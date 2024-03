Les critères essentiels pour choisir votre spa et ses pièces détachées en ligne

Si vous êtes un particulier, avoir un spa chez vous vous permet de profiter d’un moment détente et de relaxation après une journée chargée. Si vous êtes un professionnel, le spa est l’équipement dont vous avez besoin pour améliorer le bien-être de vos clients. Dans le but d’optimiser le fonctionnement du spa au fil du temps, pour prolonger sa durée de vie et pour garantir la sécurité des utilisateurs, il convient de l’entretenir régulièrement. Voici les critères à prendre en compte pour choisir son spa et ses pièces détachées en ligne.

Quels sont les critères pour bien choisir son spa ?

Le spa désigne d’abord un bassin d’eau chaude entre 33 et 35°C doté de buses de massage. Celles-ci envoient de l’eau sous pression mêlée d’air. Grâce à un générateur dont il est équipé, il génère de l’air sous pression et le diffuse à travers ces buses, avec des jets rotatifs, directionnels ou pulsatifs. Le spa, appelé aussi parfois Jacuzzi, est d’une grande utilité dans la mesure où il permet de bénéficier d’une vraie parenthèse de bien-être. Avec celui-ci, vous pouvez vous relaxer d’une manière instantanée dans une ambiance intime.

Que vous soyez particulier ou professionnel, trouver un spa parfait peut devenir très difficile. En effet, les modèles proposés sur le marché sont très diversifiés. Pour vous en sortir, pensez à vous appuyer sur un certain nombre de critères.

L’endroit où vous l’achetez

Bien choisir l’endroit où vous envisagez d’acheter un spa est crucial puisque cette étape détermine la qualité du produit et aussi votre satisfaction à long terme. Pour bénéficier d’une meilleure expérience d’achat, nous vous conseillons de choisir un fournisseur spécialisé, comme boospa. Ce site de vente en ligne offre une panoplie de spas de qualité, tels que des spas gonflables, des spas de massage de 2 à 6 places, voire plus, et des spas de nage.

Acheter un spa chez un spécialiste vous permet d’ailleurs de bénéficier d’un service client fiable et des conseils d’experts pour dénicher le modèle qui vous convient. Pour l’entretien ou la maintenance de votre spa au fil du temps, vous n’avez pas à chercher des pièces détachées ailleurs puisque toutes les pièces détachées de spa sont disponibles en ligne, sur la plateforme.

Enfin, en achetant votre spa en ligne, vous bénéficiez d’une livraison rapide et gratuite à domicile. Alors, sur quel modèle miser ? Voici les autres critères à prendre en compte.

Sur quel type de spa miser ?

Trois types de spa s’offrent à vous :

Le spa encastrable , qui est assez coûteux, mais se pose durablement dans un lieu dédié ;

, qui est assez coûteux, mais se pose durablement dans un lieu dédié ; Le spa hors sol , qui est moins cher. Il peut être gonflable ou rigide ;

, qui est moins cher. Il peut être gonflable ou rigide ; Le spa de nage, qui est dédié à l’usage sportif.

Les technologies du spa

Selon le modèle, le spa peut intégrer deux types de technologies :

La technologie à hydrojets : ce modèle s’utilise à des fins thérapeutiques. Il propose un massage sur une zone bien déterminée (bas du dos, épaules, hanches…) ;

: ce modèle s’utilise à des fins thérapeutiques. Il propose un massage sur une zone bien déterminée (bas du dos, épaules, hanches…) ; La technologie à bulles, qui s’utilise à des fins de détente.

La taille du spa

La taille du spa se choisit en effet selon le nombre des utilisateurs. Selon que vous êtes solo, en couple ou en famille, vous pouvez miser sur un spa 2 places, 4 places, 6 places ou 8 à 10 places.

Les accessoires du spa

Lors de l’achat, assurez-vous que le spa est équipé des accessoires dont vous avez besoin, tels qu’une couverture isothermique, des marches d’accès, une main courante…

Quels critères pour choisir les pièces détachées de son spa ?

Lors du choix des pièces détachées pour votre spa, plusieurs critères doivent être pris en compte :