Trading en ligne : la vérité sur le marché CFD

Vous souhaitez réussir dans le trading en ligne de CFD ? Pour cela, vous aurez besoin de différentes connaissances et compétences. Fonctionnement, risques, avantages, nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir dans la suite de cet article.

CFD : un investissement attractif

Beaucoup de particuliers se lancent dans le trading en ligne de CFD. C’est certainement l’investissement le plus attractif et lucratif sur les marchés financiers actuellement avec l’immobilier. Mais pour réussir dans cette discipline, il faut tout de même en maîtriser les bases car les pertes peuvent être très importantes pour un novice. L’objectif c’est de gagner de l’argent tout en minimisant les risques et en évitant les pièges. Avant de vous lancer, vous devez en savoir plus sur l’univers CFD.

CFD : le fonctionnement

CFD signifie «Contract for difference». Pour faire plus simple, il s’agit d’un contrat d’échange correspondant à la différence de valeur d’un produit entre le jour et l’heure où le contrat a été ouvert et celui où il sera fermé. Les produits en question peuvent être de plusieurs types, à savoir :

des actions ;

des indices ;

des devises ;

des matières premières ;

etc.

Le trading CFD est simple puisque si la différence est négative, l’acheteur devra payer la différence au vendeur. A contrario, si la différence est positive, c’est l’acheteur qui gagnera la différence. Par exemple, vous ouvrez un trade, vous attendez que la valeur du produit financier monte ou descende puis vous réalisez un profit ou alors une perte. Nous rappelons que vous ne possédez pas l’actif acheté. Vous ne faites que spéculer sur la variation de son prix et cela peut vous permettre de gagner de l’argent ou alors d’en perdre.

CFD : le mode d’emploi

Le trading de CFD exige que différentes étapes soient suivies. Pour commencer, vous devrez ouvrir un compte de trading auprès d’un broker CFD (courtier en ligne). Il s’agit de plateformes de trading en ligne ouvertes à la fois aux particuliers et aux professionnels. Elles sont simples d’utilisation et elles vous ouvrent les portes des marchés financiers.

Par la suite, vous n’aurez qu’à choisir l’actif qui vous intéresse. Et avant de vous lancer dans l’aventure, vous devrez analyser le prix de l’actif à négocier. Il sera nécessaire d’anticiper ses mouvements. Va-t-il monter ou baisser ? Ce sera à vous de réaliser vos propres prévisions. Si vous débutez, vous pourrez vous former directement sur la plateforme pour savoir comment faire.