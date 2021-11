Télétravail : quel ordinateur de bureau choisir ? Partager :







Avec la pandémie de coronavirus, nous sommes de plus en plus nombreux à devoir travailler à distance. Il est donc temps de se familiariser avec les exigences du travail à domicile. Voici les points importants à vérifier avant d’acheter un ordinateur pour le télétravail.

Les spécificités techniques de l’ordinateur

Vous devez vérifier plusieurs points. Commençons par le disque dur. Vous avez le choix entre un disque dur HDD et un SSD. Le HDD est la plus ancienne technologie de disque dur. Il est lent et plus fragile. Le SSD est plus rapide et n’a pas de temps de latence. Si vous avez le choix, optez pour un disque dur SSD. Ils sont plus chers, mais l’investissement en vaut la peine. Si vous devez travailler principalement sur du texte, vous n’aurez pas besoin d’une importante mémoire.

Ensuite, vérifier la RAM. Plus elle est importante et mieux c’est. Nous vous conseillons d’opter pour 8 Go de RAM minimum pour être sûr de faire tourner tous les programmes. Le processeur est également un point à ne pas négliger.

Si dans le cadre de votre travail, vous devez tourner des logiciels gourmands, renseignez-vous sur le meilleur pc bureau du moment pour ne pas être vite dépassé. N’oubliez pas aussi de vérifier la mémoire graphique si vous devez utiliser des logiciels de montage.

Un ordinateur pour quelle activité ?

Un ingénieur n’a pas les mêmes besoins qu’un standardiste. Votre activité aura forcément un impact sur le choix de l’ordinateur que vous devez utiliser à la maison pour travailler. Si votre tâche est de rédiger des rapports et de gérer les mails, vous n’avez pas besoin d’une grosse machine. Un ordinateur de bureau de moins de 300 € fera l’affaire. Par contre, si vous êtes dans le domaine du montage, du graphisme ou du développement, vous aurez besoin d’investir dans un ordinateur performant. Pas besoin nécessairement d’un foudre de guerre. Faites des recherches pour connaître la configuration qui convient le mieux à votre activité professionnelle.

Le choix du système d’exploitation

Avant d’acheter un ordinateur pour faire du télétravail, vous devez également vous pencher sur le type de système d’exploitation que vous souhaitez utiliser. En règle générale, la tendance est pour Windows. C’est le système le plus répandu dans les administrations et les services.

Il existe toujours toute une flopée de systèmes d’exploitation alternatifs à l’OS de Microsoft : Ubuntu, Linux, macOS, etc. Pour plus de productivité et pour avoir accès à la plupart des programmes informatiques, nous vous conseillons de vous tourner vers les principaux systèmes qui dominent le marché : macOS, Windows et Chrome.

Windows est le système d’exploitation par excellence. Avec lui, vous n’aurez quasiment pas de problèmes de compatibilité de fichiers. C’est également le système qui offre le plus grand choix en matière de programmes informatiques. La plupart des fabricants d’ordinateurs ont opté pour ce système : Lenovo, Dell, HP, Acer, etc. Windows est le système d’exploitation le plus simple et le plus facile à prendre en main. C’est le système parfait pour ceux dont le travail est de faire principalement du traitement de texte. L’offre Microsoft Office est complète avec le triptyque Word, Excel et PowerPoint qui vous seront très utiles.

Mac OS est le système d’exploitation de la marque Apple. Les ordinateurs qui utilisent le système d’exploitation sont également fabriqués par la firme américaine. C’est un OS réputé pour créer un environnement de travail performant. Si vous êtes un utilisateur des produits Apple, nous vous conseillons un ordinateur doté de Mac OS. En effet, vous avez la possibilité de synchroniser toutes vos données avec les autres appareils Apple. Ainsi, si vous avez un iPad ou un iPhone, vous pouvez retrouver vos mots de passe, fichiers et accès à divers comptes sur n’importe quel MacBook.

Par ailleurs, Mac OS est réputé pour être fluide, stable et moins exposé aux attaques informatiques. Ils sont généralement très performants et sont conseillés si vous travaillez dans le secteur des médias et de l’audiovisuel. Le look des MacBook est également très travaillé. Vous n’aurez pas grand mal à passer de Windows à Mac OS, car les commandes sont très intuitives.

Pour finir, nous avons Chrome OS qui est le dernier venu sur les marchés des systèmes d’exploitation grand public. Il est commercialisé par Google et est présent sur toutes les gammes de Chromebook. Vous pouvez également l’installer sur la plupart des ordinateurs des autres fabricants.

Le principal avantage de Chrome os réside dans le fait qu’il est l’un des systèmes d’exploitation les plus légers. La plupart de ses fonctionnalités se font en ligne et vous pouvez synchroniser facilement vos données depuis n’importe quel smartphone ou tablette qui tourne sous Android, ce qui est très pratique. C’est un système qui présente beaucoup de limites sur le plan des performances techniques.

En fin de compte, pour choisir votre système d’exploitation, nous vous conseillons de vous calquer sur le système d’exploitation du service. Par exemple, si l’entreprise utilise Windows, optez pour un ordinateur sous Windows à la maison.