Volet roulant : faut-il réparer ou remplacer ?

Au cours du temps, les volets roulants peuvent être sujets à certaines altérations. Divers facteurs peuvent être à l’origine de ces détériorations. Or, lorsque vous remarquez une panne ou une défectuosité, devez-vous forcément procéder à un remplacement ? Ou bien la réparation est-elle une option plus avantageuse ?

Volets roulants : les problèmes les plus fréquents

Les volets roulants se dégradent de différentes manières selon la cause du problème. Pour pouvoir apporter les réparations adéquates, il faut bien déterminer la source de la panne ou de la défectuosité.

Une panne de moteur

Le moteur est un élément essentiel dans le fonctionnement de vos volets roulants de type électrique. Il assure son enroulement et son déroulement. Il peut être sujet à une panne qui rend l’ensemble de l’équipement non fonctionnel. Les pannes sont liées à l’usure ou aux infiltrations d’eau, mais elles peuvent également découler d’un moteur de mauvaise qualité. C’est pourquoi le choix de la motorisation de son volet roulant est très important pour écarter ce type de panne.

Une tentative d’effraction

Le volet roulant joue un rôle important dans la sécurisation de l’habitat. Il peut être forcé par les cambrioleurs qui tentent de pénétrer à l’intérieur. Ces actions entraînent la dégradation des lames du volet ou une altération au niveau de la peinture. Les dommages peuvent être partiels ou porter sur l’ensemble de l’équipement.

Un tablier défectueux

Le tablier est constitué de plusieurs lames. Ces dernières peuvent se casser et rendre le tablier défectueux. Il existe des cas où il ne glisse plus à l’intérieur des coulisses appropriées et se bloque en position basse ou ne se déroule pas correctement.

Une manivelle cassée

Au fil du temps, la manipulation répétitive engendre un problème au niveau de la manivelle. Cette dernière permet d’enrouler et de dérouler manuellement le volet pour les modèles n’ayant pas de moteur électrique. Elle peut se casser et tourner simplement à vide. Dans ces cas-là, elle n’actionne plus le mécanisme, car elle s’est détachée de l’axe d’enroulement.

Avantages de la réparation de volets

Opter pour la réparation de volets défectueux comporte certains avantages. Tout d’abord, en décidant de réparer vos volets, vous réaliserez des économies. Acheter des volets neufs vous reviendra beaucoup plus cher. Sachez qu’une réparation ne nécessite parfois que le remplacement d’une ou de deux composantes uniquement, car les autres éléments peuvent être encore dans un état impeccable. Cette option convient donc à un budget assez serré. Les réparations permettent ensuite de rétablir le fonctionnement des volets rapidement. Entre les mains d’un bon technicien, ils seront réparés dans la journée, s’ils disposent des pièces de rechange requises.

Quand faut-il les remplacer ?

Dans certains cas, les volets ne sont plus réparables et le remplacement s’avère être un choix plus judicieux. Le changement peut concerner une composante en particulier. Or, d’autres situations requièrent un changement définitif de vos volets roulants.

Une usure importante

Les volets sont exposés aux différents facteurs environnementaux extérieurs. La chaleur, les périodes de grand froid ou de forte humidité peuvent les user au bout de nombreuses années. Le côté esthétique et les diverses fonctions seront mis à rude épreuve. Le changement des volets est alors recommandé dans ce genre de situation. Il est possible d’anticiper ces usures à travers un entretien régulier. Cependant, lorsqu’elles sont trop importantes et apparaissent de manière simultanée, il vaut mieux en acheter un nouveau.

Un moteur irréparable

Lorsque la réparation du moteur n’est plus envisageable, le remplacement du système du volet roulant est incontestable, bien que cette situation soit assez rare. Parfois, un changement des pièces défectueuses permet de rétablir le fonctionnement du moteur. Il est possible d’en retrouver sur des sites ou dans des boutiques spécialisés.

Une amélioration de l’isolation

Le choix des volets roulants impacte sur l’isolation de la maison. Si vous voulez avoir une meilleure isolation, vous pouvez également changer votre volet par un modèle plus performant. Les volets des anciennes maisons sont moins isolants pour la plupart. Pensez donc à les changer lors de vos travaux de rénovation pour gagner en confort.

Faire appel à un professionnel

Certaines réparations sont relativement faciles et à la portée de tous. Quant aux réparations complexes, il est conseillé de recourir aux services d’un technicien expérimenté. Il dispose du savoir-faire et des compétences nécessaires pour détecter précisément l’origine du problème, effectuer les réparations adéquates et changer les pièces défectueuses. Il sait également où dénicher les pièces de rechange nécessaires pour l’intervention.

Dans le cas d’un remplacement, le recours à un professionnel est également primordial. Il est en mesure de démonter avec sécurité l’ancien volet, d’en installer un neuf et de réaliser les différents réglages. Il est également le mieux placé pour vous fournir des conseils sur les entretiens réguliers à effectuer ainsi que sur le mode d’utilisation de l’équipement.

Quelques gestes pour entretenir vos volets roulants

Pour que vos volets puissent gagner en longévité, adoptez certains gestes de façon régulière tels que :

le nettoyage des éléments extérieurs à l’aide d’une éponge et d’une eau savonneuse. Cet entretien permet d’éliminer les poussières responsables du grincement du tablier et des glissières,

la lubrification des coulisses . Cette méthode aide en effet à débloquer les éléments coincés,

. Cette méthode aide en effet à débloquer les éléments coincés, la vérification du mécanisme intérieur. Cette manœuvre consiste à démonter les composants, à les nettoyer et à éliminer les traces de rouille.

Les volets roulants en aluminium demandent un nettoyage plus fréquent que les autres modèles. Il doit être réalisé deux à trois fois dans l’année. Les volets en PVC sont à nettoyer au moins une fois par an s’ils sont installés à l’intérieur. Dans le cas des volets placés à l’extérieur, ils ont tendance à se salir rapidement et requièrent un nettoyage biannuel.

La réparation des volets est indispensable pour préserver le confort et la sécurité qu’ils procurent. Les défectuosités ou les pannes peuvent être causées par des lames cassées, un moteur abîmé ou encore par simple usure de l’équipement. Le remplacement, quant à lui, doit être envisagé en cas de casses importantes ou d’un moteur inutilisable. Dans tous les cas, il est important de bien choisir vos volets roulants et de les entretenir régulièrement pour qu’ils puissent durer dans le temps.

