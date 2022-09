Quels sont les bienfaits du massage ayurvédique ?

Le massage est un ensemble de techniques qui consiste à appliquer des mouvements des mains sur les tissus vivants d’un corps. Il peut être effectué dans un but thérapeutique, de relaxation ou pour le bien être. Le massage ayurvédique est un exemple de type traditionnel d’origine indienne. Il est pratiqué pour des thérapies corporelles mais aussi pour une hygiène de vie au quotidien. Vous trouverez dans cet article les bienfaits de ce massage.

Les bienfaits sur le corps

Le massage ayurvédique est connu pour son bienfait sur le physique. En effet si votre muscle est dans un état dysfonctionnel suite à un chargé de travail ou stress. Ce type de massage viens tonifier et renforcer vos tissus musculaires. Ceci en redonnant à vos articulations sa souplesse. Par conséquent, il améliore votre posture et augmente ainsi vos capacités physiques. C’est une thérapie incontournable pour vous relaxer après une longue période de travail et de stress.

En plus, il améliore la qualité de votre peau. Grâce à la qualité d’huile qu’il utilise pour ce type de massage qui est lourde, chaude, et nourrissante.

Un apport bénéfique sur le plan physiologique

Au-delà de ses bienfaits physiques, le massage ayurvédique apporte un intérêt dans les différents systèmes de votre organisme. En effet, le massage ayurvédique à sec avec ses poudres et son huile devient un stimulus pour le système lymphatique et immunitaire. Donc, il permet à l’organisme de lutter contre la maladie et le rend plus fort et résistant. Quant à la circulation sanguine, les vasodilatations des vaisseaux superficiels sont excités. Ce mécanisme conduit à une hyperthermie locale qui se matérialise par l’augmentation d’un flot sanguin. Celui-ci favorise le transport oxygène et nutriment. Par conséquent, il participe à l’évacuation des toxines à l’extérieur de votre corps.

En outre, ce massage assouplit votre colonne vertébrale. C’est pourquoi il agit sur le système nerveux. La transmission de l’influx nerveux vers vos organes est l’ensemble de votre corps est boosté. Pendant le massage, le processus de relaxation active le système nerveux parasympathique. Celui-ci produit des hormones qui diminuent le stress, la circulation sanguine et la respiration. Il s’agit d’un repos général de votre organisme. C’est pourquoi après le massage un sommeil profond s’installe.

Les bienfaits psychologique et spirituel

Le massage ayurvédique est recommandé pour lutter contre le stress, l’angoisse et l’anxiété. En effet, il vous procure une confiance en vous et une meilleure conscience de votre corps. Particulièrement ce massage vous aider à la libération des émotions. En plus, l’effet du massage rend à votre corps et mentale son intelligence de manière naturelle. Par ailleurs, sur le plan spirituel, le massage permet d’accroître la sagesse et l’accès à la méditation. Ainsi l’énergie vitale circule à travers votre corps.

Tout compte fait, le massage ayurvédique regorgent de nombreuses vertus. S’agissant des différentes formes de massage possible référez-vous à votre praticien. Il est important de poser toutes vos questions afin qu’il vous oriente sur le choix. Pour cela il peut se faire avec des substances tels que les poudre de plantes, des farines de céréales et des huiles essentielles.