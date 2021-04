Accueil » Maison Comment plier une piscine ronde Intex ? Maison Comment plier une piscine ronde Intex ?

Lorsque les vacances arrivent à leurs fins, une des questions que l’on se pose est : que faut-il faire de sa piscine ronde intex ? La laisser en plein hiver, à tout risque où la plier ? Il est très conseillé de plier cette dernière afin d’éviter sa détérioration. Ainsi nous verrons dans la suite comment vider votre piscine intex, et comment la plier.

Vider sa piscine Intex

Vider une piscine ronde intex est assez délicat, et les propriétaires se posent très souvent la question de savoir quelle est la solution la mieux adaptée pour vider la leur. Pour plus d’efficacité et de propreté, nous vous conseillons d’utiliser votre système de filtration. Tout ce que vous avez à faire est de déconnecter le tuyau renvoyant l’eau filtrée à la piscine et de le raccorder à l’égout.

Cette eau filtrée se déversera ensuite dans les égouts et permettra à votre piscine de se vidanger peu à peu. Cette méthode de nettoyage extrêmement simple est aussi très rapide. Si vous disposez d’une citerne de récupération d’eaux de pluie, vous pourrez profiter du moment pour la remplir. Toutefois, suivant les utilisations de ces eaux recyclées, il faudra peut-être prévoir des traitements spécifiques.

A lire aussi : Sécurité : Les avantages des caméras de vidéosurveillance

Démontez votre piscine

Après cette étape de vidange, vous avez une piscine vide et prête à être plié. Mais vous ne pouvez pas le faire sur-le-champ, quelques précautions sont à prendre. Dans un premier temps, il faut retirer les armatures et les sécher. La procédure pour le faire est la même que pour le montage, mais de façon inverse.

Ensuite il faudra ensuite démonter les tubes. Évitez de mélanger ces derniers, car les étiquettes montrant les différentes positions peuvent se coller l’un à l’autre. Disposez à plat le PVC et nettoyez-le correctement. Vous pouvez utiliser pour se faire un jet d’eau, une brosse et si besoin se fait sentir, du savon.

Rangez convenablement votre piscine

Dès que votre piscine est clean, laissez sécher pendant au moins 2 jours. En effet, le PVC a besoin d’être parfaitement sec pour un excellent pliage. Une fois que les équipements de votre piscine sont secs, vous pourrez procéder au pliage. Démarrez votre pliage à 2 pour vous faciliter la tâche.

Passez donc une couche de talc sur l’armature du PVC afin d’éviter les moisissures et que le liner colle. Pliez pour une première fois le liner en deux dans le sens de la longueur. Passez une fois encore du talc, puis pliez-le ensuite dans le sens inverse.

Recommencez ainsi jusqu’à obtenir les dimensions de la boîte d’emballage. Vous pourrez ensuite le stocker dans carton d’origine et le conserver pour l’hiver. Pour l’endroit de stockage de votre piscine, préférez un lieu sec et, dans la mesure du possible, en hauteur. Cela minimisera les chances de voir se détériorer votre boîte de rangement et de ne pouvoir protéger également votre piscine.

Déplacez le carton ou votre piscine intex est stockée à deux ou utilisez un levier pour éviter de l’abîmer. Pensez également à le mettre dans un endroit frais et sec pour garantir sa qualité sur une longue durée.

A découvrir également : Le meuble tv : avantages et critères de choix