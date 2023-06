Qu’est-ce qui fait de l’assurance trottinette électrique chez MAE une référence

Dans un monde où la mobilité urbaine évolue rapidement, les trottinettes électriques gagnent en popularité en tant que moyen de transport écologique et pratique. Face à cette tendance, il faut disposer d’une protection adéquate pour les utilisateurs. C’est là que l’assurance trottinette électrique de la MAE se démarque comme une référence incontournable. Offrant une couverture complète et adaptée aux besoins des utilisateurs de trottinettes électriques, la MAE a su anticiper les enjeux liés à cette nouvelle forme de déplacement et proposer une solution d’assurance pertinente et compétitive. Les garanties offertes telles que la responsabilité civile, la protection juridique et l’assistance en cas de panne, font de cette offre un choix de prédilection pour les adeptes de trottinettes électriques soucieux de leur sécurité et de leur tranquillité d’esprit.

Assurez votre trottinette électrique avec MAE

La couverture complète de l’assurance trottinette électrique MAE est l’un des points forts qui la distinguent de ses concurrents. Effectivement, cette assurance offre une protection totale aux utilisateurs de trottinettes électriques en cas d’accidents pouvant causer des dommages corporels ou matériels à un tiers.

Avec la croissance du nombre d’utilisateurs de trottinettes électriques dans les villes, pensez à bien bénéficier d’une assurance adaptée pour faire face aux situations potentiellement difficiles que peuvent engendrer les déplacements urbains. La MAE propose ainsi une garantie responsabilité civile professionnelle, destinée aux propriétaires et loueurs de ces engins, afin qu’ils soient protégés contre toute demande liée à leur activité.

L’assurance trottinette électrique chez MAE inclut aussi une assurance individuelle accident pour le conducteur en cas d’accident responsable lui causant des dommages physiques et/ou matériels. Cette option permet donc aux utilisateurs de se couvrir eux-mêmes en plus d’être protégés contre les tiers.

Cette assurance propose aussi une assistance 24h/24 7j/7 pour tous types de pannes : crevaison, panne de batterie, etc.

Elle dispose également d’une garantie défense-recours en cas de litiges avec un autre usager ou commerçant rencontré lors du trajet effectué avec la trottinette électrique assurée par la MAE.

Il n’est pas étonnant que cette solution soit plébiscitée par les utilisateurs comme étant LA référence obligatoire lorsque vous êtes propriétaire ou utilisateur régulier de trottinette électrique. D’une part, grâce à la couverture complète offerte par cette assurance, et d’autre part, grâce aux tarifs compétitifs ainsi qu’aux avantages exclusifs dont bénéficient les clients MAE.

L’assurance trottinette électrique proposée par la MAE est une offre adaptée et fiable pour tous les adeptes de ce mode de déplacement en pleine croissance dans nos villes.

Des tarifs compétitifs et des avantages exclusifs chez MAE

Au-delà des garanties complètes qu’elle offre, l’assurance trottinette électrique MAE se démarque aussi par ses tarifs compétitifs. Effectivement, la MAE propose des tarifs abordables qui conviennent parfaitement à tous types de budgets. Il est possible d’obtenir un devis gratuit en ligne et de souscrire facilement en quelques clics seulement.

Ce n’est pas tout ! Les clients de la MAE bénéficient aussi d’une multitude d’avantages exclusifs, tels que des réductions chez des partenaires sélectionnés avec soin pour répondre aux besoins spécifiques liés à l’utilisation d’une trottinette électrique. Des offres sur les masques respiratoires ou encore sur les casques sont même proposées pour assurer une sécurité optimale.

Les clients peuvent accéder à leur espace personnel sur le site web de la MAE afin de suivre leurs contrats et demander des modifications si nécessaire. Un service clientèle disponible 6 jours sur 7 est aussi mis en place pour répondre aux éventuelles questions ou points qui nécessitent clarification.

