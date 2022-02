Comme chaque année, l’urgence écologique grandit. Il est très important de réétudier nos priorités et de changer nos habitudes. En France, d’après une étude de Statista, seulement 27 % des Français veillent à ce que leurs produits soient respectueux de l’environnement. C’est à l’heure actuelle bien trop peu. C’est pour cela que nous vous avons répertorié dans cet article 5 pratiques écologiques à adopter à la maison en 2022.

Faire de la récup’ : un geste écologique qui a du sens en 2022

En 2022, plus question de jeter vos objets. Le maître-mot est : la réparation. Nous avons en effet pris la fâcheuse habitude de jeter et d’acheter toujours plus. Pourtant, bon nombre de choses peuvent encore être réparées. Par exemple, au lieu de faire réparer son vélo, on en achète un nouveau. Il est primordial de changer ce comportement qui renforce la société de consommation d’aujourd’hui.

De la même façon, si vous souhaitez acheter quelque chose il est mieux de faire de la récup’ : friperies ou objets d’occasions, vous trouverez certainement votre bonheur.

En plus de s’inscrire dans l’économie sociale et solidaire, cette pratique permet parfois d’obtenir des pièces uniques.

Acheter un adoucisseur d’eau : une pratique écologique importante

Pour des raisons de santé, mais aussi écologiques, il est important de procéder à la décalcification ou adoucissement de l’eau. En effet, l’eau peut parfois être très calcaire et cela varie beaucoup d’une commune à l’autre. La filtrer permet ainsi de se débarrasser des impuretés.

D’un point de vue écologique, un adoucisseur d’eau permet aussi d’augmenter la durée de vie de vos équipements.

Le compost : un rituel écologique à adopter

Le compostage est vraiment apprécié des ménages, car il permet de réduire considérablement la quantité de vos déchets. C’est un procédé naturel, très respectueux de l’environnement.

Par la suite, vous pouvez réutiliser votre compost pour les cultures de votre jardin. Cela vous permet donc de recycler de façon vertueuse vos détritus.

Avoir des bacs de tri : une pratique écologique indispensable

La triste réalité c’est, qu’aujourd’hui, encore beaucoup trop de personnes ne trient pas leurs déchets. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela comme le manque de civisme ou d’informations.

Concernant le manque d’informations, beaucoup se plaignent encore que le recyclage n’est pas une pratique simple : les Français ne savent pas toujours ce qui peut se recycler et ce qui ne doit pas l’être. En effet, cela peut varier d’une commune à une autre.

Néanmoins, aujourd’hui, on ne peut plus faire l’impasse sur le tri sélectif. Pour vous faciliter les choses, vous pouvez acheter des bacs de tri pour votre intérieur.

Électricité : choisir un fournisseur vert

L’électricité est aussi quelque chose qui pollue notre belle planète. Afin de réduire votre empreinte carbone et revoir votre rapport à la consommation d’énergie, vous pouvez opter pour un fournisseur d’électricité écologique.

En effet, ces derniers fournissent l’électricité grâce aux énergies renouvelables. Attention toutefois à ne pas tomber dans le piège du marketing ou du greenwashing : certains n’ont aucun scrupule à vous vendre de l’énergie faussement verte.