Quels types de parquet peut-on choisir pour un salon ?

Classé dans la catégorie des pièces de vie « dites à usage domestique élevé », le salon fait partie des zones les plus usitées au sein d’une maison. Étant donné qu’il est régulièrement fréquenté par les habitants du foyer et les invités, il est essentiel que son sol soit recouvert avec un parquet résistant et esthétique. Sur le marché, ce type de revêtement de sol est disponible sous plusieurs formes. Pour vous permettre de choisir le parquet de votre salon, nous vous présentons dans la suite les différentes déclinaisons de ce revêtement et leurs caractéristiques.

Le parquet massif

Composé intégralement de bois massif, le parquet massif est le plus ancien, le plus résistant et le plus durable dans le temps. Il est un excellent choix, car il peut résister aux diverses sollicitations courantes auxquelles les pièces de vie sont souvent soumises. De même, il se décline en une grande variété d’essences et de teinte.

Il est conseillé d’opter pour un parquet massif en chêne, puisque cette essence est classée dans la catégorie des essences dures (classe C). En plus de cela, ce type de revêtement a une grande résistance aux chocs. Par ailleurs, si vous souhaitez créer une ambiance chaleureuse et cosy, le parquet massif est un excellent choix. En effet, ses douces teintes se prêtent bien à la création de ce type d’ambiance.

Vous pouvez également opter pour une essence moins dure comme le pin ou le châtaignier, si vous n’utilisez pas couramment votre salon. Il est préférable d’Acheter son parquet sur Rennes pour avoir la latitude de choisir entre différentes gammes de parquets massifs.

Le parquet stratifié

Conçu à partir d’un matériau composite, ce type de parquet imite l’aspect du bois. L’atout de ce revêtement réside dans la facilité de sa pose. Celle-ci ne nécessite que des compétences minimes en matière de bricolage. De plus, elle ne requiert qu’un outillage simple. Par contre, le parquet stratifié n’est pas aussi résistant que celui en bois. Cela est dû au fait qu’il ne peut pas être poncé.

Vous pouvez poser du stratifié, si votre salon ne sert que pour les grandes rencontres familiales. Par contre, dans le cas où vous avez l’habitude d’utiliser fréquemment cette pièce, évitez ce type de parquet. Il risque d’être rapidement marqué par les impacts causés par les chutes d’objets et le déplacement des meubles. Il est recommandé d’Acheter son parquet sur Nantes pour faire des économies.

Le parquet contrecollé

Constitué de plusieurs strates ou couches, le parquet contrecollé offre une résistance comparable à celle du parquet massif. Il est compatible avec les sols chauffants, car il a une grande stabilité dimensionnelle. La coupe supérieure du parquet contrecollé est faite de bois noble. Grâce à cela, vous pouvez retrouver toutes les empreintes faisant le charme du bois.

Toutefois, ce revêtement n’a pas la même durée de vie que le parquet massif, parce qu’il ne peut pas être poncé autant de fois. Pour que votre parement de sol dure dans le temps, vous devez opter pour un modèle de lame qui offre la couche supérieure la plus épaisse. Faites attention à la finition, au moment du choix. Alors que certains parquets contrecollés sont livrés avec toutes les finitions, d’autres ont besoin d’une couche de finition.