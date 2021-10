L’AUM du plus grand gestionnaire ne cesse d’augmenter malgré l’instabilité des marchés Partager :







Le marché boursier a connu un troisième trimestre 2021 assez difficile marqué par la chute de nombreux stocks. À quelques exceptions près, tous les marchés étaient en baisse, mais les actifs sous gestion ont toujours réussi à faire de belles performances. Qu’est-ce qu’on entend exactement par actifs sous gestion ? Trouvez la réponse dans ce guide.

Les actifs sous gestion : définition

Les actifs sous gestion encore appelés AUM représentent en réalité la valeur marchande globale que les investisseurs placent dans un ETF (Exchange Traded Fund) et gérée par un gestionnaire. Pour répondre à la question de savoir ce que sont les AUM, il faut retenir qu’ils représentent l’intégralité de la valeur d’un portefeuille géré par un ETF. Il peut investir ces actifs dans des titres, les conserver ou les distribuer aux investisseurs sous la forme de dividendes.

Prenons un exemple pratique pour appliquer ce que nous venons tout juste de dire.

En investissant dans un fonds commun de placement, vous ne serez pas le seul puisque plusieurs autres personnes pourraient investir dans le même fonds que vous. Lorsque l’on additionne tous les investissements réalisés, la valeur obtenue est appelée actifs sous gestion.

L’importance des AUM avant l’investissement

Les actifs sous gestion sont d’une grande importance pour les investisseurs. En effet, ils les analysent avant de prendre la décision d’investir. Plus les actifs sous gérés d’un fonds sont élevés (ce qui signifie que beaucoup d’investisseurs se sont manifestés), plus ils sont dignes de confiance et attirent d’autres investisseurs.

D’un autre côté, plus les AUM sont bas, plus réticents seront les investisseurs.

AUM et les mouvements du marché

Le marché est en constance mouvance, et cette fluctuation impacte profondément les actifs sous gestion d’un fonds. Ces derniers augmentent lorsque le fond génère des rendements et l’inverse est observé en cas de pertes. L’un des cas les plus illustratifs est celui de BlackRock, le plus grand gestionnaire d’actifs sur la planète. Voyons cela de plus près.

Les actifs de BlackRock ne cessent de progresser

BlackRock (BLK) est le plus grand gestionnaire d’actifs de la planète. Il investit sur divers marchés les fonds que lui confient des grosses fortunes, des collectivités locales, des fonds de pension ou encore des fonds souverains, évidemment ses services moyennant des commissions. Alors que la pandémie de la Covid-19 laisse encore des traces dans divers secteurs d’activités, les activités de BlackRock sont au plus haut niveau. L’année 2021 a été particulièrement intéressante pour le géant américain.