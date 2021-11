Comment installer un chatbot sur Facebook ? Partager :







Il y a une différence entre le sport et Facebook Messenger : il ne s’agit pas seulement de s’impliquer ! Nous allons vous montrer sept conseils pour faciliter la recherche de votre chatbot ou de votre newsletter sur Facebook !

Grâce à nos sept conseils, nous vous rendons unique sur Facebook Messenger :

Décidez par vous-même ! Vous avez déjà une page existante ou une nouvelle page Facebook pour votre bot. Enregistrez votre bot pour la fonction « découvrir » Création du bouton d’appel à l’action « Envoyer un message » Utiliser des codes et des URL Messenger Faites des publicités sur Facebook Messenger Installez le plugin Message-Us Faites en sorte qu’ils évaluent votre

Selon l’utilisation principale de votre page (par exemple, à des fins de marketing ou de service client), il peut être pertinent de créer une page dédiée à votre chatbot. Notre comparaison vous montre quel modèle vous convient le mieux.

A) Page dédiée au bot

Avantages : Les questions de support et de bot/livraison de newsletter ne correspondent pas Aucun tri laborieux des questions des clients dans les commentaires des publications Facebook n’est nécessaire, car il n’y a aucune publication sur la page d’un bot

Contre : Les bots sont difficiles à trouver sur Facebook, et encore plus via Facebook Messenger, où c’est presque impossible La base de fans doit être reconstruite à partir de zéro, il n’est pas possible d’avoir une page de bot « vérifiée », ce qui entraîne une baisse de confiance, une moindre pertinence et des coûts publicitaires plus élevés élevé



Des conseils ?

Les pages contenant de nombreuses questions d’assistance ne doivent exécuter que des chatbots de service client sur leur page d’accueil. Diffusions de campagnes et de bulletins d’information via une (nouvelle) page Facebook distincte.

B) Page existante

Avantages : Facebook évalue les réponses immédiates d’un chatbot comme une réactivité élevée. Combiné aux interactions avec Facebook Page Messenger, cela multiplie par dix la portée organique de vos publications, augmentant ainsi leur pertinence Les fans peuvent être rapidement redirigés vers le bot à l’aide du bouton d’appel à l’action

Contre : La combinaison d’un bot, d’un chatbot et d’un service, la distribution de newsletters peut rapidement être source de confusion tant pour les utilisateurs que pour les opérateurs



Des conseils ? Les pages Facebook qui ont un but marketing et qui cherchent à atteindre devraient tout mettre sur la même page.

2. N’attendez pas qu’ils vous découvrent, prenez l’initiative !

Dans l’option « découvrir » , vous pouvez rechercher et trouver des robots, des lieux à proximité ou même des entreprises. « Découvrir » est structuré selon les catégories, les activités récentes et les expériences recommandées.

Veuillez noter que chaque expédition doit d’abord être approuvée avant d’apparaître dans « Découvrir ». Assurez-vous donc de remplir correctement votre formulaire de bot en donnant les descriptions et les catégories appropriées. Vous pouvez modifier le formulaire à tout moment dans les paramètres de la page si les informations du bot doivent être mis à jour.

En enregistrant votre chatbot sur Facebook « Découvrir », voici comment procéder :

Sur votre page Facebook, cliquez sur -> « Paramètres » Dans le menu de gauche, cliquez sur -> « Plateforme de messagerie » Ensuite, modifiez les « paramètres de la section Découvrir » en « Afficher »



Des conseils ?

Pour que votre bot soit accepté dans « découvrir » , il doit être approuvé. Les chances d’être approuvé augmentent avec la précision de la description et de la catégorisation du bot. Ils peuvent également être modifiés à tout moment dans les paramètres de la page.

3. Utilisez le bouton d’appel à l’action « Envoyer un message »

Beam permet à vos fans d’entrer en contact plus facilement avec vous ou votre bot. Vous pouvez le faire à l’aide d’un bouton d’appel à l’action sur votre page Facebook.

Voici comment procéder

Sous l’image de couverture de votre page, cliquez sur « Ajouter un bouton »

Cliquez ensuite sur « vous contacter » puis sélectionnez « Envoyer un message »

Pour terminer, cliquez sur « Terminer » .

4. L’élément innovant : les URL et les codes de messagerie

Utilisez-vous un site Web et des supports publicitaires tels que des brochures, des affiches, des autocollants, etc. pour promouvoir votre entreprise ? Vous devez donc utiliser les codes et les URL Messenger. Créez-les, partagez-les et intégrez-les lorsque cela est pertinent. Le code à scanner, ainsi que l’URL, ouvrez Facebook Messenger directement pour permettre la conversation avec vous ou votre bot.

