

Un incubateur est un programme où les entrepreneurs et les startups peuvent développer leurs idées afin de mettre en place leur business. Pour reconnaître un incubateur à succès, il faut d’abord maîtriser les critères d’évaluation. Il existe plusieurs critères d’évaluation (la durée d’incubation proposée, le nombre d’entrepreneurs par promotion, etc). A travers cet article, nous vous présenterons les critères d’évaluations permettant de reconnaître un incubateur à succès.

Premier critère : La durée d’incubation proposée

Vous pourrez reconnaître un incubateur à succès via sa capacité à définir une durée d’incubation adaptée à vos projets. Mais aussi via sa capacité à définir une durée d’incubation adaptée à la structure de votre entreprise.

Généralement, l’incubateur décide d’une durée plus courte dans la mesure où les participants seront disposés à faire des journées intensives. Cela est souvent conseillé aux entreprises qui sont à un stade plus avancé. Généralement, la durée d’incubation la plus courte proposée est de 3 mois.

Cependant, parfois il arrive que l’incubateur propose une durée d’incubation moins longue. Ou soit encore une fractionnée, cela vous permettra d’évoluer dans la même structure.

Il y a également ce qu’ils appellent la période post-incubation. L’objectif de cette période consiste à laisser les porteurs de projet avancer plus loin dans leur essor. Cela en testant le marché et en choisissant des options d’accélération du développement. De plus, l’incubateur peut proposer une incubation de longue durée à l’entreprise et cela peut aller jusqu’à 18 mois. L’incubateur propose une telle durée lorsque l’entreprise ou la startup est vraiment au point de départ.

Le nombre d’entrepreneurs par promotion et le nombre d’emplois générés

Généralement, l’incubation se déroule par promotion de porteurs de projets ou par vague. Un véritable incubateur à succès doit être en mesure de définir un nombre de start-ups et d’entrepreneurs qu’il peut accompagner.

En fait, tout comme dans les écoles, un surnombre d’élèves dans une classe peut nuire à l’enseignement. Étant donné que le professeur ne sera pas en mesure de les suivre un par un. C’est exactement le même principe de fonctionnement pour l’incubation. Le truc est que un incubateur à succès doit pouvoir suivre chaque participant, proposer des coachings individuels. Il existe également d’autres contextes où le suivi doit être fait en petit groupe.

L’objectif visé est d’offrir à tout le monde ( entreprises, startups) les meilleures chances de réussite. A cet effet, il faudra faire attention aux nombres de places proposés par l’incubateur et son secteur d’intervention.

Et bien évidemment, il faut également prendre en compte le nombre d’emplois créés. On pourrait même dire que c’est l’indice le plus facile à évaluer et à trouver pour reconnaître un incubateur à succès. En plus le nombre d’emplois générés est un critère très courant pour évaluer un incubateur à succès.

Reconnaître un incubateur à succès via le réseau et l’hébergement

Lorsqu’un incubateur commence par voir sa côte de popularité grimper et son succès émerger, il développe aussi un réseau. En effet, le réseau de l’incubateur est un critère assez important. Cela étant donné que les entreprises et entrepreneurs peuvent bénéficier de ses contacts.

Dans un réseau on retrouve les investisseurs ou partenaires financiers, un réseau de communication et marketing, les juristes, etc. En gros, un réseau est composé de toute une liste de contacts. Et ces contrats pourraient vous être très utiles dans la réalisation de votre projet.

En outre, un incubateur à succès doit être en mesure de proposer un hébergement. Être capable de proposer un hébergement pour chaque entreprise récente qu’il accompagne est le profil type d’un incubateur à succès.

Vous devez comprendre une chose ; la création est un grand investissement. Et très souvent, de nombreuses start-ups sont bloquées à cause du montant de cet investissement. L’incubateur en proposant un meilleur prix aux start-ups leur permet d’alléger considérablement leur dépenses. Cela permet également au entreprise naissantes de réaliser des économies plus conséquents. Cela afin de financer les autres dépenses ou encore pour faire développer leur activité.

Généralement, l’hébergement proposé par l’incubateur est proposé dans un local dédié. Très souvent ce local est partagé entre les start-ups bénéficiant de cette option.