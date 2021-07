Accueil » Tech Quelle alarme connectée choisir ? Tech Quelle alarme connectée choisir ?

Une alarme connectée est un système qui combine sécurité et technologie. En effet, elle est reliée à internet, ce qui la rend plus efficace. Dès qu’il y a intrusion, elle se déclenche automatiquement et vous alerte grâce à une application mobile. Ainsi, vous pourrez réagir comme il le faut. Cependant, pour profiter réellement de l’efficacité d’une alarme, vous devez bien la choisir. Comment donc faire ce choix ? Pour trouver une réponse satisfaisante à cette interrogation, lisez cet article.

Optez pour une alarme connectée avec caméra

L’un des meilleurs choix que vous pourrez faire aujourd’hui en matière d’alarme connectée est l’alarme connectée avec vidéosurveillance. La présence de caméra de surveillance dissuade plus l’intrusion. Elle vous permettra d’appréhender rapidement un cambrioleur, car vous saurez tout sur ses traits physiques. Pendant la nuit, la caméra reste toujours fonctionnelle. En effet, ces caméras qui accompagnent les systèmes d’alarme ont souvent une vision nocturne.

Certaines caméras ont aujourd’hui une vision nocturne à 6 mètres. En outre, elles possèdent des détecteurs de mouvement. Parfois, elles sont même dotées de fonction de reconnaissance faciale. Avec ce type d’alarme, aucun voleur ne pourra réellement vous écharper. Vous pouvez visionner toutes les images de ce qui se passe à votre domicile à distance et en temps réel. Les images que la caméra prendra vous sortiront d’affaires si vous vous retrouvez en situation conflictuelle avec votre compagnie d’assurance. Elle vous fournit de vraies preuves.

Quelle meilleure alarme connectée avec caméra choisir aujourd’hui ?

Il existe bien évidemment plusieurs alarmes sans fil de ce genre sur le marché. Pour un meilleur choix, misez surtout sur l’alarme Somfy One. Il s’agit là d’une solution de sécurité tout-en-un. Elle possède une caméra de vidéosurveillance HD intérieure. Sa carte mémoire interne permet d’enregistrer tous les événements. Grâce à son application que vous téléchargerez sur votre smartphone, vous pourrez tout visionner en streaming instantanément. En dehors des caractéristiques présentées dans les paragraphes précédents, sachez que cette alarme est dotée d’un microphone et d’un haut-parleur. Elle possède aussi une batterie de secours de 6 heures. Ainsi, même en cas de coupure de courant, l’arme continuera à fonctionner. Il faut noter que cette alarme connectée est compatible avec les animaux domestiques. Il n’y a donc pas de risque que l’alarme se déclenche au passage de ces animaux.

Que choisir si vous avez un petit budget ?

Si vous n’avez pas de grands moyens, vous pouvez opter pour une alarme maison connectée à prix réduit. Aujourd’hui, vous pouvez choisir l’alarme X500 SMANOS. Dès qu’il y a intrusion, elle vous alerte immédiatement sur votre téléphone portable par l’envoi d’un SMS et par appel. En effet, elle est équipée d’une carte sim. Vous n’aurez ici qu’à enregistrer sur sa sim, les numéros sur lesquels vous voulez recevoir l’alerte et elle se chargera du reste.

Ce système d’alarme possède en plus, un détecteur de mouvement infrarouge sans fil, de même qu’une télécommande sans fil. À l’aide d’une application que vous installerez sur votre smartphone, vous pouvez piloter l’alarme à distance. Notons aussi qu’il possède un boîtier principal ayant un clavier tactile. Ce dispositif vous permettra de contacter les personnes ou structures adéquates lorsque vous vous sentez menacé.