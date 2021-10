Réparez votre lave-vaisselle grâce à ces pièces détachées Partager :







Certains appareils électroménagers sont susceptibles d’être en panne un peu plus souvent que d’autres. Au lieu d’acheter une nouvelle référence, vous pouvez tenter la réparation. Certes, il faut tout de même des connaissances dans ce domaine, mais certains professionnels peuvent vous aider. Ils proposent alors un accompagnement via des plateformes afin de vous guider pour l’ensemble des étapes. Les pièces détachées pour le lave-vaisselle seront ensuite commandées sur une plateforme spécialisée qui référence tout de même 14 millions de produits.

Comment trouver une pièce pour votre lave-vaisselle ?

Cet appareil électroménager peut s’avérer insupportable à cause de certaines pannes plus ou moins récurrentes. L’eau a des difficultés pour être évacuée, l’arrivée d’eau est bouchée à cause du calcaire, le joint n’offre pas une vraie étanchéité, la pastille reste coincée… De nombreux désagréments peuvent donc rendre l’usage de ce lave-vaisselle très difficile. C’est pour cette raison que vous devez chercher une pièce détachée en vous focalisant sur la marque de votre appareil.

Ce site Internet propose une rubrique dédiée au lave-vaisselle, vous cliquez alors sur l’enseigne adaptée à votre produit.

Vous avez ensuite toutes les pièces détachées compatibles avec cette marque, il suffit de choisir celle qui vous convient.

Il est possible de remplacer le bouchon pour le bac à sel, le filtre du lave-vaisselle, la pompe de cyclage, le panier ou encore la résistance chauffante et la roulette pour le panier.

Grâce à Internet, vous dénicherez rapidement des guides spécifiques qui vous aideront à changer les pièces détachées sans vous tromper.

Si vous n’avez pas les compétences, il est possible de confier cette réparation à un expert. Certains passionnés proposent leurs services sur des plateformes spécialisées. Vous achetez alors la pièce détachée pour votre lave-vaisselle, vous appelez un réparateur et il pourra vous aider dans les plus brefs délais.

Quels sont les prix pour ces pièces détachées ?

Il n’y a pas un tarif universel puisqu’il dépend essentiellement de la pièce détachée. Plus elle sera complexe et plus elle sera onéreuse. Par exemple, pour un lave-vaisselle Electrolux, vous devez prévoir moins de 30 euros pour le bouchon dédié au bac à sel. La résistance chauffante qui permet à l’eau d’être beaucoup plus chaude pour faciliter le nettoyage est affichée à 50 euros. Elle est souvent à l’origine de nombreuses pannes, il est donc judicieux de la remplacer et elle est livrée avec le joint. Vous devez aussi prévoir 16 euros pour le filtre fin amovible pour votre appareil.