Il faut noter que cette assurance s’adapte aussi aux professionnels souhaitant protéger leurs trottinettes électriques utilisées dans le cadre professionnel. Une nécessité étant donné que ces engins ne sont pas protégés par l’assurance responsabilité civile entrepreneuriale classique.

L’assurance proposée par la Mutuelle Assurance de l’Éducation (MAE) est incontestablement l’une des meilleures références du marché en matière d’assurance trottinette électrique. La MAE offre une couverture complète, des tarifs compétitifs et des avantages exclusifs pour ses clients.

L’expertise de MAE pour votre assurance trottinette électrique

Mais comment la MAE a-t-elle acquis cette expertise en matière d’assurance trottinette électrique ? Tout simplement en s’appuyant sur ses 80 ans d’expérience dans le domaine de l’assurance scolaire, qui lui a permis de faire évoluer son offre pour répondre aux besoins des parents et des enfants. La trottinette électrique est un nouveau moyen de transport très prisé, notamment par les jeunes, et la MAE a rapidement compris l’enjeu de proposer une assurance adaptée à ce mode de déplacement.

En plus de ses années d’expertise, la MAE travaille avec des professionnels du secteur pour garantir une couverture optimale à ses assurés. Elle collabore notamment avec des associations d’utilisateurs de trottinettes électriques et des fabricants pour être au fait des dernières avancées technologiques et anticiper les risques liés à ces engins.

La sécurité étant au cœur des préoccupations chez la MAE, elle sensibilise aussi les utilisateurs aux bonnes pratiques en matière d’utilisation de leur trottinette électrique. Effectivement, certains comportements peuvent entraîner une perte ou une suspension du droit à indemnisation. Pensez à bien éviter les accidents.

Choisir l’assurance trottinette électrique MAE, c’est bénéficier non seulement d’une protection complète et compétitive mais aussi profiter du savoir-faire et du sérieux d’une entreprise spécialiste dans le domaine depuis plusieurs décennies.

Les clients satisfaits de leur assurance trottinette électrique chez MAE

La satisfaction des clients de la MAE en matière d’assurance pour trottinette électrique est un élément crucial pour la compagnie. Et justement, les retours sont très positifs ! Les assurés apprécient notamment l’aspect modulable de l’offre qui leur permet de choisir le niveau de couverture qu’ils souhaitent en fonction de leurs besoins et exigences.

La rapidité du traitement des sinistres ainsi que le professionnalisme des interlocuteurs au sein du service client sont aussi salués par les utilisateurs. Ces derniers soulignent aussi la grande réactivité et disponibilité dont fait preuve la MAE dans les moments difficiles.

Les tarifs proposés par la MAE constituent aussi un avantage non négligeable selon plusieurs témoignages. Effectivement, il est possible d’obtenir une assurance complète à un prix abordable sans avoir besoin de sacrifier sa protection ou ses garanties.

On note chez certains assurés une véritable adhésion aux valeurs portées par la MAE qui prône avant tout l’intérêt général ainsi que le respect et l’écoute des besoins individuels.

Au vu de tous ces éléments positifs, il n’est donc pas surprenant que l’assurance pour trottinette électrique proposée par la société soit considérée comme une référence dans le secteur. La confiance accordée par les utilisateurs contribue largement au succès grandissant dont bénéficie cette offre auprès du public mais aussi auprès des acteurs clés du marché. Face à ce constat, la MAE continue d’investir dans son expertise et sa qualité de service pour satisfaire toujours plus ses clients.

L’assurance pour trottinette électrique proposée par la MAE est une solution complète et compétitive qui a su convaincre les utilisateurs grâce à son savoir-faire, son excellence opérationnelle ainsi qu’à sa proximité avec les assurés. Si vous cherchez une protection adaptée à vos besoins en matière de mobilité urbaine, n’hésitez pas à faire confiance aux années d’expérience de cette entreprise renommée.