Voici comment trouver votre code Facebook Messenger :

Afficher votre page Facebook

Cliquez sur -> Messages

Cliquez sur le symbole d’infobulle ℹ , puis téléchargez le code Messenger et partagez le

Voici votre URL Messenger : m.me/votre nom d’utilisateur

Avec l’URL Messenger, vous pouvez créer un « Click Ad for Messenger » (publicité qui redirige directement l’utilisateur vers Facebook Messenger) sur Facebook. Par rapport à une annonce classique, cliquer sur l’annonce Facebook ouvre non seulement une conversation Messenger, mais affiche également un message de bienvenue qui auront été prédéfinis. Pour en savoir plus sur les annonces Click to Messenger, cliquez ici.

5. Au plus près de l’utilisateur : les publicités Facebook Messenger

Depuis juillet 2017, les entreprises peuvent utiliser Facebook Messenger comme moyen de placer de la publicité à part entière sans se limiter à des « publicités Click to Messenger » (voir point 4). Avantages : Les options de ciblage sont les mêmes que pour les publicités Facebook.

Vous pouvez choisir entre deux formats publicitaires pour promouvoir votre service Messenger :

Publicités Facebook Messenger :

Ils apparaissent sur l’écran d’accueil de Messenger

Aucun prérequis particulier

Avantage : Votre annonce est affichée dans votre boîte de réception Facebook Messenger. Vous atteignez de nouveaux utilisateurs directement sur Messenger.

A Voici comment réserver ces espaces publicitaires :

Ouvrez le gestionnaire de publicités Facebook ou Power Editor

Sélectionnez « Trafic » ou « Conversion » comme cible

ou comme cible Créez votre annonce et choisissez Facebook Messenger comme espace de localisation

Choisissez « Carrousel » ou « Lien publicitaire » comme format

ou comme format Le but du lien peut être défini comme votre site Web ou directement comme Messenger. La deuxième option présente l’avantage d’entamer directement un dialogue avec les utilisateurs.

Les prix et les offres ne diffèrent pas des formats habituels proposés par Facebook.

Messages sponsorisés :

Ils apparaissent sous forme de messages directs dans

les utilisateurs Il est uniquement possible de contacter les utilisateurs qui ont contacté précédemment auprès de votre entreprise

Avantage : Les utilisateurs qui ont déjà été en contact avec vous reçoivent un message direct leur demandant d’entamer une conversation avec vous

Prérequis : créer une audience personnalisée sur Facebook Pour savoir comment procéder, cliquez ici.

Activer les messages publicitaires sponsorisés :

Choisissez « conversions » comme objectif

comme objectif Choisissez la page appropriée, puis choisissez « message sponsorisé » sous « emplacements »

Facebook désactive ensuite automatiquement tous les autres types de lieux et vous invite à choisir l’audience personnalisée que vous ciblez.

En tant que format, choisissez une seule image avec du texte

Pour les messages sponsorisés, la facturation est basée sur les impressions. Il n’y a pas d’autre option.

Pour plus d’informations sur les messages sponsorisés, cliquez ici.

6. Accédez au chat d’un simple clic sur un bouton : le plugin « Envoyez-nous un message » pour votre site web

Pour ceux qui souhaitent promouvoir leur service Messenger sur leur site web, ce bouton au look Facebook authentique est presque obligatoire. D’un simple clic, l’utilisateur entre directement dans la conversation avec votre service, que ce soit sur mobile ou sur ordinateur.

Le code du plugin se trouve ici .

7. Amazon vous accueille : faites évaluer votre service de messagerie à vos fans

Vous avez une page dédiée à votre communication via Messenger et vous êtes convaincu de la qualité de votre service ? Laissez donc vos utilisateurs l’évaluer. Les (bonnes) évaluations sont une assurance qualité et peuvent aider à renforcer la confiance dans, surtout, les robots qui ne peuvent pas bénéficier d’une page vérifiée.

Voici comment activer les notes de votre chat :

En haut de la page, cliquez sur -> « Paramètres »

Dans le menu de gauche, cliquez sur -> « Modifier la page »

Faites défiler vers le bas et cliquez sur -> « Ajouter un onglet »

À côté de « évaluation », cliquez sur -> « Ajouter un onglet »

CONCLUSION

Dès que vous modifiez certains des paramètres ci-dessus, vous pouvez optimiser rapidement et à moindre coût la promotion de votre chaîne Facebook Messenger. Outre les outils et astuces présentés dans cet article, il existe d’autres possibilités pour augmenter l’engagement de vos utilisateurs. Vous souhaitez connaître les autres outils dont vous disposez en dehors de l’univers Facebook ? Alors lisez notre prochain article de blog : 7 conseils pour le service client de messagerie

Convaincu ? Essayez gratuitement MessengerPeople et devenez un professionnel de la communication Messenger Si vous avez également une idée originale pour utiliser WhatsApp et d’autres messagers, contactez-nous (via WhatsApp, bien sûr) !