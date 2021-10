10 Idées originales d’objets publicitaires Partager :







Aujourd’hui, le marketing se décline sous des formes très différentes allant de la publicité traditionnelle (média et presse) à la publicité ciblée d’internet et des réseaux sociaux. Ce qu’on ne pense pas forcément c’est qu’il est aussi possible de faire de la publicité plus directe et encore plus ciblée en offrant aux clients ou aux prospects des objets publicitaires. Mais quels objets utiliser pour la publicité ? Voici 10 idées originales d’objets publicitaires !

A voir aussi : Comment vendre ses goodies ?

Coffrets à tabac

Le coffret à tabac est un grand classique. Pour de nombreuses occasions, les gens s’offrent ce type d’accessoires tendance qui sert plus d’objet de décoration que pour y ranger réellement du tabac. Les fumeurs seront beaucoup touchés par le geste, ce qui les incitera à en parler dans leur entourage et, éventuellement, à revenir pour consommer de nouveau vos produits/services.

Attention toutefois de n’adresser un coffret à tabac qu’à des fumeurs. Ce type de cadeau peut être vexant pour un non-fumeur, ce qui occasionnera l’effet inverse de celui de celui escompté.

A lire également : L’espionnage industriel : une réelle menace pour les entreprises

Coffrets à vin

Un coffret à vin est aussi un excellent objet de publicité. Même si les destinataires ne boivent pas (ou très rarement), pour les Français, du vin dans un coffret est le summum du luxe. Et s’ils en reçoivent un en cadeaux, il y a de fortes chances que les destinataires viennent consommer vos produits/services pour vous remercier de votre honorable cadeau.

Coffrets à bijoux

Pour les prospects et clients de la gent féminine, un coffret à bijoux serait peut-être plus adapté qu’un coffret à cigare ou à vin. D’une manière générale, les femmes s’en souviennent de chaque endroit où elles ont acheté tel ou tel bijou. Elles n’oublieront sans doute pas d’où vient le coffret dans lequel elles rangent leurs bijoux, qui plus est, a été offert gratuitement.

Objets écoresponsables

Aujourd’hui, de nombreux Français font de l’écoresponsabilité un critère crucial dans le choix d’une marque ou d’une entreprise. Le fait est qu’ils souhaitent réduire leur impact sur l’environnement et cela passe forcément par la consommation de produits et services issus d’une production durable. Ainsi, le recours aux objets publicitaires biologiques et écoresponsables peut être très efficace. Et il existe de nombreux types et formes d’objets écoresponsables.

Mugs et verres personnalisés

Offrir des mugs et des verres pour ses clients et prospects, de nombreuses entreprises le font dans le cadre de leur stratégie marketing. Elles ont totalement raison sauf que, pour que la stratégie ait un impact réel, il est important de personnaliser ces objets de manière à ce que le prospect/client se rappelle de votre entreprise à chaque fois qu’il tient l’objet dans les mains. Vous pouvez les personnaliser avec l’identité visuelle de votre entreprise, le nom de celle-ci ou un slogan propre à celle-ci.

Stylos et ustensiles de bureau

Si les professionnels ont l’habitude de s’offrir des stylos et des ustensiles de bureau, il est tout à fait possible d’offrir de tels objets à des clients. Ils utiliseront forcément un stylo à un moment ou un autre et ils se souviendront de vous à ce moment-là. Et même s’ils ne vont pas utiliser ce stylo, ils seront forcément touchés par le geste. Et un client ou prospect reconnaissant se sentira redevable et reviendra vous retourner la pièce.

Briquets

Comme le coffret à tabac, le briquet est aussi un grand classique. Pas cher, un briquet peut vous aider à conquérir le cœur des destinataires et en faire une publicité à moindre coût. Attention toutefois de bien choisir les prospects et clients à qui offrir de briquet. Comme pour le coffret à tabac, un tel cadeau peut être vexant pour les non-fumeurs.

Parapluies

Le coup du parapluie est aussi très efficace, et ce, pour une raison très simple. Si les potentiels prospects peuvent choisir de ne pas regarder vos publicités dans les médias et sur les réseaux sociaux, quand la pluie tombe, ils seront forcément obligés de sortir le parapluie. Il ne vous reste plus qu’à mettre l’image de votre marque sur le parapluie et les prospects auront constamment votre entreprise au-dessus de la tête.

Porte-clés

Grand classique également, nombreuses sont les entreprises à avoir utilisé le porte-clés au cœur de leur stratégie marketing. Le porte-clés est inséparable des Français. Or, l’idée des cadeaux publicitaires est justement de rendre l’image de votre marque un incontournable dans le quotidien des potentiels clients.

Objets de décoration

Enfin, il y a les objets de décoration qui est un terme assez large puisque tous les objets de décorations peuvent être utilisés dans un but publicitaire. En fait, peu importe l’objet, l’idée est que le destinataire trouve une place de choix à la décoration dans sa maison. Ainsi, les occupants de la maison et les visiteurs verront l’identité de votre entreprise à chaque fois qu’ils entrent dans la maison. À terme, ils finiront tous par recourir à vos produits ou à vos services.