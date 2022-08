De nombreuses entreprises sont appelées à créer des chatbots pour une meilleure visibilité des services qu’elles offrent. Cet outil de communication est considéré comme étant un intermédiaire entre l’entreprise et les clients. Avec l’avancée de la technologie, le chatbot peut désormais être créé facilement, et même gratuitement. Découvrez à travers ce billet les différents moyens permettant de créer un chatbot gratuitement.

Qu’est-ce qu’un chatbot ?

Le chatbot est un mot qui se compose de deux différentes expressions : tchat et robot. C’est un outil ou une boîte de dialogue programmé à l’avance pour donner des réponses automatiques. De façon plus précise, il s’agit d’un programme permettant un échange avec les internautes via une plateforme de messagerie.

Le chatbot apporte entre autres une certaine assistance à l’utilisateur pour un usage plus aisé du produit mis en avant par l’entreprise. Il est aussi connu sous le nom d’agent conversationnel, car il se distingue des robots et des bots. En effet, les robots sont des machines pouvant exécuter des actions physiques et automatiques. Les Bots quant à eux sont chargés de l’exécution automatique des tâches sur le web.

L’agent conversationnel collecte plusieurs informations pendant les échanges avec les internautes. Ces informations sont synchronisées puis stockées dans le répertoire du contact. L’objectif de ce mode de fonctionnement est de pouvoir transférer un backup aux équipes qui prennent le relais du chatbot.

Quelques astuces pour créer un chatbot gratuit

La création d’un chatbot se fait via une plateforme spécialisée. Cette dernière pourra vous fournir une interface de programmation d’application. Il faut préciser que certaines de ces interfaces de programmation sont gratuites tandis que d’autres sont payantes. Il est donc important de faire une recherche d’outil de création de chatbot gratuit.

Vous trouverez sur le net plusieurs plateformes gratuites. Parmi ces dernières, il y a la plateforme chatfuel. Elle fait partie des plateformes ayant permis de créer les bots Facebook Messenger. Il y a également la plateforme gratuite HubSpot qui permet de créer des chatbots gratuits sur des sites web. HubSpot offre plusieurs fonctionnalités telles que la prise de rendez-vous, la qualification de leads et bien d’autres.

À l’instar de ces deux plateformes gratuites, vous pourrez en trouver plein d’autres pour la création de vos chatbots. Les interfaces qu’offrent ces plateformes de création de chatbot ne nécessitent pas forcément une connaissance ou de pré-requis en programmation.

Elles sont plutôt basées sur des méthodes comme le NLP (Natural Language Processing), la reconnaissance de mots-clés et bien d’autres. Lorsque vous serez prêt à créer votre chatbot, une série de questions à choix multiples vous sera posée. Vous n’aurez qu’à sélectionner les réponses les mieux adaptée à vos besoins et à vos exigences.

Les étapes à suivre pour créer un chatbot gratuitement

Vous avez la possibilité de créer un chatbot personnalisé qui répond à vos besoins grâce à plusieurs méthodes mises sur pied par des développeurs. C’est assez simple et banal, il suffit d’utiliser des technologies se rapportant à l’intelligence artificielle. Il s’agit en l’occurrence de la technologie learning.

Grâce à cette dernière, le chatbot sera en mesure d’appréhender toutes les questions que vous lui soumettrez. Il pourra alors vous apporter des réponses claires, concises et nettes. Les étapes à suivre pour créer un chatbot sont :

Établir les objectifs du chatbot ;

Fixer les besoins des utilisateurs du chatbot ;

Définir les différents scénarios conversationnels que vous voulez pour votre chatbot ;

Paramétrer l’intelligence artificielle ;

Procéder à une série de tests pour s’assurer de l’efficacité du chatbot.

Après avoir créé le chatbot, il faut le superviser de façon continuelle. Cela permet de vérifier qu’il répond correctement aux questions des internautes. Vous pourrez par ailleurs apporter des actions correctives si nécessaire.

Créer un chatbot web pour les réseaux sociaux : est-ce possible ?

La création du chatbot gratuit offre un large panel de possibilités d’utilisations. Vous pouvez donc créer votre chatbot sur les réseaux sociaux, et même sur le CMS WordPress. L’utilisation d’un chatbot sur les réseaux sociaux comme Facebook, messenger, WhatsApp et autres, permet d’optimiser leur efficacité.

L’agent conversationnel pourra répondre facilement à vos internautes lorsque vous n’êtes pas en ligne. Il assure alors un service client impeccable, voire irréprochable. Les avantages qu’offre la création de chatbot gratuit pour vos réseaux sociaux sont nombreux. Il s’agit entre autres :

des réponses instantanées ;

site web fonctionnel et attractif ;

mise à disposition d’une assistance constante et permanente pour les internautes ;

enrichissement de la base de données via la collecte de mails.

Comme vous le constatez, c’est une alternative disposant de plusieurs points forts qui lui confèrent toute son utilité.